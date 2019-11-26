حرس الحدود يتخطى مصر للمقاصة في الدوري

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

حرس الحدود

حقق فريق حرس الحدود فوزًا مهمًا على نظيره فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي إستؤنف عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري وانتهت بتتويج منتخبنا الأولمبي بالبطولة. بادر فريق حرس الحدود في التسجيل عن طريق لاعبه عمرو الحلواني في الدقيقة 31 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، ثم أضاف أحمد عبد الباسط شرويدة الهدف الثاني لفريق حرس الحدود في الدقيقة 77.

الدقيقة 79 تمكن لاعب مصر المقاصة إيدو موسيس من تقليص الفارق بعد تسجيله هدف الفريق الفيومي الوحيد في المباراة، لكن الهدف لم يكن كافياً، حيث انتهى اللقاء بهدفين مقابل هدف. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق حرس الحدود لـ 9 نقاط في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق مصر للمقاصة