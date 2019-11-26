مران الأهلي.. طلب فايلر وتدريبات استشفائية للأساسيين

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

مران الأهلي في تونس

أنهى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، أول تدريب له في تونس، والذي انطلق في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، وأقيم على ملعب الجامعة التونسية بالمنزه، استعدادًا لموقعته مع فريق النجم الساحلي، في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث بدأ المران الجماعي بعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة فنية، طلب فيها من اللاعبين التركيز في المرحلة المُقبلة وغلق صفحة الفوز على فريق الجونة. فيما خصص الجهاز الفني فقرة تدريبية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الجونة، اشتملت تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة، وتدريبات خفيفة بعد رحلة السفر.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الجونة تدريبات استشفائية، تحت قيادة توماس بينجللي مخطط أحمال الفريق الأحمر، والمشاركة في تدريبات كرة الطائرة. وخصص رينيه فايلر، تقسيمة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الجونة، ووجه السويسري بعض التعليمات التكتيكية والخططية التي من المقرر تنفيذها في مباراة النجم