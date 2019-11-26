الأوروبيون ينفقون 30 مليار يورو على المخدرات سنويًا

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

المخدرات - أرشيفية

قال "المركز الأوروبي لرصد وإدمان المخدرات" إن الاتجار في المخدرات في الدول الأوروبية يشهدا تزايداً بسبب العولمة والتكنولوجيا وأن الأوروبيين ينفقون على الأقل 30 مليار يورو (حوالي 33 مليار دولار) على المخدرات سنويا. وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم اليوم الثلاثاء، أن هذه الإنفاق يشكل تزايداً منذ آخر تقرير توصل إليه المركز الأوروبي لرصد وإدمان المخدرات ووكالة تطبيق القانون الأوربية، يوروبول، والذي قال في عام 2016 إن الأوروبيين ينفقون 24 مليار يورو سنوياً على المخدرات. وقالت القناة إن ما يقرب من 39% من هذه الأموال تم صرفها على مخدر الحشيش، يليها 31 %على الكوكايين، و25% على الهيروين.

وقال المفوض الأوروبي للهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، إن الأوروبيين باتوا يحصلون بشكل أسهل على المخدرات "في الغالب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، ويثبت تقرير اليوم مرة أخرى أن سوق المخدرات غير الشرعية لا يزال يمثل تهديدًا لصحة وأمن مواطنينا". وحذّر التقرير من أن جماعات الجريمة المنظمة يمكن