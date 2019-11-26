رياضة

العراق يفاجئ قطر في افتتاح خليجي 24

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
منتخب العراق
منتخب العراق
في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق المنتخب العراقي فوزًا مستحقا على نظيره القطري، بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات بطولة خليجي 24، التي أقيمت على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي. المباراة بدأت هادئة بين لاعبي المنتخبين، وسط محاولات من جانب الثنائي لهز الشباك، وفي الدقيقة 18 نجح محمد قاسم ماجد في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، واستمر منتخب العراق في الضغط الهجومي حتى عاد محمد قاسم وسجل ثاني أهداف المباراة في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين.
في الشوط الثاني حاول لاعبو منتخب قطر تدارك الأمر، وكثف هجماته من أجل تقليص الفارق، وهو ما نجح فيه بالفعل بعد دقائق من بداية الشوط، عندما انطلق عبد الكريم حسن بالكرة من الجهة اليسرى ومرر عرضية ارتدت من الدفاع العراقي، لتجد البديل عبد العزيز حاتم، الذي سددها بقوة سكنت الشباك العراقية لتعلن عن الهدف الأول
اقرأ المزيد
سلة- الاتحاد

سلة الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط على حساب الزمالك

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك اليوم الثلاثاء بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط، ومن المقرر أن يواجه الاتحاد الفائز من الجزيرة والأهلي في نهائي دوري المرتبط. وفاز فريق الاتحاد المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف.
ريال مدريد 1

رسميًا.. ريال مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة جالاتا سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي، التي أقيمت على ملعب «تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوربية، افتتح آدم بويوك التسجيل لأصحاب الأرض، وأدرك كريبين دياتا هدف التعادل للضيوف، ليرفع كلوب بروج رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع جالاتا سراي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.
هاني سعيد

هانى سعيد يعلن اعتزاله رسميا ويتولى منصب فى بيراميدز

أعلن هاني سعيد لاعب فريق مصر المقاصة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود، فى الجولة السادسة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري، بهدفين لهدف، وقال سعيد: "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولي المقاصة برئاسة اللواء محمدعبدالسلام، والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة أنني كنت أعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم، ولكن عجلت بالاعتزال بعد ان تلقيت عرض محترم ومنصب جديد في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.
اقرأ المزيد من الأخبار
قطر‎

قمة ساخنة في افتتاح بطولة كأس الخليج

تنطلق بطولة كأس الخليج، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على استاد خليفة الدولي، كما يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المواجهة الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، علمًا بأن قطر تستضيف البطولة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث إنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، حيث إن مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون خارج التوقعات.
منتخب العراق

العراق تصطدم بالبحرين في التصفيات الآسيوية المزدوجة

تعود عجلة التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما تستقبل العراق نظيرتها البحرين على ملعب عمان الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 8 نقاط للبحرين في المركز الثاني، وفي المجموعة الثامنة تستقبل لبنان صاحبة المركز الثاني برصيد 7 نقاط نظيرتها كوريا الشمالية الثالثة بنفس الرصيد على ملعب المدينة الرياضية في تمام الساعة السابعة مساء، ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور الثالث في تصفيات المونديال وإلى أمم آسيا.
منتخب العراق

العراق يخطف فوزا قاتلا من إيران بتصفيات كأس العالم

خطف المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، فوزا قاتلا من نظيره الإيراني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وكأس أمم آسيا 2023 بالصين. أحرز مهند على هدف التقدم للعراق، وأدرك أحمد نور الله هدف التعادل للضيوف، وسجل علاء عباس هدف الفوز، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى 10 نقاط، وظل في صدارة المجموعة، في المقابل ظل إيران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
الإمارات‎ (1)

الإمارات تعلن مشاركتها في كأس الخليج بقطر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، عن مشاركة المنتخب الأول في النسخة رقم 24 من كأس الخليج لكرة القدم والذي ستستضيفه قطر، ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة، التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي، للمشاركة في البطولة الخليجية، وتقام خليجي 24، خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي، وحتى السادس من ديسمبر المقبل، في الدوحة، لتبحث الإمارات عن استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]