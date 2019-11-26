سلة الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط على حساب الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م

سلة الاتحاد

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك اليوم الثلاثاء بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط، ومن المقرر أن يواجه الاتحاد الفائز من الجزيرة والأهلي في نهائي دوري المرتبط. وفاز فريق الاتحاد المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف.

وهو ما لم يحدث حيث فاز الفريق الأول للزمالك على الاتحاد بفارق نقطة وحيدة ليفشل في التأهل. وقدم مسؤولو نادي الزمالك شكوى رسمية لاتحاد كرة السلة لإعادة مباراة الأمس بعد خطأ تحكيمي والتي فاز فيها الاتحاد بنتيجة 94-91. وتعود الواقعة لاحتساب حكام الطاولة نهاية الهجمة للزمالك بعد مرور 14 ثانية فقط رغم أن

وهو ما لم يحدث حيث فاز الفريق الأول للزمالك على الاتحاد بفارق نقطة وحيدة ليفشل في التأهل.



وقدم مسؤولو نادي الزمالك شكوى رسمية لاتحاد كرة السلة لإعادة مباراة الأمس بعد خطأ تحكيمي والتي فاز فيها الاتحاد بنتيجة 94-91.



وتعود الواقعة لاحتساب حكام الطاولة نهاية الهجمة للزمالك بعد مرور 14 ثانية فقط رغم أن الزمن القانوني للهجمة 24 ثانية وفقا للوائح اللعبة.



وأكد مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة على أن الاحتجاج تم رفضه لأن لجنة الحكام أكدت في تقريرها أن الكرة كانت في حيازة الاتحاد السكندري وقت انطلاق الصافرة.



وسيقام النهائي يومي الأول والثالث من شهر ديسمبر المقبل في الإسماعيلية.