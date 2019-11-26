رياضة

مران الأهلي.. طلب فايلر وتدريبات استشفائية للأساسيين

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
مران الأهلي في تونس
مران الأهلي في تونس
أنهى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، أول تدريب له في تونس، والذي انطلق في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، وأقيم على ملعب الجامعة التونسية بالمنزه، استعدادًا لموقعته مع فريق النجم الساحلي، في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث بدأ المران الجماعي بعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة فنية، طلب فيها من اللاعبين التركيز في المرحلة المُقبلة وغلق صفحة الفوز على فريق الجونة. فيما خصص الجهاز الفني فقرة تدريبية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الجونة، اشتملت تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة، وتدريبات خفيفة بعد رحلة السفر.
وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الجونة تدريبات استشفائية، تحت قيادة توماس بينجللي مخطط أحمال الفريق الأحمر، والمشاركة في تدريبات كرة الطائرة. وخصص رينيه فايلر، تقسيمة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الجونة، ووجه السويسري بعض التعليمات التكتيكية والخططية التي من المقرر تنفيذها في مباراة النجم
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سلة- الاتحاد

سلة الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط على حساب الزمالك

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك اليوم الثلاثاء بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط، ومن المقرر أن يواجه الاتحاد الفائز من الجزيرة والأهلي في نهائي دوري المرتبط. وفاز فريق الاتحاد المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف.
ريال مدريد 1

رسميًا.. ريال مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة جالاتا سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي، التي أقيمت على ملعب «تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوربية، افتتح آدم بويوك التسجيل لأصحاب الأرض، وأدرك كريبين دياتا هدف التعادل للضيوف، ليرفع كلوب بروج رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع جالاتا سراي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.
هاني سعيد

هانى سعيد يعلن اعتزاله رسميا ويتولى منصب فى بيراميدز

أعلن هاني سعيد لاعب فريق مصر المقاصة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود، فى الجولة السادسة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري، بهدفين لهدف، وقال سعيد: "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولي المقاصة برئاسة اللواء محمدعبدالسلام، والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة أنني كنت أعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم، ولكن عجلت بالاعتزال بعد ان تلقيت عرض محترم ومنصب جديد في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.
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الاهلى- والجونة (7)

الأهلي يرفع شعار التحدي قبل موقعة النجم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الحديث عن مباراة الجونة التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة (سجل وليد سيلمان هاتريك - سجل حسين الشحات هدف)، على استاد الجونة، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «بدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل في مواجهة النجم الساحلي المهمة المقرر لها الجمعة المقبل».
رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (12)

الأهلي يطير إلى تونس ويحشد أسلحته لإسقاط النجم

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الثلاثاء الغردقة، متجهة إلى تونس؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد رادس بالعاصمة التونسية. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج، ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
فيلر-سامي-قمصان

مدرب الأهلى: خوض مباراة النجم فى رادس لها ميزة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي أن نقل مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يصب في مصلحة فريقه، وقال قمصان عقب مباراة الفريق اليوم أمام الجونة في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نقل المباراة لا يهمنا، ولكنها ميزة إيجابية لنا، ملعب سوسة أصغر من رادس". ويطير الأهلي إلى تونس في العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي على استاد رادس يوم الجمعة المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
جاريدو

جاريدو يرفع شعار التحدي قبل مواجهة الأهلي

كشف الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد لفريق النجم الساحلي التونسي، أن مواجهة الأهلي تعد "كلاسيكو عربي إفريقي"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" التونسية. ومن المقرر أن يلعب النجم الساحلي أمام فريق اتحاد بن قردان يوم الأحد المقبل بالدوري التونسي، على أن يبدأ مشواره الإفريقي أمام الأهلي في 29 من الشهر الجاري، على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، علمًا بأن المارد الأحمر يوجد على رأس المجموعة الثانية مع الثلاثي النجم والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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