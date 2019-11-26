نادي مصر يحقق فوزه الأول في الدوري عبر بوابة دجلة

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م

نادي مصر

حقق فريق نادي مصر فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى سلطان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. بهذا الفوز ترك فريق مصر المركز الأخير، وارتقى إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز الأول له في تاريخ المسابقة، وفي المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثامن عشر والأخير.

الفوز هو الأول لفريق نادي مصر، في تاريخه ببطولة الدوري الممتاز، الذي يلعب فيه للمرة الأولى، إذ تعادل في مباراتين، وخسر ثلاثا، وفاز في مواجهة وحيدة. المباراة جاءت هادئة ولم تشهد سوى فرصة واحدة خطيرة في الشوط الأول، عندما حاول مروان حمدي افتتاح التسجيل لفريق وادي دجلة في الدقيقة 28، لكن كرته اصطدمت في