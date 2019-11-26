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قضاة الصين: ننظر 3 قضايا يوميا والمصريون أكثر من 100 قضية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
محكمة مصرية
محكمة مصرية
قال رئيس محكمة الشعب الصينية، لوشين سونج، إن القضاة الصينيين ينظر كل منهم ثلاث قضايا يوميا تقريبا، على عكس المحاكم المصرية التي تنظر أكثر من 100 قضية في اليوم الواحد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، رئيس محكمة الشعب الصينية، والتي تماثل مجلس القضاء الأعلى في مصر، وذلك بمقر نادي القضاه بالإسكندرية، ضمن الزيارة التي قام بها على رأس وفد قضائي رفيع المستوى ضم خمسة من رؤساء المحاكم العليا في بلاده، إضافة إلى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف رئيس الوفد القضائى الصيني أنه لاحظ خلال زيارته الميدانية التي شملت محاكم الإسكندرية الابتدائية ومحكمة الأسرة، كم التحديات التي يواجهها القضاة المصريون وخاصة فيما يتعلق في تحكيم عدد كبير من القضايا خلال اليوم الواحد، والتي تتراوح ما بين 100 إلى 500 قضية يوميا.وأشار إلى أن زيارة وفد القضاة الصيني،
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وضع استراتيجية اقتصادية بمؤتمر استثماري في الإسكندرية

قال المهندس أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب، إن فاعليات جدول أعمال منتدى قمة مجموعة الثمانية AFG8-SUMMIT تنطلق في دورتها العمومية على المستوى الاستثماري بمحافظة الاسكندرية الموافق 29 نوفمبر المقبل بمشاركة سفراء وقناصل ووفود عربية وإفريقية، مشيرًا إلى أن المحاور التى تشهدها الفاعليات خلال جلساتها، هى التحديات الرئيسية المطروحة على طاولة الاستثمار العربي المشترك والأبعاد الاستثمارية والرؤية واستراتيجية اتحاد رواد الأعمال العرب خلال 2020-2021، كما يتناول مشروع جدول أعضاء المجلس التنسيقي للمنتدى.
الاعلامي-نشأت-الديهى

الديهي: السيسي عالج العوار والخلل في صحة المصريين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو الأضخم في تاريخ مصر ويقضي على مشاكل المنظومة، ويتم تطبيق المنظومة بتخطيط وآفاق جديدة تقضي على تشوهات المنظومة. وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، أن الدولة كانت تعاني من انتشار أمراض كثيرة قبل تطبيق المبادرات الطبية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكشف "الديهي"، أنه تم انتهاء قوائم الانتظار، كما سيتم تطبيق مشروع 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن فيروس "سي".
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إطلاق شهادة صلاحية للمعلمين بالإعارات والإجازات

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات واللإجازات بدون مرتب، بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة، مضيفا أن هناك إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد.
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418 ألف و471 معلما تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه تقدم إلكترونيا على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألفا و471 معلما، منهم 415 ألفا و581 طلب توظيف، و2353 طلب تطوع، موضحا أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، والتي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأنه يجب إعادة العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة، والتي تنظم العمل بها وفقا للبوابة الالكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.
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الصين: يجب زيادة تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن بلاده تدعم إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن، مع زيادة تمثيل وأصوات الدول الإفريقية، مضيفا: "في ظل الصعود الجماعي للبلدان النامية، تدعم الصين إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن تلبية لمقتضيات العصر.. ويتعين منح الأولوية لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية"، جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الكامل الـ33 للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء.
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تنطلق في 2020.. التعليم: فصول ذكية لتخفيف الكثافة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بدء توفير عدد من الفصول الذكية "فصلي" على مدار هذا العام الدراسي استعدادا لتشغيلها سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا لدراسة المواقع الأولى بالدعم وبناء عليها سيتم الإعلان عنها استعدادا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار، أمس الجمعة، على هامش منتدى "الاستثمار في إفريقيا" لعام 2019، جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ونائب رئيس شركة ND الصينية السيد سيمون لينج، نموذجا للفصول الذكية.
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بابا الفاتيكان يطالب بحماية الأطفال على الإنترنت

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، "إنه ينبغي محاسبة المسؤولين والمستثمرين بشركات التكنولوجيا إذا كان اهتمامهم بتحقيق الأرباح على حساب حماية الأطفال خاصة من الدخول السهل على المواد الإباحية على الإنترنت". وأضاف بابا الفاتيكان وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، خلال مؤتمر بالفاتيكان عن "الترويج للكرامة الرقمية للطفل" الذي جمع شركات ضخمة منها أبل وألفابت ومايكروسوفت وفيسبوك مع جماعات لحماية الأطفال ومسؤولين بالقضاء ووكالات إنفاذ القانون، أن الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت تعتبر نفسها منذ فترة بأنها مجرد جهات مقدمة للمنصات التكنولوجية وليست مسؤولة قانونيا أو أخلاقيا عن الطريقة التي تُستخدم بها هذه المنصات.
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