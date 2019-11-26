مخدرات ودماء وصراخ طفلة.. ماذا حدث لـ«غادة» في عقار 28 بالهرم؟

المتهم اعتاد على تعاطي المخدرات وضرب زوجته ويوم الواقعة دخل من شباك المطبخ وذبحها ومزق جسدها وبعدها فر هاربا من مسرح الجريمة قبل أن يسلم نفسه لقسم الهرم.

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

جثة - أرشيفية

بيوت قديمة، مطبات طرق، شوارع ضيقة، سيارات يغطي زجاجها التراب، ضجيج أناس يراقبون المارة من خلف فراغات ستائر معتمة، ثمة مشاهد ولكن خلف الأبواب المغلقة ثمة شيء ينذر بحدوث جريمة، بيت متواضع يشبه حال قاطنيه، حيطانه باتت تنطق من هول الظلم، امرأة ذاقت الذل وأكتوت بنار العوز وقلة الحيلة، التف حولها صغارها، باتت تبحث عن ما يسد رمق أفواههم الجائعة، بجوارها أشياء بالية لا تسمن ولا تغني عن جوع، دموع لا تفارق عيناها، وجسد نحيل لم يعد يقوى على العذاب، مالت برأسها للخلف واتكأت على جدار شاهد على سنوات الشقاء، تذكرت الكفاح والتعب ومصير صغارها وما تحمله الأيام، لم تفق من دهشتها إلا على صوت طرقات متتالية على الباب، انقبض قلبها وزادت دقاته، احتمت بجدران غرفتها التي لم تمنع عنها الموت.

الرحلة قبل عشرون عاما حزمت ”غادة“ حقيبتها ووقفت على رصيف محطة ”قنا“ بجوار زوجها "كمال" ونجل عمها متجهين إلى القاهرة كانت تأمل في حياة أفضل، وقف الحظ بجانبها واستقر بها الحال في شقة صغيرة سنوات عاشتها في غرفة ضيقة وصالة تحمد ربها ودعائها يسبقه الستر وترضى بالقليل حتى لو