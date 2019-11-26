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روسيا تكشف عن صاروخ جديد سرعته 5 أضعاف سرعة الصوت

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
صاروخ - أرشيفية
صاروخ - أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كشف للولايات المتحدة عن منظومة صواريخ "أفنجارد"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء: "بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية نيوستارت، شهدت مجموعة تفتيش أمريكية منظومة صواريخ "أفنجارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت فوق الأراضي الروسية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري". وأفاد البيان أن روسيا كشفت عن أحدث أسلحتها للحفاظ على معاهدة نيوستارت سارية وفعالة.
ويعتبر أفنجارد من الصواريخ الباليستية الاستراتيجية العابرة للقارات، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف عنه في مارس من العام الماضي.

شرب-سيجارة-مخدرات

الأوروبيون ينفقون 30 مليار يورو على المخدرات سنويًا

قال "المركز الأوروبي لرصد وإدمان المخدرات" إن الاتجار في المخدرات في الدول الأوروبية يشهدا تزايداً بسبب العولمة والتكنولوجيا وأن الأوروبيين ينفقون على الأقل 30 مليار يورو (حوالي 33 مليار دولار) على المخدرات سنويا. وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم اليوم الثلاثاء، أن هذه الإنفاق يشكل تزايداً منذ آخر تقرير توصل إليه المركز الأوروبي لرصد وإدمان المخدرات ووكالة تطبيق القانون الأوربية، يوروبول، والذي قال في عام 2016 إن الأوروبيين ينفقون 24 مليار يورو سنوياً على المخدرات. وقالت القناة إن ما يقرب من 39% من هذه الأموال تم صرفها على مخدر الحشيش، يليها 31 %على الكوكايين، و25% على الهيروين.
الصين-وافريقيا-قمة-مصغرة-بحضور-السيسn

الصين: يجب زيادة تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن بلاده تدعم إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن، مع زيادة تمثيل وأصوات الدول الإفريقية، مضيفا: "في ظل الصعود الجماعي للبلدان النامية، تدعم الصين إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن تلبية لمقتضيات العصر.. ويتعين منح الأولوية لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية"، جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الكامل الـ33 للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء.
حرب-أفغانستان

مقتل واعتقال 17 مسلحا من طالبان بأقاليم متفرقة بأفغانستان

أعلن مسؤولون في الشرطة المحلية بأفغانستان اليوم الأحد مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان على الأقل جراء الاشتباكات الجارية بإقليم قندوز الواقع شمالي البلاد على مدار الأربعة أيام الماضية، كما لقى 5 مسلحين من الحركة حتفهم، واُلقي القبض على 4 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في أقاليم فراه وهيرات وكابول. ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المسؤولين قولهم إن قوات الأمن الأفغانية أطلقت عملية التطهير من 3 جهات للاشتباك مع متمردي طالبان في ضواحي مدينة "قندوز" عاصمة الإقليم، مضيفين أن القوات الأفغانية مدعومة بدعم جوي يقوم باستهداف طالبان.
فيضانات

الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو مساعدات لأفغانستان

أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساعداته الطارئة لأفغانستان؛ لتصل إلى 77 مليون يورو هذا العام بسبب تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته وكالة "باجفاك" الأفغانية، أن المبلغ المخصص يصل إلى 40 مليون يورو (44 مليون دولار) ويستهدف قطاعات الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والمياه وحماية الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن 80 % من إجمالي المساعدات تذهب مباشرة إلى أفغانستان، مع تقسيم الباقي بين إيران وباكستان التي تستضيف ستة ملايين لاجئ أفغاني.
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العدوان -التركي -على -سوريا

تركيا تواصل الاحتلال.. «قسد»: مقتل 182 من عناصرنا منذ وقف النار

قال القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، إن الجيش التركي والفصائل المسلحة الموالية له، استمرت في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "يستمر الأتراك ووكلاؤهم الجهاديون في مهاجمة شمال شرق سوريا والاستيلاء على المزيد من الأراضي كل ساعة"، معلنا أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع المسؤولين الأمريكيين، قتل 182 من رفاقنا وعشرات المدنيين، ونزح 30 ألف مدني، وتم احتلال 1100 كيلومتر مربع".
بوتين (1)

روسيا: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران، بالمدمر وقصير النظر. وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي مدمر وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان . وأضافت: أن تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي".
صواريخ-روسية

موسكو: تسليح سفن وغواصات روسية بصواريخ أسرع من الصوت

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف" والغواصة النووية المتعددة الأغراض "إيركوتسك" ستتسلحان في المستقبل بأحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من نوع "تسركون". وقال كريفوروتشكو، في تصريح صحفي اليوم الجمعة،: إن سفينة "مارشال شابوشنيكوف" الحديثة ستحصل في عام 2020 على منصات إطلاق متنوعة تسمح لها باستخدام أحدث الصواريخ، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "تسيركون" في المستقبل".
بوتين (1)

روسيا: إيقاف أنشطة 13 خلية إرهابية واعتقال 138 مسلحا

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن أجهزة الاستخبارات في روسيا وأذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان أوقفت أنشطة 13 خلية للمنظمات الإرهابية الدولية في 2019 واعتقلت 138 مسلحا. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع لمجلس مديري الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة اليوم الخميس، "تم وضع أكثر من 200 مواطن من رابطة الدول المستقلة يشتبه في ضلوعهم في منظمات إرهابية أو دينية متطرفة تحت مراقبة الهيئات الأمنية على الحدود"، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع لجنة الأمن القومي في بيلاروسيا جرى إحباط تهريب أسلحة ومصادرة أكثر من 40 سلاحا ناريا و9 آلاف قطعة ذخيرة.
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