رياضة

نادي مصر يحقق فوزه الأول في الدوري عبر بوابة دجلة

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ م
نادي مصر
نادي مصر
حقق فريق نادي مصر فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، جاء عن طريق مصطفى سلطان، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. بهذا الفوز ترك فريق مصر المركز الأخير، وارتقى إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز الأول له في تاريخ المسابقة، وفي المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثامن عشر والأخير.
الفوز هو الأول لفريق نادي مصر، في تاريخه ببطولة الدوري الممتاز، الذي يلعب فيه للمرة الأولى، إذ تعادل في مباراتين، وخسر ثلاثا، وفاز في مواجهة وحيدة. المباراة جاءت هادئة ولم تشهد سوى فرصة واحدة خطيرة في الشوط الأول، عندما حاول مروان حمدي افتتاح التسجيل لفريق وادي دجلة في الدقيقة 28، لكن كرته اصطدمت في
اقرأ المزيد
فالفيردي‎

فالفيردي: البعض لا يرى سوى سلبيات برشلونة

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن الانتقادات الموجهة للفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن الجميع ينظر فقط للسلبيات، لا للإيجابيات التي يحققها فريقه. وجاءت تصريحات فالفيردي، في المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة البلوجرانا، التي يلتقي فيها مع بروسيا دورتموند، والتي تقام على ملعب كامب نو مساء غدٍ، في تمام العاشرة مساءً. وقال فالفيردي: "البعض يتحدث عن مستوى برشلونة، وبالطبع هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسينها، لكن هناك بعضا آخر لا يرى سوى النقاط السلبية فقط، آخر مباراة عدنا في النتيجة وفزنا خارج الملعب".
الاسماعيلي

الإسماعيلي يتأهل لربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الإسماعيلي إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما كرر فوزه على نظيره الجزيرة الإماراتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة»، ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات البطولة. وحقق الدراويش الفوز على الجزيرة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، بهدفين نظيفين، ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة (4- 0)، ويلحق بمواطنه الاتحاد السكندري الذي كان قد تفوق ذهابًا وإيابًا على المحرق البحريني.
عمار-حمدي - صلاح-محسن

فايلر يرفض طلب المسؤولين في الأهلي بشأن عمار حمدي

تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستمرار عمار حمدي، لاعب القلعة الحمراء، فى الفريق، رافضًا فكرة الاستغناء عن اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبدى فايلر إعجابه الشديد بقدرات عمار حمدي، خاصة بعد مشاركته بشكل أساسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. وعرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، العروض التي قُدمت من أجل الظفر بخدمات عمار حمدي في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، ورفض فايلر فكرة مناقشة العروض من الأساس.
اقرأ المزيد من الأخبار
خالد-الغندور (1)

أول تعليق من خالد الغندور على هجوم رئيس الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة. جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله، أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع". وكان مرتضى منصور قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث إلى حين الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه في قناة الزمالك.
الاهلي-الجونة (5)

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الجونة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجونة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، التي ستجمعهما على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة. ويدخل المارد الأحمر مباراته طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية، وذلك بعد تحقيقه الفوز على سموحة، والإنتاج الحربي وأسوان، تخللها فوز قاري على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
فايلر - مران الأهلي

فايلر: جروس نصحني بقيادة الأهلي وأفتقد 3 أشياء

كشف رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن النصيحة التي تلقاها من مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، قبل الموافقة على قيادة المارد الأحمر. جاء ذلك في تصريحات لموقع "واتسون" السويسري، اليوم الأحد، قائلا: التقيت بجروس فى موناكو خلال شهر أغسطس الماضى، وأخبرته بمفاوضات الأهلي معي، طالبًا مشورته باعتباره قاد فريق الزمالك ويعلم الدوري المصري، ونصحني بأن أفعل كل شىء من أجل قيادة الأهلي، وأكد أنه أعظم من أى شىء رآه حتى الآن".
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيره إنبي، في السابعة والنصف من مساء غد الإثنين على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة تواجد مصطفى محمد بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي، وحصده جائزة هداف البطولة، كما شهدت غياب طارق حامد بسبب آلام في الظهر، وعبدالله جمعة غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]