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وضع استراتيجية اقتصادية بمؤتمر استثماري في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م
المهندس أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب
المهندس أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب
قال المهندس أحمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب، إن فاعليات جدول أعمال منتدى قمة مجموعة الثمانية AFG8-SUMMIT تنطلق في دورتها العمومية على المستوى الاستثماري بمحافظة الاسكندرية الموافق 29 نوفمبر المقبل بمشاركة سفراء وقناصل ووفود عربية وإفريقية، مشيرًا إلى أن المحاور التى تشهدها الفاعليات خلال جلساتها، هى التحديات الرئيسية المطروحة على طاولة الاستثمار العربي المشترك والأبعاد الاستثمارية والرؤية واستراتيجية اتحاد رواد الأعمال العرب خلال 2020-2021، كما يتناول مشروع جدول أعضاء المجلس التنسيقي للمنتدى.
وأضاف إبراهيم، أن اتحاد رواد الأعمال العرب يحرص خلال تلك الفاعليات على طرح عدة برامج تدريبية متخصصة للشباب ضمن المسؤولية الاجتماعية للاتحاد والتي تجوب محافظات مصر؛ مشددا على أهمية تطوير وتدريب الشباب والكوادر الوظيفية وتأهيلها لسوق العمل مساندةً لدور الدولة المصرية وتجسيدا لرؤية الدولة 2030 والتي يتبناها
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الحكم-على-المتهمين ف- قضية-اقتحام الحدود-الشرقية تصوير-سامح-أبو حسن‎ (5)

قضاة الصين: ننظر 3 قضايا يوميا والمصريون أكثر من 100 قضية

قال رئيس محكمة الشعب الصينية، لوشين سونج، إن القضاة الصينيين ينظر كل منهم ثلاث قضايا يوميا تقريبا، على عكس المحاكم المصرية التي تنظر أكثر من 100 قضية في اليوم الواحد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، رئيس محكمة الشعب الصينية، والتي تماثل مجلس القضاء الأعلى في مصر، وذلك بمقر نادي القضاه بالإسكندرية، ضمن الزيارة التي قام بها على رأس وفد قضائي رفيع المستوى ضم خمسة من رؤساء المحاكم العليا في بلاده، إضافة إلى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية.
الاعلامي-نشأت-الديهى

الديهي: السيسي عالج العوار والخلل في صحة المصريين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو الأضخم في تاريخ مصر ويقضي على مشاكل المنظومة، ويتم تطبيق المنظومة بتخطيط وآفاق جديدة تقضي على تشوهات المنظومة. وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، أن الدولة كانت تعاني من انتشار أمراض كثيرة قبل تطبيق المبادرات الطبية التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكشف "الديهي"، أنه تم انتهاء قوائم الانتظار، كما سيتم تطبيق مشروع 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن فيروس "سي".
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إطلاق شهادة صلاحية للمعلمين بالإعارات والإجازات

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة بالمعلمين بالإعارات واللإجازات بدون مرتب، بهدف تحسين صورة المعلم بالخارج وعودة قوة مصر الناعمة باعتبار المعلمين بالخارج سفراء لمصر، وبالتالي يجب تزويدهم بالمهارات المطلوبة، مضيفا أن هناك إطلاق شهادة صلاحية جديدة خاصة للعمل بالإدارات التعليمية وللموجهين والمنتدبين بالإدارات عن طريق وضع ضوابط محددة ستعلنها الوزارة عبر رابط إلكتروني محدد.
طارق-شوقى

418 ألف و471 معلما تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه تقدم إلكترونيا على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف 418 ألفا و471 معلما، منهم 415 ألفا و581 طلب توظيف، و2353 طلب تطوع، موضحا أن نقطة الارتكاز للوزارة أصبحت "الحصة"، والتي تم العمل بها بعد إنشاء قواعد البيانات، وأنه يجب إعادة العمل بنظام التكليف وفقا لضوابط محددة، والتي تنظم العمل بها وفقا للبوابة الالكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التي يحتاجها نظام التعليم في مصر.
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مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على قانون الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة. وأكد التقرير، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي "قائمة الكيانات الإرهابية" لإدراج الكيانات الإرهابية عليها، مثل الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
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«قوى عاملة البرلمان» توافق على تعديل قانون الخدمة المدنية

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين" من جديد، بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
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وزير قطاع الأعمال: «التجار رفضوا شراء القطن بالوجه القبلي»

كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن امتناع التجار وشركات القطاع الخاص عن شراء محصول القطن بمحافظات الوجه القبلى، قائلا: "التجار امتنعوا عن شراء قنطار واحد من أقطان الوجه القبلى وشركات قطاع الأعمال هى اللى اشترت المحصول بالكامل". وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جزء كبير من مُشكلات محصول القطن يأتى من "الجلابين" الذين يعملون بجمع محصول القطن من المزارعين وشرائه بأقل الأسعار، قائلا: "رصدنا حالات غش كثيرة وقررنا الاستلام مباشرة من المزارع، وذلك تنظيم مزادات بسعر مرتبط بمتوسط أسعار الأقطان العالمية وبدأنا بـ2100 جنيه للقنطار".
مجلس-النواب (3)

بسبب غياب مدبولي.. البرلمان يؤجل فرض حالة الطوارئ

أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، لحين وصول رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض القرار على المجلس. وتلا مقرر الجلسة قرار رئيس الجمهورية، على الجلسة العامة، إلا أنه تم تأجيل المناقشة لحين وصول رئيس الحكومة، حيث أوضح الدكتور علي عبد العال، أن رئيس مجلس الوزراء، مرتبط بموعد وسيحضر للمجلس.
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