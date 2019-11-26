صلاح عبد الله: «ليه فريقين من إفريقيا يلعبوا في آسيا؟»

تحرير:محمد جمال ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

صلاح عبد الله

علق الفنان صلاح عبد الله على لقاء السوبر الإفريقي، الذي من المقرر أن يخوضه الزمالك بطل الكونفيدرالية، والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، يوم 14 فبراير في قطر. وقال صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بجد بقى وبدون تعصب أو تطرف أنا مش فاهم ليه الإصرار على إن بلدين من إفريقيا يلعبوا السوبر الإفريقي في دولة آسيوية علاقتنا مقطوعة بيها سياسيا ودبلوماسيا ومفيش طيران مباشر، بدون تجاوز اللي فاهم يفهمني، والمتجاوز عالبلوك لا يلومني".

ومن جانبه أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء، قرار مجلس الإدارة بعدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر. وقال رئيس الزمالك: "قرر مجلس إدارة النادي عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي في دولة قطر، قطر معادية لمصر واتخذنا القرار بعد التصويت