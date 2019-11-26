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الأوروبيون ينفقون 30 مليار يورو على المخدرات سنويًا

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
المخدرات - أرشيفية
المخدرات - أرشيفية
قال "المركز الأوروبي لرصد وإدمان المخدرات" إن الاتجار في المخدرات في الدول الأوروبية يشهدا تزايداً بسبب العولمة والتكنولوجيا وأن الأوروبيين ينفقون على الأقل 30 مليار يورو (حوالي 33 مليار دولار) على المخدرات سنويا. وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم اليوم الثلاثاء، أن هذه الإنفاق يشكل تزايداً منذ آخر تقرير توصل إليه المركز الأوروبي لرصد وإدمان المخدرات ووكالة تطبيق القانون الأوربية، يوروبول، والذي قال في عام 2016 إن الأوروبيين ينفقون 24 مليار يورو سنوياً على المخدرات. وقالت القناة إن ما يقرب من 39% من هذه الأموال تم صرفها على مخدر الحشيش، يليها 31 %على الكوكايين، و25% على الهيروين.
وقال المفوض الأوروبي للهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، إن الأوروبيين باتوا يحصلون بشكل أسهل على المخدرات "في الغالب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، ويثبت تقرير اليوم مرة أخرى أن سوق المخدرات غير الشرعية لا يزال يمثل تهديدًا لصحة وأمن مواطنينا". وحذّر التقرير من أن جماعات الجريمة المنظمة يمكن
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روسيا تكشف عن صاروخ جديد سرعته 5 أضعاف سرعة الصوت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كشف للولايات المتحدة عن منظومة صواريخ "أفنجارد"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء: "بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية نيوستارت، شهدت مجموعة تفتيش أمريكية منظومة صواريخ "أفنجارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت فوق الأراضي الروسية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري". وأفاد البيان أن روسيا كشفت عن أحدث أسلحتها للحفاظ على معاهدة نيوستارت سارية وفعالة.
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الصين: يجب زيادة تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن بلاده تدعم إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن، مع زيادة تمثيل وأصوات الدول الإفريقية، مضيفا: "في ظل الصعود الجماعي للبلدان النامية، تدعم الصين إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن تلبية لمقتضيات العصر.. ويتعين منح الأولوية لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية"، جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الكامل الـ33 للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء.
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مقتل واعتقال 17 مسلحا من طالبان بأقاليم متفرقة بأفغانستان

أعلن مسؤولون في الشرطة المحلية بأفغانستان اليوم الأحد مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان على الأقل جراء الاشتباكات الجارية بإقليم قندوز الواقع شمالي البلاد على مدار الأربعة أيام الماضية، كما لقى 5 مسلحين من الحركة حتفهم، واُلقي القبض على 4 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في أقاليم فراه وهيرات وكابول. ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المسؤولين قولهم إن قوات الأمن الأفغانية أطلقت عملية التطهير من 3 جهات للاشتباك مع متمردي طالبان في ضواحي مدينة "قندوز" عاصمة الإقليم، مضيفين أن القوات الأفغانية مدعومة بدعم جوي يقوم باستهداف طالبان.
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الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو مساعدات لأفغانستان

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مصر ترحب باختيار غادة والي لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

رحبت وزارة الخارجية، بما أعلنته الأمم المتحدة اليوم الخميس، حول قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.
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بسبب أدوية مخدرة.. مساعد صيدلي يتعدى على مفتشي «صحة الشرقية»

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وبإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي، مدير عام إدارة الصيدلة عدة حملات تفتيشية على الصيدليات العامة بمدينتي الزقازيق والقنايات والقرى التابعة لها، وذلك إستكمالا للضرب بيد من حديد على جميع المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، إذ أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد 863 «قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة» لأدوية مخالفة، تنوعت المضبوطات ما بين أدوية جدول أول مواد مخدرة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية.
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مصر للطيران: طبقنا معايير الأمان على رحلة روما

أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنها تضع سلامة الركاب على رأس الاعتبارات التي تحكم إداراتها لتشغيل رحلاتها حول العالم، وشددت على أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يحفظ أرواح ركابها قبل وأثناء تشغيل الرحلات. تأكيدات الشركة جاءت على خلفية تقارير انتقدت تأخر إحدى رحلات الشركة يوما كاملا دون إبداء الأسباب، وهو ما وصفته الشركة بتقارير لا تتحرى الدقة ولا الموضوعية.
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رغم تحذير أوروبا.. تركيا تبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

أكدت تركيا الجمعة، أن سفينة "الفاتح"، بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك رغم التحذير الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لأنقرة مؤخرا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، إن سفينة "الفاتح" للتنقيب عن النفط والغاز بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص. يشار إلى أن هناك سفينة تنقيب تركية أخرى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب قبالة السواحل الغربية لقبرص، هي السفينة "ياوز". ويأتي هذا التصعيد التركي عقب تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها في شرق البحر المتوسط.
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