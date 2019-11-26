الجيش الإسرائيلي يعلن رصد قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

قوات الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وقال جيش الاحتلال، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية الليلة، إن منظومة القبة الحديدية اعترضت إحداهما. وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أمس إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن استشهاد شاب فى قطاع غزة الجمعة الماضية، متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان، أن الموطن محمد سالم عودة السواركة (40 عاما)، استشهد متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بحق عائلة السواركة فى دير البلح (وسط القطاع) يوم 14/11/2019، والتى ارتقى خلالها 8 شهداء من نفس العائلة.وكانت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، قد أغلقت مكتب مديرية التربية