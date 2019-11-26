رياضة

حرس الحدود يتخطى مصر للمقاصة في الدوري

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
حرس الحدود
حرس الحدود
حقق فريق حرس الحدود فوزًا مهمًا على نظيره فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي إستؤنف عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري وانتهت بتتويج منتخبنا الأولمبي بالبطولة. بادر فريق حرس الحدود في التسجيل عن طريق لاعبه عمرو الحلواني في الدقيقة 31 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، ثم أضاف أحمد عبد الباسط شرويدة الهدف الثاني لفريق حرس الحدود في الدقيقة 77.
الدقيقة 79 تمكن لاعب مصر المقاصة إيدو موسيس من تقليص الفارق بعد تسجيله هدف الفريق الفيومي الوحيد في المباراة، لكن الهدف لم يكن كافياً، حيث انتهى اللقاء بهدفين مقابل هدف. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق حرس الحدود لـ 9 نقاط في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق مصر للمقاصة
اقرأ المزيد
سلة- الاتحاد

سلة الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط على حساب الزمالك

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك اليوم الثلاثاء بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط، ومن المقرر أن يواجه الاتحاد الفائز من الجزيرة والأهلي في نهائي دوري المرتبط. وفاز فريق الاتحاد المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف.
ريال مدريد 1

رسميًا.. ريال مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة جالاتا سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي، التي أقيمت على ملعب «تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوربية، افتتح آدم بويوك التسجيل لأصحاب الأرض، وأدرك كريبين دياتا هدف التعادل للضيوف، ليرفع كلوب بروج رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع جالاتا سراي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.
هاني سعيد

هانى سعيد يعلن اعتزاله رسميا ويتولى منصب فى بيراميدز

أعلن هاني سعيد لاعب فريق مصر المقاصة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود، فى الجولة السادسة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري، بهدفين لهدف، وقال سعيد: "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولي المقاصة برئاسة اللواء محمدعبدالسلام، والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة أنني كنت أعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم، ولكن عجلت بالاعتزال بعد ان تلقيت عرض محترم ومنصب جديد في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق- العشري

ماذا قدم طارق العشري أمام مصر المقاصة؟

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر المقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمتين، في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثامن بالجدول، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وثلاث تعادلات.
ميدو - مصر للمقاصة (2)

تفوق كاسح لميدو في مواجهاته أمام حرس الحدود

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر المقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمتين. في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثامن بالجدول، برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوز وثلاث تعادلات.
تدريبات-حرس-الحدود

حرس الحدود لا يعرف طعم الفوز أمام مصر المقاصة

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر المقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد الكيال، بينما سيكون سيد محمد أحمد حكمًا رابعًا. ويحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، في المقابل، يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثامن بالجدول، برصيد 6 نقاط.
مصر للمقاصة (2)

مصر للمقاصة يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد الكيال، بينما سيكون سيد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]