هانى سعيد يعلن اعتزاله رسميا ويتولى منصب فى بيراميدز

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

هاني سعيد

أعلن هاني سعيد لاعب فريق مصر المقاصة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود، فى الجولة السادسة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري، بهدفين لهدف، وقال سعيد: "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولي المقاصة برئاسة اللواء محمدعبدالسلام، والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة أنني كنت أعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم، ولكن عجلت بالاعتزال بعد ان تلقيت عرض محترم ومنصب جديد في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.

ووجه سعيد الشكر لمجلس إدارة المقاصة، على تفهم موقفه، ودعمه طوال مشواره مع المقاصة، الذي اعتبره بيته الأول، رغم لعبه للأهلي والزمالك وعدة أندية أخرى، مؤكدًا أنه لن يتأخر عن المقاصة في أي وقت. وأوضح هاني أن منصب المدير الرياضي في بيراميدز يعد إضافة قوية وتجربة جديدة، ويسعى لتحقيق النجاح في المهمة