رياضة

رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام اتليتكو مدريد

تحرير:محمد جمال ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م
يوفنتوس واتليتكو مدريد
يوفنتوس واتليتكو مدريد
أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه التي سيواجه بها أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام علي ملعب يوفنتوس . وشهدت تشكيلة البيانكونيري، عودة كريستيانو رونالدو لهجوم الفريق، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي. وجاءت تشكيلة البيناكونيري كالتالي.. حراسة المرمي: تشيزني خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، دي تشيليو خط الوسط: بنتانكور، بيانيتش، ماتويدي خط الهجوم: رامزي، رونالدو، ديبالا.
وجلس جونزالو هيجواين مهاجم اليوفي، على مقاعد البدلاء، فيما قرر ساري، إشراك ديبالا بدلًا منه.  فيما جاءت تشكيلة الروخي بلانكوس كالتالي..  حراسة المرمي: أوبلاك خط الدفاع: تريبير، فيليبي، هيرموسو، رونان لودي خط الوسط: ساؤول، هيكتور هيريرا، توماس بارتي، كوكي. خط الهجوم: موراتا، فيتولو. ويدخل
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سلة- الاتحاد

سلة الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط على حساب الزمالك

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك اليوم الثلاثاء بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط، ومن المقرر أن يواجه الاتحاد الفائز من الجزيرة والأهلي في نهائي دوري المرتبط. وفاز فريق الاتحاد المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف.
ريال مدريد 1

رسميًا.. ريال مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة جالاتا سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي، التي أقيمت على ملعب «تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوربية، افتتح آدم بويوك التسجيل لأصحاب الأرض، وأدرك كريبين دياتا هدف التعادل للضيوف، ليرفع كلوب بروج رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع جالاتا سراي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.
هاني سعيد

هانى سعيد يعلن اعتزاله رسميا ويتولى منصب فى بيراميدز

أعلن هاني سعيد لاعب فريق مصر المقاصة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود، فى الجولة السادسة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري، بهدفين لهدف، وقال سعيد: "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولي المقاصة برئاسة اللواء محمدعبدالسلام، والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة أنني كنت أعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم، ولكن عجلت بالاعتزال بعد ان تلقيت عرض محترم ومنصب جديد في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.
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كريستيانو-رونالدو (8)

سيميوني يتغنى برونالدو قبل صدام يوفنتوس

تغنى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك قبل صدام يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأكد سيميوني على أهمية تحقيق الانتصار بأي صورة لضمان التأهل للدور التالي، وتحدث سيميوني خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث قال: "نعمل على أن تكون النتائج داعمة للنادي وللاعبين، والأهم هو تحقيق الفوز، لأن أي شيء سينسى سواء قمت بخمس تمريرات صحيحة أو 30".
ريال مدريد

ريال مدريد يصطدم بسان جيرمان في دوري الأبطال

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، وستكون قمة الجولة في المجموعة الأولى عندما يستقبل ريال مدريد الإسباني الثاني برصيد 7 نقاط، نظيره باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة والذي ضمن التأهل للدور التالي بالفعل، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، وفي نفس المجموعة يستقبل جالطة سراي التركي المتذيل برصيد نقطة واحدة، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين، على ملعب تيليكوم أرينا الساعة 7:55 دقيقة.
رونالدو وساري

ساري عن أزمته مع كريستيانو رونالدو: علاقتنا جيدة

علق المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، على حالة الغضب التي انتابت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد استبداله خلال مواجهة ميلان، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الكالتشيو، التي انتهت بفوز السيدة العجوز، بهدف نظيف، جاء عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا. وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد، التي ستقام غدًا الثلاثاء، بدوري الأبطال، قائلًا: "الفريق يلعب بشكل ممتاز وأرغب في رؤية المزيد من الاستمرارية في جوانب معينة، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار خصائص اللاعبين، لدينا مجال للتحسن".
رونالدو‎

يوفنتوس مجبر على دفع مليون يورو لليونايتد

بات يوفنتوس الإيطالي مجبرًا على دفع مليون يورو لصالح مانشستر يونايتد، حسبما ذكر تقرير صحفي صدر صباح اليوم الإثنين، وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن السجلات المالية ليوفنتوس كشفت عن أن النادي الإيطالي سيدفع مليون يورو لمانشستر يونايتد، وأضافت أن هذه القيمة تعد ضمن الاتفاقية التي شهدت انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009، بعدما انضم للفريق الملكي قادمًا من المان يونايتد، ولفتت الصحيفة إلى أن بطل إيطاليا عندما وقع مع الدون البرتغالي، وافق على تحمل هذه الرسوم.
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