جريمة

مخدرات ودماء وصراخ طفلة.. ماذا حدث لـ«غادة» في عقار 28 بالهرم؟

المتهم اعتاد على تعاطي المخدرات وضرب زوجته ويوم الواقعة دخل من شباك المطبخ وذبحها ومزق جسدها وبعدها فر هاربا من مسرح الجريمة قبل أن يسلم نفسه لقسم الهرم.
تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
بيوت قديمة، مطبات طرق، شوارع ضيقة، سيارات يغطي زجاجها التراب، ضجيج أناس يراقبون المارة من خلف فراغات ستائر معتمة، ثمة مشاهد ولكن خلف الأبواب المغلقة ثمة شيء ينذر بحدوث جريمة، بيت متواضع يشبه حال قاطنيه، حيطانه باتت تنطق من هول الظلم، امرأة ذاقت الذل وأكتوت بنار العوز وقلة الحيلة، التف حولها صغارها، باتت تبحث عن ما يسد رمق أفواههم الجائعة، بجوارها أشياء بالية لا تسمن ولا تغني عن جوع، دموع لا تفارق عيناها، وجسد نحيل لم يعد يقوى على العذاب، مالت برأسها للخلف واتكأت على جدار شاهد على سنوات الشقاء، تذكرت الكفاح والتعب ومصير صغارها وما تحمله الأيام، لم تفق من دهشتها إلا على صوت طرقات متتالية على الباب، انقبض قلبها وزادت دقاته، احتمت بجدران غرفتها التي لم تمنع عنها الموت.
الرحلة  قبل عشرون عاما حزمت ”غادة“ حقيبتها ووقفت على رصيف محطة ”قنا“ بجوار زوجها "كمال" ونجل عمها متجهين إلى القاهرة كانت تأمل في حياة أفضل، وقف الحظ بجانبها واستقر بها الحال في شقة صغيرة سنوات عاشتها في غرفة ضيقة وصالة تحمد ربها ودعائها يسبقه الستر وترضى بالقليل حتى لو
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الحريق (25)

وفاة و4 مصابين في حريق «جيم» شهير بالمهندسين (فيديو وصور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى.م.ع" 19 عامًا، داخل مستشفى السلام، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة كل من "محمد.ر" 24 سنة، مصابًا باختناق، و"نبوية.ر.ج"، مصابة بحروق بكف اليد و"هالة.أ" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، و"رحمة.أ.ع" 18 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.
الحريق (32)

اندلاع حريق هائل في «جيم» شهير بالمهندسين (صور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل، وترددت أنباء عن احتجاز بعض العاملين ووقوع حالات اختناق.
جثة

«معاكسة وجثة».. مقتل طالب جامعي دافع عن شقيقته بالزاوية

لم يكن يتخيل الطالب الجامعي أن دفاعه عن شقيقته صاحبة الـ15 عاما الطالبة بالمرحلة الاعدادية، بعد أن قام جاره العاطل بمعاكستها أثناء سيرها في الشارع ورميها بكلمات خادشة للحياء سيكلفه حياته، إذ وصل للمستشفى جثة هامدة مصابا بجروح متفرقة بجسده. البداية كانت بتلقي قسم الزاوية الحمراء، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طالب جامعي 21 سنة، جثة هامدة ومصابا بجروح طعنية بالجسد. وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم جاره بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابة به أودت بحياته بتحريض من والده وشقيقه لقيام المتهم بمعاكسة شقيقته.
المستشار- محمد- شرين- فهمى (2)

تأجيل محاكمة المتهمين بحرق «كنيسة كفر حكيم»

أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بــ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة لجلسة 3 ديسمبر، واستمعت المحكمة إلى 4 من شهود الإثبات التي تبين للمحكمة تضارب أقوالهم ووجهت لهم تهمة الشهادة الزور بعدما طالب ممثل النيابة هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على الشهود؛ لشهادتهم الزور فى القضية، وكانت المحكمة قد أمرت بإلقاء القبض عليهم داخل القاعة عقب سماع شهادتهم. وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين تطبيقًا لمواد القانون. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس.
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