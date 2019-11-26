رياضة

صلاح عبد الله: «ليه فريقين من إفريقيا يلعبوا في آسيا؟»

تحرير:محمد جمال ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
علق الفنان صلاح عبد الله على لقاء السوبر الإفريقي، الذي من المقرر أن يخوضه الزمالك بطل الكونفيدرالية، والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، يوم 14 فبراير في قطر. وقال صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بجد بقى وبدون تعصب أو تطرف أنا مش فاهم ليه الإصرار على إن بلدين من إفريقيا يلعبوا السوبر الإفريقي في دولة آسيوية علاقتنا مقطوعة بيها سياسيا ودبلوماسيا ومفيش طيران مباشر، بدون تجاوز اللي فاهم يفهمني، والمتجاوز عالبلوك لا يلومني".
ومن جانبه أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء، قرار مجلس الإدارة بعدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر. وقال رئيس الزمالك: "قرر مجلس إدارة النادي عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي في دولة قطر، قطر معادية لمصر واتخذنا القرار بعد التصويت
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سلة- الاتحاد

سلة الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط على حساب الزمالك

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك اليوم الثلاثاء بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط، ومن المقرر أن يواجه الاتحاد الفائز من الجزيرة والأهلي في نهائي دوري المرتبط. وفاز فريق الاتحاد المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف.
ريال مدريد 1

رسميًا.. ريال مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة جالاتا سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي، التي أقيمت على ملعب «تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوربية، افتتح آدم بويوك التسجيل لأصحاب الأرض، وأدرك كريبين دياتا هدف التعادل للضيوف، ليرفع كلوب بروج رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع جالاتا سراي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.
هاني سعيد

هانى سعيد يعلن اعتزاله رسميا ويتولى منصب فى بيراميدز

أعلن هاني سعيد لاعب فريق مصر المقاصة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود، فى الجولة السادسة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري، بهدفين لهدف، وقال سعيد: "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولي المقاصة برئاسة اللواء محمدعبدالسلام، والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة أنني كنت أعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم، ولكن عجلت بالاعتزال بعد ان تلقيت عرض محترم ومنصب جديد في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.
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أول تعليق من خالد الغندور على هجوم رئيس الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق ومقدم البرامج الرياضية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة. جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الحمد لله، أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي، والمفروض كان تصوير البرومو اليوم، والقناة خلال أسابيع". وكان مرتضى منصور قال إن الغندور اعترض على راتبه في قناة الزمالك، ورفض الظهور الأسبوع الماضي في قناة الحدث إلى حين الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه في قناة الزمالك.
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مرتضى منصور: سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سيعقد جلسة مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة المقبلة، كما هنأ منصور فريق الهلال السعودي بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء. وقال رئيس الزمالك: "أقول لجمهور الزمالك، لا تقعوا في الفخ، سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا".
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مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأني رجل وطني

يرى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاطمة سامورا يستفزان جمهور القلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا يستفزان جمهور الزمالك ويهددان بنقل المقر. انقلوه، هذا مقر يخدم ناديا واحدا في مصر، وأعادوا ماتش جينيراسيون، لماذا نلعب مباراة بين فريقين إفريقيين في آسيا؟ ولماذا ألعب في دولة معادية؟ لديَّ استعداد لأن ألعب في تونس ولكن يؤسفني أن الترجي أصدر بيانا قال فيه إنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي".
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محمد شريف: فترة التوقف أحد أسباب الفوز على الزمالك

أكد محمد شريف لاعب فريق إنبي، أن فترة توقف الدوري، كانت أحد أسباب فوز فريقه على نظيره الزمالك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، فى لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وحسمها الفريق البترولي لصالحه بنتيجة (2- 1). جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "تايم سبورت"، قائلا: "خلال فترة التوقف التي كانت أكثر من شهر، استعد الفريق بشكل جيد لمواجهة الزمالك، مع قدوم حلمي طولان مدربا للفريق تطور أداء اللاعبين واستطعنا الاستعداد جيدا لعودة الدوري".
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