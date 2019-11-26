العراق يفاجئ قطر في افتتاح خليجي 24

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

منتخب العراق

في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق المنتخب العراقي فوزًا مستحقا على نظيره القطري، بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات بطولة خليجي 24، التي أقيمت على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي. المباراة بدأت هادئة بين لاعبي المنتخبين، وسط محاولات من جانب الثنائي لهز الشباك، وفي الدقيقة 18 نجح محمد قاسم ماجد في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، واستمر منتخب العراق في الضغط الهجومي حتى عاد محمد قاسم وسجل ثاني أهداف المباراة في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين.

في الشوط الثاني حاول لاعبو منتخب قطر تدارك الأمر، وكثف هجماته من أجل تقليص الفارق، وهو ما نجح فيه بالفعل بعد دقائق من بداية الشوط، عندما انطلق عبد الكريم حسن بالكرة من الجهة اليسرى ومرر عرضية ارتدت من الدفاع العراقي، لتجد البديل عبد العزيز حاتم، الذي سددها بقوة سكنت الشباك العراقية لتعلن عن الهدف الأول

في الشوط الثاني حاول لاعبو منتخب قطر تدارك الأمر، وكثف هجماته من أجل تقليص الفارق، وهو ما نجح فيه بالفعل بعد دقائق من بداية الشوط، عندما انطلق عبد الكريم حسن بالكرة من الجهة اليسرى ومرر عرضية ارتدت من الدفاع العراقي، لتجد البديل عبد العزيز حاتم، الذي سددها بقوة سكنت الشباك العراقية لتعلن عن الهدف الأول لقطر في الدقيقة 49.



محاولات العنابي ظلت مستمرة، لكن لم تعرف طريق الشباك وانتهت المباراة بفوز العراق بنتيجة 2-1، ليقتنص أسود الرافدين أول ثلاث نقاط ومن ثم احتلال صدارة المجموعة، بينما يتجمد رصيد منتخب قطر بدون نقاط، وينتظر الثنائي نتيجة مباراة اليمن والإمارات المقامة حاليا.



