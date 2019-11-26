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الجيش الإسرائيلي يعلن رصد قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أعلن الجيش الإسرائيلي رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وقال جيش الاحتلال، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية الليلة، إن منظومة القبة الحديدية اعترضت إحداهما. وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أمس إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن استشهاد شاب فى قطاع غزة الجمعة الماضية، متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع.
وأوضحت وزارة الصحة فى بيان، أن الموطن محمد سالم عودة السواركة (40 عاما)، استشهد متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بحق عائلة السواركة فى دير البلح (وسط القطاع) يوم 14/11/2019، والتى ارتقى خلالها 8 شهداء من نفس العائلة.وكانت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، قد أغلقت مكتب مديرية التربية
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الانفجار-في-منشأة-عسكرية-بمنطقة-القطب-الشمالي

مقتل وإصابة 9 أشخاص في سلسلة تفجيرات بالعاصمة العراقية

كشف مصدر أمني عراقي عن طبيعة التفجيرات التي شهدتها بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون. وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن العاصمة بغداد شهدت سلسلة تفجيرات متعاقبة في أحياء عدة منها، حيث انفجرت دراجة نارية مفخخة تقف عند أحد أسواق في منطقة الشعب، كما انفجرت عبوة ناسفة وضعت بالقرب من أحد الأسواق الشعبية في منطقة البلديات. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت عند أحدى الحسينيات في منطقة شهداء البياع، مشيرا إلى أن حصيلة التفجيرات بلغت 6 قتلى و3 جرحى.
انفجار-جنوبي-بغداد (2)

16 قتيلًا و31 مصابًا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

لقى 16 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 31 آخرين أغلبهم من الفصائل السورية الموالية لتركيا، جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب رأس العين شمال شرق سوريا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن أغلب المصابين حالتهم حرجة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات القريبة، وبعضهم نقل إلى تركيا نظرا لخطورة إصاباتهم. وفي وقت سابق، لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في إحدى الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد.
حفتر

وفد أمريكي رفيع المستوى يلتقي حفتر لبحث أزمة ليبيا

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين اجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر، أول من أمس الأحد، حيث ناقشوا الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسي للصراع الليبي، موضحة أن الوفد ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس.
قصف-على -اسرائيل

إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

أفادت "سكاي نيوز عربية"، إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن استشهاد شاب فى قطاع غزة الجمعة الماضية، متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع . وأوضحت وزارة الصحة فى بيان، أن الموطن محمد سالم عودة السواركة (40 عاما)، استشهد متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بحق عائلة السواركة فى دير البلح (وسط القطاع) يوم 14/11/2019، والتى ارتقى خلالها 8 شهداء من نفس العائلة.
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قوات الاحتلال - فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الموقع الأثري في شمال نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريح صحفي اليوم، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في الموقع الأثري، وسط إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، موضحا أن البلدة تتعرض لهجمة شرسة واقتحام شبه يومي من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (4)

طائرات الاحتلال تجدد قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بغزة

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بعد توقف لنحو 24 ساعة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات مروحية إسرائيلية أطلقت 8 صواريخ على الأقل صوب موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأغارت طائرات الاحتلال مجددا على نفس الموقع بعد عدة دقائق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما قصفت موقعا لكتائب القسام وثالثا يتبع للشرطة البحرية.
اراضى-فلسطين-النقب

سلطات الاحتلال تصدر أوامر للاستيلاء على أراضٍ في بيت لحم

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ وتمديد سريان قرار عسكري وتعديل حدود في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لأغراض عسكرية. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية - في تصريح اليوم الأربعاء- "إن الإخطارات صدرت عن سلطات الاحتلال في مجمع (مستوطنات غوش عصيون) الجاثمة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوبًا، وتم ذكر المناطق التي سيتم فيها الاستيلاء على الأرض دون أن تحدد المساحات".
غزة (1)

استشهاد فلسطيني في القصف الإسرائيلي على غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء، في تجدد القصف الإسرائيلي، على منازل المواطنين والمواقع والأراضي الزراعية في قطاع غزة. وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد الشاب علاء اشتيوي (32 عاما)، وجرى نقل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي. وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت، صباح اليوم، استشهاد المواطن خالد عوض فراج (38 عاما)، في قصف استهدف أرضا زراعية في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.
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