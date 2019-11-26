مقتل وإصابة 9 أشخاص في سلسلة تفجيرات بالعاصمة العراقية

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م

انفجار - أرشيفية

كشف مصدر أمني عراقي عن طبيعة التفجيرات التي شهدتها بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون. وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن العاصمة بغداد شهدت سلسلة تفجيرات متعاقبة في أحياء عدة منها، حيث انفجرت دراجة نارية مفخخة تقف عند أحد أسواق في منطقة الشعب، كما انفجرت عبوة ناسفة وضعت بالقرب من أحد الأسواق الشعبية في منطقة البلديات. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت عند أحدى الحسينيات في منطقة شهداء البياع، مشيرا إلى أن حصيلة التفجيرات بلغت 6 قتلى و3 جرحى.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية فضلا عن سماع دوي انفجار بغداد.