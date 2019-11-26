وضع استراتيجية اقتصادية بمؤتمر استثماري في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

المهندس أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب

قال المهندس أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب، إن فاعليات جدول أعمال منتدى قمة مجموعة الثمانية AFG8-SUMMIT تنطلق في دورتها العمومية على المستوى الاستثماري بمحافظة الاسكندرية الموافق 29 نوفمبر المقبل بمشاركة سفراء وقناصل ووفود عربية وإفريقية، مشيرًا إلى أن المحاور التى تشهدها الفاعليات خلال جلساتها، هى التحديات الرئيسية المطروحة على طاولة الاستثمار العربي المشترك والأبعاد الاستثمارية والرؤية واستراتيجية اتحاد رواد الأعمال العرب خلال 2020-2021، كما يتناول مشروع جدول أعضاء المجلس التنسيقي للمنتدى.

وأضاف إبراهيم، أن اتحاد رواد الأعمال العرب يحرص خلال تلك الفاعليات على طرح عدة برامج تدريبية متخصصة للشباب ضمن المسؤولية الاجتماعية للاتحاد والتي تجوب محافظات مصر؛ مشددا على أهمية تطوير وتدريب الشباب والكوادر الوظيفية وتأهيلها لسوق العمل مساندةً لدور الدولة المصرية وتجسيدا لرؤية الدولة 2030 والتي يتبناها