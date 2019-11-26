رياضة

سلة الجزيرة يفوز على الأهلي ويواجه الاتحاد بالنهائي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
سلة الأهلي
سلة الأهلي
فاز فريق السلة بنادي الجزيرة على نظيره الأهلي، بنتيجة 75-72، في المباراة التي جمعتهما اليوم، بنصف نهائي دوري المرتبط على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، لضرب الجزيرة موعدا مع الاتحاد السكندري في المباراة النهائية التي ستقام في الإسماعيلية في الأول والثالث من شهر ديسمبر المقبل، وسيواجه الأهلي الزمالك لتحديد المركزين الثالث والرابع. وتأهل فريق الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك بنتيجة 66-67 وذلك بسبب انتصار فريق المرتبط على النادي الأبيض، أمس الإثنين بنتيحة 94-91 في الدور قبل النهائي من بطولة الدوري العام المرتبط.
وفاز فريق الاتحاد السكندري المرتبط على الزمالك بنتيجة 87-66، وأصبح رصيد زعيم الثغر 6 نقاط مقابل 4 للفريق الأبيض، واحتاج الزمالك للفوز في مباراة الفريق الأول بفارق 4 نقاط للتأهل إلى النهائي أما في حالة التساوي في النقاط فيتم اللجوء لفارق الأهداف. وهو ما لم يحدث حيث فاز الفريق الأول للزمالك على الاتحاد
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بايرن ميونخ

مورينيو يقود توتنهام لريمونتادا أمام أوليمبياكوس

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019 والتي استضافها ملعب فريق ريد ستار ستاديوم في صربيا، حيث سجل سداسية الفريق الألماني بايرن مـيونخ الألماني ليون جوريتسكا في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول وسوبر هاتريك للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 53، 60، 64، 68، وكورينتين توليسو في الدقيقة 89.
ديبالا - يوفينتوس

اليوفي يسقط أتليتكو مدريد بصاروخ ديبالا

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا مهمًا على نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد أليانز ستاديوم أرينا، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، ليرفع السيدة العجوز رصيده من النقاط لـ13 نقطة، في صدارة المجموعة ويتأهل بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة الأوروبية، بينما تجمد رصيد الأتليتي عند النقطة السابعة في وصافة ترتيب المجموعة. المباراة بدأت بسيطرة من اليوفي على الكرة وكاد ديبالا أن يضع فريقه في المقدمة لولا براعة أوبلاك في الدقيقة التاسعة.
ريال مدريد - باريس

باريس سان جيرمان يخطف تعادل مثير من ريال مدريد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب « سانتياجو برنابيو»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل كريم بنزيما هدفي الملكي، في المقابل أحرز كيليان مبابي وبابلو سارابيا هدفي فريق العاصمة، ليحصد كل فريق نقطة، لكنها لم تغير شيئًا في ترتيب المجموعة، حيث ظل البي إس جي متصدرًا برصيد 13 نقطة، وريال مدريد في المركز الثاني برصيد ثمان نقاط.
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الاهلى- والجونة (5)

وليد سليمان يسجل الهاتريك رقم 38 للأهلى فى الدورى

نجح وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى تسجيل ثلاثة أهداف فى شباك الجونة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019- 2020، وسجل وليد سليمان أول «هاتريك» فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وأول هاتريك فى مسيرته مع المارد الأحمر، وبذلك ينضم الحاوى لقائمة الـ«هاتريك» التاريخية ويصبح صاحب الهاتريك رقم 38 فى مسيرة النادى الأهلى فى الدورى منذ انطلاق البطولة موسم 1948- 1949.
الاهلى- والجونة (3)

عبدالحفيظ: اللاعبون قدموا عرضًا قويًّا أمام الجونة

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على الجونة برباعية نظيفة في الدوري، وأضاف: «حققنا فوزًا مهمًّا جدًا رغم العودة من فترة توقف الدوري لمدة طويلة». وحقق الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود: نظرة والدتي لي جعلتني أنهمر في البكاء

تحدث محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تكرار إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أنه استقبل الإصابة في الفترة الأخيرة بقمة الرضا والقبول بقضاء الله، وقال صانع ألعاب الفريق الأحمر، في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورت": "لم أضجر أو أشعر بالضيق عندما علمت بنتيجة الفحوصات الطبية وتأكد الإصابة"، وتابع: "نظرة والدتي وأخوتي بعد تأكد الإصابة، جعلتني أنهمر في البكاء، كانت هذه هي اللحظة الأصعب بعد الإصابة، لكني أشعر برضا منحني الله إياه من عنده".
الأهلي - أسوان (4)

الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية على استاد السلام

حصل مسؤولو النادي الأهلي على الموافقات الأمنية بشأن اللعب على استاد السلام في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال إفريقيا وبحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف متفرج بحد أقصى خلال مباريات دور المجموعات، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر مع فريق الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل، وأكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في خطابه للأهلي، أن الجهات المختصة وافقت على إقامة مباراة الأهلي مع الهلال السوداني ومباراة الأهلي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر على ملعب السلام.
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