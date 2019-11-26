رياضة

رسميًا.. ريال مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م
ريال مدريد
ريال مدريد
تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة جالاتا سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي، التي أقيمت على ملعب «تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوربية، افتتح آدم بويوك التسجيل لأصحاب الأرض، وأدرك كريبين دياتا هدف التعادل للضيوف، ليرفع كلوب بروج رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع جالاتا سراي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.
ويمتلك فريق ريال مدريد سبع نقاط في المركز الثاني، مع تبقي جولة واحدة على النهاية، بالإضافة إلى مباراته أمام باريس سان جيرمان اليوم وهو ما يكون من المستحيل على أيٍ من الفريقين تحصيله في عدد النقاط، ليتأهل الملكي رفقة باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة. وحصل السنغالي كريبان دياتا، على البطاقة الحمراء،
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سلة- الاتحاد

سلة الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط على حساب الزمالك

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك اليوم الثلاثاء بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط، ومن المقرر أن يواجه الاتحاد الفائز من الجزيرة والأهلي في نهائي دوري المرتبط. وفاز فريق الاتحاد المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف.
هاني سعيد

هانى سعيد يعلن اعتزاله رسميا ويتولى منصب فى بيراميدز

أعلن هاني سعيد لاعب فريق مصر المقاصة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية مباراة فريقه أمام حرس الحدود، فى الجولة السادسة من بطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق العسكري، بهدفين لهدف، وقال سعيد: "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولي المقاصة برئاسة اللواء محمدعبدالسلام، والجهاز الفني ورحبوا جميعا بخطوتي الجديدة، خاصة أنني كنت أعتزم ختام حياتي الكروية في الملاعب نهاية هذا الموسم، ولكن عجلت بالاعتزال بعد ان تلقيت عرض محترم ومنصب جديد في بيراميدز، واتفقت مع مسئولي المقاصة على إعلان القرار بعد مباراة حرس الحدود.
مران-الاهلى (1)

مران الأهلي.. طلب فايلر وتدريبات استشفائية للأساسيين

أنهى فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، أول تدريب له في تونس، والذي انطلق في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، وأقيم على ملعب الجامعة التونسية بالمنزه، استعدادًا لموقعته مع فريق النجم الساحلي، في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث بدأ المران الجماعي بعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة فنية، طلب فيها من اللاعبين التركيز في المرحلة المُقبلة وغلق صفحة الفوز على فريق الجونة. فيما خصص الجهاز الفني فقرة تدريبية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الجونة، اشتملت تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة، وتدريبات خفيفة بعد رحلة السفر.
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ريال مدريد

ريال مدريد يصطدم بسان جيرمان في دوري الأبطال

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، وستكون قمة الجولة في المجموعة الأولى عندما يستقبل ريال مدريد الإسباني الثاني برصيد 7 نقاط، نظيره باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة والذي ضمن التأهل للدور التالي بالفعل، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، وفي نفس المجموعة يستقبل جالطة سراي التركي المتذيل برصيد نقطة واحدة، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين، على ملعب تيليكوم أرينا الساعة 7:55 دقيقة.
هازارد

هازارد: رفضت سان جيرمان أكثر من مرة لهذا السبب

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن أنه رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان في أكثر من مرة، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "رفضت الانضمام إلى بي إس جي أكثر من مرة، لأنني لا أريد العودة إلى فرنسا، فأنا مرتبط بنادي ليل الذي بدأت مسيرتي معه، هذا لا يعني أنني لا أحب سان جيرمان، فهو نادٍ سوبر، وجماهيره ضمن الأفضل في العالم، لكنها خطوة لا تناسب خططي، وبالنظر إلى الأسماء الكبيرة الموجودة في بي إس جي، فهو أمر يؤكد أنه نادٍ جذاب، ومؤهل للفوز بالبطولات، فهو ليس بمقدوره التتويج بالألقاب في فرنسا فقط، بل دوري الأبطال".
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نيمار يزين قائمة سان جيرمان أمام ريال مدريد

حل النجم البرازيلي نيمار، على رأس قائمة فريق باريس سان جيرمان التي تستعد لمواجهة ريال مدريد غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وعاد نيمار للمشاركة مع الفريق الباريسي بعد غياب دام خمسة أسابيع بسبب إصابته مع المنتخب البرازيلي، وشارك خلال انتصار فريقه على ليل، وخرج من القائمة لأسباب مختلفة كل من أندير هيريرا وميتشل باكر ومارسين بولكا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وتيلو كيرير ولايفن كورزاوا ولويك إمبي سو.
هازارد

هازارد يكشف عن محاولات سان جيرمان لضمه

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد عن كثرة العروض التي انهالت عليه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل الانتقال، الصيف الماضي، إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي، بمقابل تخطى الـ100 مليون يورو، وقال إيدين هازارد، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حاول باريس سان جيرمان التوقيع معي عدة مرات، ولكني أخبرتهم دائمًا بأن إجابتي ستكون لا".
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