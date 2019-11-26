رياضة

عبد الرحمن مجدي: «أتمنى أن أكون ربع صلاح»

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
كشف عبد الرحمن مجدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي، عن أنه يمتلك العديد من العروض الاحترافية، متمنيا أن يكون فى ربع مستوى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إذ قال عبد الرحمن مجدي في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي: "أمتلك أكثر من عرض للاحتراف، لكن تركيزي الآن منصب مع الإسماعيلي". وأضاف عبد الرحمن مجدي خلال تصريحاته، أنه يتمنى أن يكون "ربع محمد صلاح" على حد قوله، وأنه من مصلحته التركيز مع فريق الدراويش للتتويج ببطولة هذا الموسم.
واختتم نجم الإسماعيلي تصريحاته بأنه يطمح في تحقيق البطولة العربية من أجل تتويجه بالبطولة الثانية في تاريخه بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع الفراعنة الأولمبي، إذ أكد أنه سيعمل برفقة زملائه من أجل التتويج ببطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية". وتأهل الإسماعيلي إلى ربع نهائي
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