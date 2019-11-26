رسميًا.. ريال مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

ريال مدريد

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة جالاتا سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي، التي أقيمت على ملعب «تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوربية، افتتح آدم بويوك التسجيل لأصحاب الأرض، وأدرك كريبين دياتا هدف التعادل للضيوف، ليرفع كلوب بروج رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع جالاتا سراي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.

ويمتلك فريق ريال مدريد سبع نقاط في المركز الثاني، مع تبقي جولة واحدة على النهاية، بالإضافة إلى مباراته أمام باريس سان جيرمان اليوم وهو ما يكون من المستحيل على أيٍ من الفريقين تحصيله في عدد النقاط، ليتأهل الملكي رفقة باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة. وحصل السنغالي كريبان دياتا، على البطاقة الحمراء،