رياضة

بيومي: مصر فقيرة.. ولا أحد يستطيع وضع صلاح على الدكة

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يرى خالد بيومي، المحلل بقنوات "أبو ظبي" الرياضية، أن الكرة المصرية تعاني من قلة المواهب في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أي لاعب مصري أن يجعل محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، يجلس احتياطيا. وقال بيومي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية": "مصر لم يعد لديها مواهب كبيرة مثل الماضي؛ ولذلك فالحِمل كبير جدا على محمد صلاح ونجوميته، لم يعد لدينا مواهب حقيقية". وتابع بيومي: "لا أحد يستطيع أن يجعل صلاح يجلس على الدكة، ولكن تريزيجيه يمكن أن يجلس احتياطيا".
وواصل: "تريزيجيه منذ أن شارك مع أستون فيلا وهو لا يلعب إلا بـ50% فقط مع منتخب مصر؛ لأنه يخاف على قدمه من الإصابات". وعن عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، علق: "عبد الرحمن صغير السن، لكن لديه قيمة كبيرة ولباقة، وأثبت أنه كبير ويستطيع صنع الفارق". وأتم: "لا أريد أن أضخّم الأمر، لكنه لاعب جيد وأتمنى
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سلة- الاتحاد

سلة الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط على حساب الزمالك

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك اليوم الثلاثاء بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط، ومن المقرر أن يواجه الاتحاد الفائز من الجزيرة والأهلي في نهائي دوري المرتبط. وفاز فريق الاتحاد المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف.
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رسميًا.. ريال مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة جالاتا سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي، التي أقيمت على ملعب «تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوربية، افتتح آدم بويوك التسجيل لأصحاب الأرض، وأدرك كريبين دياتا هدف التعادل للضيوف، ليرفع كلوب بروج رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع جالاتا سراي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.
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هانى سعيد يعلن اعتزاله رسميا ويتولى منصب فى بيراميدز

أعلن هاني سعيد لاعب فريق مصر المقاصة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود، فى الجولة السادسة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري، بهدفين لهدف، وقال سعيد: "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولي المقاصة برئاسة اللواء محمدعبدالسلام، والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة أنني كنت أعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم، ولكن عجلت بالاعتزال بعد ان تلقيت عرض محترم ومنصب جديد في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.
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ليفربول - مانشستر سيتي

ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.
محمد- صلاح‎

صلاح عن التتويج بالدوري: لا يزال الطريق طويلا

تحدث نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عن حظوظ فريقه ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لهذا الموسم 2019- 2020، وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "فوز ليفربول بلقب البريميرليج؟ كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا في ديسمبر من العام الماضي عندما تقدمنا على مانشستر سيتي بـ6 أو 7 نقاط"، وأضاف: "الأمر لم ينتهِ بعد، وقد يتغير الترتيب خلال 3 مباريات، فإذا تعرضنا لفترة صعبة وخسرنا 3 مباريات سنكون في ورطة"، ويأتي ذلك قبل صدام ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح - كلوب (1)

أوين: صلاح اختلف عما كان عليه منذ 5 أعوام

يرى المهاجم الإنجليزي المعتزل مايكل أوين، أن أسلوب لعب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح اختلف كثيرًا عما كان عليه منذ 5 أعوام، وقال أوين، خلال تحليله لمباراة ليفربول وجنك (2-1)، في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، عبر قناة "بي تي سبورت": "لقد تغيرت طريقة لعب صلاح على مر السنوات، وهذا جعلني أعرف ما سيقوم به أمام المرمى، قبل خمس سنوات، كنت أشاهده يراوغ اللاعبين على الأطراف، ويمرر لزملائه، لقد قدم تمريرة حاسمة أمام جنك، لكنه يبدو لي الآن كلاعب جائع لتسجيل الأهداف، لقد أصبح مهوسًا بها".
ليفربول - أستون فيلا

ليفربول يوافق على موعد مواجهة أستون فيلا

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان رسمي توصلها لاتفاق مع ليفربول لإقامة لقاء الفريق أمام أستون فيلا، في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، في السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، وتُقام المواجهة قبل يوم واحد من مباراة الريدز في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي سيقام في قطر. وكانت هناك أزمة اندلعت قبل فترة بسبب مطالبات بتأجيل المباراة في ظل سفر ليفربول لخوض كأس العالم للأندية وتأكيد يورجن كلوب أنه لا يستطيع اللعب بفريقين مختلفين في الوقت ذاته، وهدد بالانسحاب من الكأس، في حالة عدم مراعاة الجدول المزدحم لفريقه.
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