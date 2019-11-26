فالفيردي: البعض لا يرى سوى سلبيات برشلونة

تحرير:محمد جمال ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

فالفيردي

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن الانتقادات الموجهة للفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن الجميع ينظر فقط للسلبيات، لا للإيجابيات التي يحققها فريقه. وجاءت تصريحات فالفيردي، في المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة البلوجرانا، التي يلتقي فيها مع بروسيا دورتموند، والتي تقام على ملعب كامب نو مساء غدٍ، في تمام العاشرة مساءً. وقال فالفيردي: "البعض يتحدث عن مستوى برشلونة، وبالطبع هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسينها، لكن هناك بعضا آخر لا يرى سوى النقاط السلبية فقط، آخر مباراة عدنا في النتيجة وفزنا خارج الملعب".

وأكمل المدير الفني للبلوجرانا في تصريحاته: "اللعب الجيد يعني الدفاع بشكل مميز، وتسجيل الأهداف، نسجل الأهداف من ركلات ثابتة، لأن الفريق المنافس يحاول دائمًا إيقاف هجماتنا". وأضاف فالفيردي عن مركز برشلونة في المجموعة، قائلا: "الكل يتمنى مركزنا في المجموعة، نحن فقط من يقرر مستقبلنا بأنفسنا". واختتم تصريحاته