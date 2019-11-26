«معاكسة وجثة».. مقتل طالب جامعي دافع عن شقيقته بالزاوية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

جثة - أرشيفية

لم يكن يتخيل الطالب الجامعي أن دفاعه عن شقيقته صاحبة الـ15 عاما الطالبة بالمرحلة الاعدادية، بعد أن قام جاره العاطل بمعاكستها أثناء سيرها في الشارع ورميها بكلمات خادشة للحياء سيكلفه حياته، إذ وصل للمستشفى جثة هامدة مصابا بجروح متفرقة بجسده. البداية كانت بتلقي قسم الزاوية الحمراء، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طالب جامعي 21 سنة، جثة هامدة ومصابا بجروح طعنية بالجسد. وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم جاره بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابة به أودت بحياته بتحريض من والده وشقيقه لقيام المتهم بمعاكسة شقيقته.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.‎ وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتشريح جثة المجنى عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد