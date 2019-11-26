رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام اتليتكو مدريد

تحرير:محمد جمال ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

يوفنتوس واتليتكو مدريد

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه التي سيواجه بها أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام علي ملعب يوفنتوس . وشهدت تشكيلة البيانكونيري، عودة كريستيانو رونالدو لهجوم الفريق، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي. وجاءت تشكيلة البيناكونيري كالتالي.. حراسة المرمي: تشيزني خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، دي تشيليو خط الوسط: بنتانكور، بيانيتش، ماتويدي خط الهجوم: رامزي، رونالدو، ديبالا.

وجلس جونزالو هيجواين مهاجم اليوفي، على مقاعد البدلاء، فيما قرر ساري، إشراك ديبالا بدلًا منه. فيما جاءت تشكيلة الروخي بلانكوس كالتالي.. حراسة المرمي: أوبلاك خط الدفاع: تريبير، فيليبي، هيرموسو، رونان لودي خط الوسط: ساؤول، هيكتور هيريرا، توماس بارتي، كوكي. خط الهجوم: موراتا، فيتولو. ويدخل