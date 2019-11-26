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الديهي: السيسي عالج العوار والخلل في صحة المصريين

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو الأضخم في تاريخ مصر ويقضي على مشاكل المنظومة، ويتم تطبيق المنظومة بتخطيط وآفاق جديدة تقضي على تشوهات المنظومة. وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، أن الدولة كانت تعاني من انتشار أمراض كثيرة قبل تطبيق المبادرات الطبية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكشف "الديهي"، أنه تم انتهاء قوائم الانتظار، كما سيتم تطبيق مشروع 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن فيروس "سي".
وتابع نشأت الديهي "اختفى فيروس "سي" من بعض المحافظات مثل محافظة بورسعيد، ومصر تحولت إلى دولة قاربت أن تكون خالية من الفيروس".وأوضح "الديهي"، أنه تم علاج العوار والخلل المتواجد في صحة المصريين؛ تمهيدًا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، والرئيس السيسي رمم صحة المصريين ومبادرات الرئيس السيسي أنقذت صحة
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المهندس- أحمد- إبراهيم

وضع استراتيجية اقتصادية بمؤتمر استثماري في الإسكندرية

قال المهندس أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب، إن فاعليات جدول أعمال منتدى قمة مجموعة الثمانية AFG8-SUMMIT تنطلق في دورتها العمومية على المستوى الاستثماري بمحافظة الاسكندرية الموافق 29 نوفمبر المقبل بمشاركة سفراء وقناصل ووفود عربية وإفريقية، مشيرًا إلى أن المحاور التى تشهدها الفاعليات خلال جلساتها، هى التحديات الرئيسية المطروحة على طاولة الاستثمار العربي المشترك والأبعاد الاستثمارية والرؤية واستراتيجية اتحاد رواد الأعمال العرب خلال 2020-2021، كما يتناول مشروع جدول أعضاء المجلس التنسيقي للمنتدى.
الحكم-على-المتهمين ف- قضية-اقتحام الحدود-الشرقية تصوير-سامح-أبو حسن‎ (5)

قضاة الصين: ننظر 3 قضايا يوميا والمصريون أكثر من 100 قضية

قال رئيس محكمة الشعب الصينية، لوشين سونج، إن القضاة الصينيين ينظر كل منهم ثلاث قضايا يوميا تقريبا، على عكس المحاكم المصرية التي تنظر أكثر من 100 قضية في اليوم الواحد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، رئيس محكمة الشعب الصينية، والتي تماثل مجلس القضاء الأعلى في مصر، وذلك بمقر نادي القضاه بالإسكندرية، ضمن الزيارة التي قام بها على رأس وفد قضائي رفيع المستوى ضم خمسة من رؤساء المحاكم العليا في بلاده، إضافة إلى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية.
طارق-شوقى-فى-مؤتمر-التعليم-فى-مصر (1)

إطلاق شهادة صلاحية للمعلمين بالإعارات والإجازات

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات واللإجازات بدون مرتب، بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة، مضيفا أن هناك إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد.
طارق-شوقى

418 ألف و471 معلما تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه تقدم إلكترونيا على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألفا و471 معلما، منهم 415 ألفا و581 طلب توظيف، و2353 طلب تطوع، موضحا أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، والتي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأنه يجب إعادة العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة، والتي تنظم العمل بها وفقا للبوابة الالكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.
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اللواء محمود شعراوى

وزير التنمية المحلية: محو الأمية على رأس أولويات السيسي

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن ملف محو الأمية يعد أحد الملفات المهمة التي يضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس أولوياته لبناء الإنسان المصرى خاصة في مجالات التعليم والصحة والقضاء على الأمية، مشيرا إلى أهمية ملف الأمية في قضية التنمية لكونه من أهداف التنمية المستدامة، وأن الوزارة تلعب دورا متكاملا في التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، منوها بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في معالجتها. جاء ذلك خلال استقبال شعراوي اليوم السبت، وفدا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الإمارات برئاسة السيد جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الثقافي لحكومة دبي، والدكتور سامى كريشان منسق مشروع تحدى الأمية العربي 2030 التابع للمؤسسة.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي:مصر بها أفضل منظومة حقوق الإنسان بالعالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض تجربة رائدة في إقامة وحدات سكنية للمواطنين، وتنشأ فيلل وقصور ووحدات سكنية لمحدودي الدخل، لتحقيق أول حق من حقوق الإنسان، وهو حق الإنسان في المسكن، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن يستفيد من بطاقات التموين وهذا حق الإنسان في المأكل، إلى جانب أن الدولة تعمل على إنشاء محطات لتحلية المياه لتوفير حق المواطن في الملبس، كما أن مبادرة 100 مليون صحة وما تبعه من مبادرات تنم عن إعطاء المواطنين الحق في الصحة، وما يتم في مجال تطوير التعليم جهود لتقديم حق الإنسان في التعليم.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«إسكان النواب» توافق على زيادة رسم التظلم إلى 2000 جنيه

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مشروع قانون الحكومة بزيادة رسم التظلم المُقدم من ذوي الشأن علي قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك ليكون بما لا يتجاوز 2000 جنية بدلاً من 100 جنيه بالقانون الحالي. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المقدم من الحكومة، بعدما توافق أعضاء اللجنة على أن يكون الرسم بما لا يتجاوزر 2000 جنيهاً بدلاً من 5000 جنيه كما ورد في مشروع قانون الحكومة.
مجلس-النواب (1)

ننشر تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية في شركات قطاع الأعمال

كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال، موضحًا أنها تمت على 3 محاور للعمل، الأول يتعلق بمحور الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والثاني يتعلق بالتطوير وضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار. وأشار توفيق خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر، إلى تعديل القانون رقم 203، موضحًا أنه كان يعالج مشاكل القطاع العام وأن التعديل استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص، بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة وزيارة الشفافية.
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