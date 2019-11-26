بيومي: مصر فقيرة.. ولا أحد يستطيع وضع صلاح على الدكة

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

محمد صلاح

يرى خالد بيومي، المحلل بقنوات "أبو ظبي" الرياضية، أن الكرة المصرية تعاني من قلة المواهب في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أي لاعب مصري أن يجعل محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، يجلس احتياطيا. وقال بيومي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية": "مصر لم يعد لديها مواهب كبيرة مثل الماضي؛ ولذلك فالحِمل كبير جدا على محمد صلاح ونجوميته، لم يعد لدينا مواهب حقيقية". وتابع بيومي: "لا أحد يستطيع أن يجعل صلاح يجلس على الدكة، ولكن تريزيجيه يمكن أن يجلس احتياطيا".

وواصل: "تريزيجيه منذ أن شارك مع أستون فيلا وهو لا يلعب إلا بـ50% فقط مع منتخب مصر؛ لأنه يخاف على قدمه من الإصابات". وعن عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، علق: "عبد الرحمن صغير السن، لكن لديه قيمة كبيرة ولباقة، وأثبت أنه كبير ويستطيع صنع الفارق". وأتم: "لا أريد أن أضخّم الأمر، لكنه لاعب جيد وأتمنى

وواصل: "تريزيجيه منذ أن شارك مع أستون فيلا وهو لا يلعب إلا بـ50% فقط مع منتخب مصر؛ لأنه يخاف على قدمه من الإصابات".



وعن عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، علق: "عبد الرحمن صغير السن، لكن لديه قيمة كبيرة ولباقة، وأثبت أنه كبير ويستطيع صنع الفارق".



وأتم: "لا أريد أن أضخّم الأمر، لكنه لاعب جيد وأتمنى أن يستمر على ذلك".



جاء ذلك على هامش تحليله مباراة الأهلي والجزيرة الإماراتي، التي تأهل الدراويش من خلالها إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما كرر فوزه على نظيره الجزيرة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة»، ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات البطولة.