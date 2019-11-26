رياضة

النجم الساحلي يطلب تكريم رمضان صبحي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
طلب نادي النجم الساحلي التونسي تكريم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي وقائد المنتخب الوطني الأولمبي المتوج مؤخرًا بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، والحائز على لفب أفضل لاعب في البطولة، من جانبه رحب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلب نادي النجم الساحلي ووافق على حضور مسؤوليه لتكريم رمضان صبحي ومنحه درع النادي التونسي قبل انطلاق مران الفريق غداٍ على ملعب الجامعة التونسية.
وتأتي خطوة نادي النجم الساحلي بتكريم نجم منتخب مصر والأهلي في إطار العلاقات القوية التي تربط النادي الأهلي بالنادي التونسي الشقيق، وجميع الأندية العربية بشكل عام والتونسية بشكل خاص. ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس عصر اليوم الثلاثاء، وخاض اللاعبون، مرانهم في السادسة مساء اليوم بتوقيت تونس، والسابعة مساءً
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جاريدو يرفع شعار التحدي قبل مواجهة الأهلي

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد لفريق النجم الساحلي التونسي، أن مواجهة الأهلي تعد "كلاسيكو عربي إفريقي"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" التونسية. ومن المقرر أن يلعب النجم الساحلي أمام فريق اتحاد بن قردان يوم الأحد المقبل بالدوري التونسي، على أن يبدأ مشواره الإفريقي أمام الأهلي في 29 من الشهر الجاري، على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن المارد الأحمر يوجد على رأس المجموعة الثانية مع الثلاثي النجم والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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الأهلي يواجه الاتصالات وديا استعدادًا للجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية أمام فريق الاتصالات على ملعب التتش بالجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في منافسات الدوري ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29، على استاد رادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين من خلال ودية اليوم، التي تشهد الدفع ببعض العناصر التي تم تصعيدها من قطاع الناشئين.
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النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
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