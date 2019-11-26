الديهي: السيسي عالج العوار والخلل في صحة المصريين

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

نشأت الديهي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو الأضخم في تاريخ مصر ويقضي على مشاكل المنظومة، ويتم تطبيق المنظومة بتخطيط وآفاق جديدة تقضي على تشوهات المنظومة. وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، أن الدولة كانت تعاني من انتشار أمراض كثيرة قبل تطبيق المبادرات الطبية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكشف "الديهي"، أنه تم انتهاء قوائم الانتظار، كما سيتم تطبيق مشروع 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن فيروس "سي".

وتابع نشأت الديهي "اختفى فيروس "سي" من بعض المحافظات مثل محافظة بورسعيد، ومصر تحولت إلى دولة قاربت أن تكون خالية من الفيروس".وأوضح "الديهي"، أنه تم علاج العوار والخلل المتواجد في صحة المصريين؛ تمهيدًا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، والرئيس السيسي رمم صحة المصريين ومبادرات الرئيس السيسي أنقذت صحة