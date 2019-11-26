مخدرات ودماء وصراخ طفلة.. ماذا حدث لـ«غادة» في عقار 28 بالهرم؟

المتهم اعتاد على تعاطي المخدرات وضرب زوجته ويوم الواقعة دخل من شباك المطبخ وذبحها ومزق جسدها وبعدها فر هاربا من مسرح الجريمة قبل أن يسلم نفسه لقسم الهرم.
بيوت قديمة، مطبات طرق، شوارع ضيقة، سيارات يغطي زجاجها التراب، ضجيج أناس يراقبون المارة من خلف فراغات ستائر معتمة، ثمة مشاهد ولكن خلف الأبواب المغلقة ثمة شيء ينذر بحدوث جريمة، بيت متواضع يشبه حال قاطنيه، حيطانه باتت تنطق من هول الظلم، امرأة ذاقت الذل وأكتوت بنار العوز وقلة الحيلة، التف حولها صغارها، باتت تبحث عن ما يسد رمق أفواههم الجائعة، بجوارها أشياء بالية لا تسمن ولا تغني عن جوع، دموع لا تفارق عيناها، وجسد نحيل لم يعد يقوى على العذاب، مالت برأسها للخلف واتكأت على جدار شاهد على سنوات الشقاء، تذكرت الكفاح والتعب ومصير صغارها وما تحمله الأيام، لم تفق من دهشتها إلا على صوت طرقات متتالية على الباب، انقبض قلبها وزادت دقاته، احتمت بجدران غرفتها التي لم تمنع عنها الموت.
الرحلة
قبل عشرون عاما حزمت ”غادة“ حقيبتها ووقفت على رصيف محطة ”قنا“ بجوار زوجها "كمال" ونجل عمها متجهين إلى القاهرة كانت تأمل في حياة أفضل، وقف الحظ بجانبها واستقر بها الحال في شقة صغيرة سنوات عاشتها في غرفة ضيقة وصالة تحمد ربها ودعائها يسبقه الستر وترضى بالقليل حتى لو
الرحلة
قبل عشرون عاما حزمت ”غادة“ حقيبتها ووقفت على رصيف محطة ”قنا“ بجوار زوجها "كمال" ونجل عمها متجهين إلى القاهرة كانت تأمل في حياة أفضل، وقف الحظ بجانبها واستقر بها الحال في شقة صغيرة سنوات عاشتها في غرفة ضيقة وصالة تحمد ربها ودعائها يسبقه الستر وترضى بالقليل حتى لو تقاسمت معها طعامها الفئران، بدأ زوجها"كمال" في رحلة البحث عن لقمة العيش وعمل "فرارجي" في المقابل أثمرت الزيجة عن 5 بنات وولد وحيد، حلمها أن تربي أطفالها وترى فيهم ما لم تستطع تحقيقه، وراحت تمسك بتلابيب حلمها رغم قلة الحيلة وضيق الرزق.
قليل من الحب كثير من العنف
لم تكن تدر المرأة التي وقفت على مشارف الأربعين من عمرها أنها كتب عليها التعب والترحال حتى بعد أن غادرت بلدتها بقنا، فقبل عامين تركت الشقة التي احتضنتها عند مجيئها للقاهرة، واستقرت في شقة ضيقة ربما كان قلبها الطيب أوسع منها، كانت دائمة الخوف على أولادها الصغير تفعل من أجلهم المستحيل، في المقابل سلك زوجها سكة المخدرات، يصرف على "الكيف" كل ما في جيبه.
ضرب وتعنيف كان مصير "غادة" حين تنصحه بتوافير المال لأولادها بدلا من صرفه على تعاطي المخدرات، بمساعدة أهل الخير زوجت نجلتها الكبرى التي وبقيت تكافح من أجل تربية باقي بناتها "هدير وبسملة وشيماء وهنا" في حين كان يساعدها في مصاريف المنزل نجلها "محمود" صاحب الـ15 عاما بعد عمله في محل "حلوى" ليعود في المساء ببضع جنيهات يلقيها في يد والدته قبل أن يترك عمله على "التوك توك" الذي باعه والده وانفق ثمنه على المخدرات.
المصير
فقدت "غادة" الأمل في أن ينصلح حال زوجها الذي وقع صيدا سهلا في فخ المخدرات، وضاقت ذرعا بتصرفاته، في الفترة الأخيرة طلب منها أن تسحب له قرض ولكنها رفضت خوفا أن ينفقه على شراء المخدرات، وحررت له محضر في قسم الشرطة بعدم التعرض، تفاقمت الأزمة ووصلت إلى مفترق طرق بعدما ألقى عليها يمين الطلاق للمرة الثالثة، اجتمع شقيقها وشقيق زوجها واتفقوا أن يترك لها الشقة هي وأبنائها، في المقابل اختفى "كمال" لمدة 5 أيام وعاد ومعه رياح الغدر والانتقام، الجمعة الماضية سمعت "غادة" أصوات طرق شديدة على باب شقتها بالطابق الخامس خافت أن تفتح لزوجها ويعتدى عليها ودخلت إلى غرفة نومها، ورفضت "هدير" نجلته فتح الباب ما جعله يتسلق "المواسير" ويدلف لداخل الشقة عبر شباك المطبخ.
صراخ وبركة دم
ما أن دخل "كمال" الشقة التي تفوح منها رائحة الموت حتى قام بذبح زوجته "غادة" وتمزيق جسدها بواسطة "سيف" وتركها غارقة في بركة من الدم وفرا هاربا، في المقابل شاهدت "هدير" والدها من فتحة الباب وهو يقوم بتقطيع جسد والدتها لتتعالى صراختها في وسط الشارع "انقذوا ماما..بابا قتلها" صعد الجيران بسرعة لإنقاذ جارتهم إلا أن الموت كان أسرع وفاضت روحها لبارئها قبل وصول سيارة الإسعاف والشرطة.
لا صوت يعلو فوق صوت الحزن في شارع محمد عوض المتفرع من حمد ابن ياسين في منطقة الطوابق بالجيزة وخاصة المنزل رقم 28.
"كانت بتشقى علشان عيالها الـ6مسابهاش تربيهم وقتلها علشان المخدرات اللي كان بيشربها باعت ميراثها في الصعيد علشانه واشترت له "توك توك" وباعه بعد فترة وضيع فلوسه على المخدرات كان بيشرب كل الأنواع وفي الآخر قتلتها بطريقة بشعة".. بهذه الكلمات بدأت إحدى جيران "غادة" حديثها لـ"التحرير".
وتابعت: "كانت ست طيبة بتجري على ولادها وكانت فرحانة أنها هتشتغل "عاملة" في مدرسة من أول الشهر وابنها "محمود" كان بيشتغل على"التوك توك" قبل أبوه مايبيعه ويسيبها هي وولادها مش لاقيين اللقمة حسبي الله ونعم الوكيل".