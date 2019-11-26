عبد الرحمن مجدي: «أتمنى أن أكون ربع صلاح»

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م

الإسماعيلي

كشف عبد الرحمن مجدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي، عن أنه يمتلك العديد من العروض الاحترافية، متمنيا أن يكون فى ربع مستوى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إذ قال عبد الرحمن مجدي في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي: "أمتلك أكثر من عرض للاحتراف، لكن تركيزي الآن منصب مع الإسماعيلي". وأضاف عبد الرحمن مجدي خلال تصريحاته، أنه يتمنى أن يكون "ربع محمد صلاح" على حد قوله، وأنه من مصلحته التركيز مع فريق الدراويش للتتويج ببطولة هذا الموسم.

واختتم نجم الإسماعيلي تصريحاته بأنه يطمح في تحقيق البطولة العربية من أجل تتويجه بالبطولة الثانية في تاريخه بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع الفراعنة الأولمبي، إذ أكد أنه سيعمل برفقة زملائه من أجل التتويج ببطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية". وتأهل الإسماعيلي إلى ربع نهائي

واختتم نجم الإسماعيلي تصريحاته بأنه يطمح في تحقيق البطولة العربية من أجل تتويجه بالبطولة الثانية في تاريخه بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع الفراعنة الأولمبي، إذ أكد أنه سيعمل برفقة زملائه من أجل التتويج ببطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية".



وتأهل الإسماعيلي إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما كرر فوزه على نظيره الجزيرة الإماراتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب «استاد محمد بن زايد»، ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات البطولة، حيث حقق الدراويش الفوز على الجزيرة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة (4- 0)، ويلحق بمواطنه الاتحاد السكندري الذي كان قد تفوق ذهابًا وإيابًا على المحرق البحريني.