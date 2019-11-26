جريمة

«معاكسة وجثة».. مقتل طالب جامعي دافع عن شقيقته بالزاوية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لم يكن يتخيل الطالب الجامعي أن دفاعه عن شقيقته صاحبة الـ15 عاما الطالبة بالمرحلة الاعدادية، بعد أن قام جاره العاطل بمعاكستها أثناء سيرها في الشارع ورميها بكلمات خادشة للحياء سيكلفه حياته، إذ وصل للمستشفى جثة هامدة مصابا بجروح متفرقة بجسده. البداية كانت بتلقي قسم الزاوية الحمراء، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طالب جامعي 21 سنة، جثة هامدة ومصابا بجروح طعنية بالجسد. وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم جاره بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابة به أودت بحياته بتحريض من والده وشقيقه لقيام المتهم بمعاكسة شقيقته.
وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.‎ وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتشريح جثة المجنى عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد
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المستشار- محمد- شرين- فهمى (2)

تأجيل محاكمة المتهمين بحرق «كنيسة كفر حكيم»

أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بــ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة لجلسة 3 ديسمبر، واستمعت المحكمة إلى 4 من شهود الإثبات التي تبين للمحكمة تضارب أقوالهم ووجهت لهم تهمة الشهادة الزور بعدما طالب ممثل النيابة هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على الشهود؛ لشهادتهم الزور فى القضية، وكانت المحكمة قد أمرت بإلقاء القبض عليهم داخل القاعة عقب سماع شهادتهم. وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين تطبيقًا لمواد القانون. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس.
محاكمة لجين

تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة في أحداث الموسكي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي" إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل للمرافعات.
جثة- المريوطية (1)

سر وعد زائف وعامين من الرذيلة في «جريمة المريوطية»

"هخلي ابنك يتكلم"، وعد زائف قطعه بائع أقمشة يمارس أعمال الدجل والشعوذة تحت مسمى "معالج روحاني"، إذ أوهم ربة منزل بقدرته على علاج علّة فلذة كبدها ابن السبع سنوات، وأنه يعاني من مس الجن ويجب علاجه بالقرآن الكريم، لكن جمال "رانيا" جذب أنظاره منذ جلسة العلاج الأولى التي منحها الطفل، فراح يغازلها بكلام معسول كان محل قبول السيدة الثلاثينية، فارتمت في أحضان "الشيخ عادل" طوال عامين يمارسان الرذيلة في غياب الزوج حتى طالبته بإنهاء علاقتهما فهددها بالفضيحة لتقرر وضع سيناريو بلون الدماء قادها خلف القضبان.
سجن

«هنطلعه براءة».. الأشقياء الثلاثة نصبوا على أم سجين

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من الإيقاع بأحد الأشخاص اشترك مع آخرين موجودين فى إحدى الدول العربية، في النصب والاحتيال على سيدة، والاستيلاء على أموالها بزعم مساعدتها فى الحصول على حكم بالبراءة لنجلها المحبوس على ذمة إحدى القضايا بإحدى الدول العربية، فقد تبلغ للإدارة من ربة منزل مقيمة بـ"الوايلى- القاهرة" بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها من قبل آخرين، بزعم مساعدتها فى الحصول على حكم بالبراءة لنجلها المحبوس على ذمة إحدى القضايا خارج البلاد.
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جثة- المريوطية (1)

«ذبح وجثة داخل كيس».. تفاصيل جريمة قتيل المريوطية

جريمة بشعة بدأت خيوطها تنكشف سريعا، كان أبطالها الأهالي، عندما تمكنوا من ضبط رجل وسيدة قبل التخلص من جثه، وإلقائها في ترعة المريوطة، وتحفظوا عليهما حتى حضرت قوات الشرطة،وألقت القبض على المتهمين، وذلك تحت إشراف العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إذ ظهر خلال التحقيقات مع المتهمة الرئيسية ملابسات الواقعة، عندما تبين أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه الذي ادعى قدرته على علاج نجلها صاحب الـ7 سنوات، والذي كان يعاني من ضعف في النطق.
طعن-بالسكين

قطعها «حتت» بالسيف.. كواليس قتل فرارجي لزوجته بالهرم

خلافات ومشاكل وغيرة بين عامل بمحل فراخ عمره 41 عاما وزوجته، انتهت بجريمة بشعة بمنطقة الهرم، بعدما انهال عليها بـ"سيف" وفي أقل من نصف ساعة قطع جسدها داخل غرفة النوم التي تحولت إلى بركة من الدماء، ثم فر هاربا من مسرح الجريمة. البداية كانت بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بقيام فرارجي بقتل زوجته وتقطيع جسدها بآلة حادة بدائرة القسم، وكشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتهم كان متغيبًا عن منزله منذ 3 أيام وعند عودته تعدى على زوجته بواسطة "سيف" لوجود خلافات بينهما وسدد لها عدة طعنات0
جثة

الكيف كلمة سر في قتل سيدة وسرقة منزلها بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل ربة منزل تُقيم بمفردها داخل شقة بدائرة قسم شرطة محرم بك، والعثور على جثتها بأرضية الصالة، وملفوف حول عنقها إيشارب وسلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها. وقررت ابنتها (30 سنة - ربة منزل مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.
محاكمة محمد راجح

وصول مرتضى منصور جلسة محاكمة قاتل «شهيد الشهامة»

وصل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الأحد، إلى مقر مجمع محاكم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للحضور مع والد "محمود البنا" في ثالث جلسات المتهمين في القضية المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة"، والمتهم فيها "محمد "شرف عبد الغنى راجح" وثلاثة آخرين محبوسين، واتهامهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ورفض مرتضى منصور الأداء بأى تصريحات إلا عقب الخروج من الجلسة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين فى القضية.
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