النجم الساحلي يطلب تكريم رمضان صبحي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

رمضان صبحي

طلب نادي النجم الساحلي التونسي تكريم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي وقائد المنتخب الوطني الأولمبي المتوج مؤخرًا بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، والحائز على لفب أفضل لاعب في البطولة، من جانبه رحب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلب نادي النجم الساحلي ووافق على حضور مسؤوليه لتكريم رمضان صبحي ومنحه درع النادي التونسي قبل انطلاق مران الفريق غداٍ على ملعب الجامعة التونسية.

وتأتي خطوة نادي النجم الساحلي بتكريم نجم منتخب مصر والأهلي في إطار العلاقات القوية التي تربط النادي الأهلي بالنادي التونسي الشقيق، وجميع الأندية العربية بشكل عام والتونسية بشكل خاص. ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس عصر اليوم الثلاثاء، وخاض اللاعبون، مرانهم في السادسة مساء اليوم بتوقيت تونس، والسابعة مساءً

وتأتي خطوة نادي النجم الساحلي بتكريم نجم منتخب مصر والأهلي في إطار العلاقات القوية التي تربط النادي الأهلي بالنادي التونسي الشقيق، وجميع الأندية العربية بشكل عام والتونسية بشكل خاص.



ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس عصر اليوم الثلاثاء، وخاض اللاعبون، مرانهم في السادسة مساء اليوم بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ملعب الجامعة التونسية، ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي على ملعب رادس مساء الجمعة المقبلة، في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكان في استقبال البعثة نبيل حبشي السفير المصري في تونس، وطاقم السفارة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الذي سافر قبل البعثة بـ48 ساعة؛ لإنهاء كل الأمور المتعلقة باستقبال البعثة وإقامتها وملاعب التدريب، وغيرها من الأمور التنسيقية.



