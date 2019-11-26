غدًا.. «القاهرة السينمائي» يكرم أحد أبطال فيلم «تيتانيك»

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تكريم الممثل والمخرج الأمريكي، وليام جورج الشهير بـ"بيلي زين"، والذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" في فيلم "تيتانيك". ويتسلم "زين" تكريمه في السادسة والنصف من مساء غد الأربعاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود". بدأت علاقة "بيلي زين" بالتمثيل مبكرا، ودرس المسرح في "هاراند للفنون المسرحية"، وظهر لأول مرة عام 1985 في فيلم الخيال العلمي "العودة إلى المستقبل" الذي حقق نجاحا جماهيريا واسعا، وبعدها بعام، ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تلفزيوني.

حصل "زين" على إشادات نقدية في أفلام مثل "Dead Calm، Critters ، "Back to the Future Part II، وفي التسعينات حقق نجاحا ملحوظا في مسلسل الدراما الحربية "ممفيس بيل"، قبل أن يقدم دور"جون ويلر" في مسلسل "قمم الذروة".وفي عام 1997 وبعد نجاحه في فيلم "تيتانيك"، وقدم عام 2001 دورًا مهمًا في فيلم The Believer نال