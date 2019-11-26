مدرب نادي مصر يجيب.. كيف تمكن من الفوز على دجلة؟

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

إف سي مصر

أعرب عبد الناصر محمد، المدير الفني لنادي مصر إف سي، الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره وادي دجلة في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز. ونجح نادي مصر في خطف فوز صعب من منافسه دجلة بهدف دون رد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبهذا الفوز ترك فريق مصر المركز الأخير وارتقى إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز الأول له في تاريخ المسابقة، وفي المقابل تجمد رصيد وادي دجلة عند ثلاث نقاط، وتراجع إلى المركز الثامن عشر والأخير.

وقال عبد الناصر في تصريحات إذاعية عبر أثير "إذاعة الشباب والرياضة": "كلمة السر في المباراة الصبر، أعرف أنها طريقة مملة، لكنى أكدت للاعبين أن نغلق المساحات وسنخطف الهدف". وواصل: "درست وادي دجلة بشكل جيد وكان علينا ضغوطات كبيرة لأن وادي دجلة فازوا علينا قبل الدوري بخمسة أهداف في مباراة ودية، كنت قد توليت

وقال عبد الناصر في تصريحات إذاعية عبر أثير "إذاعة الشباب والرياضة": "كلمة السر في المباراة الصبر، أعرف أنها طريقة مملة، لكنى أكدت للاعبين أن نغلق المساحات وسنخطف الهدف".



وواصل: "درست وادي دجلة بشكل جيد وكان علينا ضغوطات كبيرة لأن وادي دجلة فازوا علينا قبل الدوري بخمسة أهداف في مباراة ودية، كنت قد توليت المسؤولية منذ أيام قليلة".



وتابع: "نتيجة إنبي أمس أمام الزمالك كانت السبب في ضغط كبير علينا وأصبحنا في المركز الأخير، تعاملت مع اللاعبين نفسيا بسبب هذه الضغوطات، وطلبت منهم أن يستمتعوا بالمباراة وأن يتمتعوا بالصبر عليها".



واختتم: "فى الشوط الثاني، وادي دجلة ينخفض أداؤه بعض الشيء ودائمًا يستقبلون أهدافا في هذا الشوط".