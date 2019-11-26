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غدًا.. «القاهرة السينمائي» يكرم أحد أبطال فيلم «تيتانيك»

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
القاهرة السينمائي
القاهرة السينمائي
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تكريم الممثل والمخرج الأمريكي، وليام جورج الشهير بـ"بيلي زين"، والذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" في فيلم "تيتانيك". ويتسلم "زين" تكريمه في السادسة والنصف من مساء غد الأربعاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود". بدأت علاقة "بيلي زين" بالتمثيل مبكرا، ودرس المسرح في "هاراند للفنون المسرحية"، وظهر لأول مرة عام 1985 في فيلم الخيال العلمي "العودة إلى المستقبل" الذي حقق نجاحا جماهيريا واسعا، وبعدها بعام، ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تلفزيوني.
حصل "زين" على إشادات نقدية في أفلام مثل "Dead Calm، Critters ، "Back to the Future Part II، وفي التسعينات حقق نجاحا ملحوظا في مسلسل الدراما الحربية "ممفيس بيل"، قبل أن يقدم دور"جون ويلر" في مسلسل "قمم الذروة".وفي عام 1997 وبعد نجاحه في فيلم "تيتانيك"، وقدم عام 2001 دورًا مهمًا في فيلم The Believer نال
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حسن-حسنى (1)

حسن حسني عن شائعات وفاته: «أنا زي الفل وانتظروني في رمضان»

أكد الفنان القدير حسن حسني، أن حالته الصحية جيدة للغاية، مستنكرًا ما يتعرض له من شائعات مغرضة تحدثت عن وفاته خلال الساعات الماضية. وردا على مروجي هذه الشائعات، قال حسني: "أنا زي الفل وصحتي تمام بفضل الله وانتظروني في شهر رمضان القادم 2020 بإذن الله"، مضيفا أن عددا كبيرا من زملائه وأصدقائه تواصلوا معه خلال الساعات الماضية للاطمئنان على صحته، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة الذين يعتزمون تقديم بلاغات للأجهزة المعنية ضد القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي التي اعتادت ترويج مثل هذه الشائعات.
فيلم- نجمة- الصبح (1)

إلغاء ندوة فيلم «نجمة الصبح» بـ«القاهرة السينمائي»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، عن إلغاء ندوة الفيلم السوري «نجمة الصبح» المشارك في الدورة 41 من المهرجان ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية»، والمقرر عرضه الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين، بسبب عدم استطاعة مخرج العمل جود سعيد على الحضور، ولكنه سيتم تقديم رسالة منه للجمهور بعد انتهاء الفيلم، الذي يدور حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويلقي الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار.
هيفاء-وهبى

فريق عمل «أشباح أوروبا» ينتهي من التصوير أواخر ديسمبر

يكثف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي تصوير المشاهد المتبقية لفيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، في عدة مناطق بالقاهرة قبل التوجه إلى بلغاريا أول ديسمبر المقبل لتصوير المشاهد الخارجية، على أن يتم الانتهاء من العمل أواخر ديسمبر، ليدخل مرحلة المونتاج والميكساج تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي في موسم إجازة منتصف عام 2020. تدور الأحداث في إطار اجتماعي مليء بالمغامرات حول 3 شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في حي شعبي بمصر، وتتلقى هيفاء وهبي وعدد من فريق العمل بعض تدريبات الحركة على أيدي متخصصين لتنفيذ مشاهد المطاردات والأكشن بإتقان.
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بدلا من «بروكسيما».. القاهرة السينمائي يعيد عرض «رزق السينما»

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إعادة عرض فيلم "رزق.. السينما"، فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد، بالمسرح الصغير بدلا من فيلم بروكسيما، وهو الفيلم الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم مديره الراحل يوسف شريف زرق الله، وأخرجه عبدالرحمن نصر، ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم: الكاتب وحيد حامد، والفنانان: يسرا، وحسين فهمي، والمخرجون يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد: كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبدالشكور، وخالد محمود، ورامي عبدالرازق، ورامي المتولي.
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السينما تمرض ولا تموت.. تصريحات شريف عرفة بمهرجان القاهرة

عقد اليوم مهرجان القاهرة السينمائي مؤتمرًا صحفيا للمخرج الكبير شريف عرفة، المكرم بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا، وأدار الحوار الناقد الكبير طارق الشناوي، بحضور المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، والفنانة ليلى علوى. وتحدث "عرفة" خلال المؤتمر عن مسيرته الفنية وأبرز الصعوبات التي واجهته، وكيف يرى تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (5)

«القاهرة السينمائي» يؤهل أفلامه للمنافسة على «أوسكار 2020»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اعتماد من أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، ليؤهل أفلامه للمنافسة على جوائز الأوسكار، بدء من دورته المقبلة التي تقام في نوفمبر 2020. بناءً على ذلك الاعتماد، ينضم "القاهرة" إلى قائمة المهرجانات الدولية التي تؤهل أفلامها للأوسكار مثل برلين وكان وفينيسيا، ويكون أفضل فيلم في مسابقته القصيرة (سينما الغد)، مؤهلاً للمنافسة في فئة الفيلم القصير (روائي أو تحريك) ضمن جوائز الأوسكار، دون الحاجة لعرضه تجاريا، بشرط أن يتوافق الفيلم مع قواعد الأكاديمية.
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«الإيرلندي» مجانا.. فعاليات اليوم من مهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم الافتتاح "الإيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، مجانا لجمهور القاهرة، في الواحدة من ظهر اليوم الخميس، بقاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وأكدت إدارة المهرجان، أن حضور الفيلم سيكون بأسبقية الحجز من شباك تذاكر المهرجان، الذي سيبدأ العمل في التاسعة والنصف من صباح اليوم. والفيلم من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته 3 نجوم حاصلين على الأوسكار، هم: آل باتشينو، جو بيشي، روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
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