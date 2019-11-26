سلة الجزيرة يفوز على الأهلي ويواجه الاتحاد بالنهائي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

سلة الأهلي

فاز فريق السلة بنادي الجزيرة على نظيره الأهلي، بنتيجة 75-72، في المباراة التي جمعتهما اليوم، بنصف نهائي دوري المرتبط على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، لضرب الجزيرة موعدا مع الاتحاد السكندري في المباراة النهائية التي ستقام في الإسماعيلية في الأول والثالث من شهر ديسمبر المقبل، وسيواجه الأهلي الزمالك لتحديد المركزين الثالث والرابع. وتأهل فريق الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط.

وفاز فريق الاتحاد السكندري المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف. وهو ما لم يحدث حيث فاز الفريق الأول للزمالك على الاتحاد

وفاز فريق الاتحاد السكندري المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف.



وهو ما لم يحدث حيث فاز الفريق الأول للزمالك على الاتحاد بفارق نقطة وحيدة ليفشل في التأهل.



بينما خسر فريق الأهلي أمس أمام الجزيرة بنتيجة 94-81، وكانت المباراة قوية بين الفريقين، حيث انتهى وقت المباراة الأصلي بتعادل الفريقين بنتيجة 76- 76 ، قبل أن يحسم الجزيرة المباراة لصالحه في الوقت الإضافي بنتيجة 94-81.

