جريمة

وفاة و4 مصابين في حريق «جيم» شهير بالمهندسين (فيديو وصور)

تحرير:محمد أبو زيد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م
صورة من الحريق
صورة من الحريق
نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى.م.ع" 19 عامًا، داخل مستشفى السلام، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة كل من "محمد.ر" 24 سنة، مصابًا باختناق، و"نبوية.ر.ج"، مصابة بحروق بكف اليد و"هالة.أ" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، و"رحمة.أ.ع" 18 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.

واندلع الحريق في صالة الجيم المكونة من طابقين في غرفة الساونا والجاكوزي بالطابق الأول وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الحريق (32)

اندلاع حريق هائل في «جيم» شهير بالمهندسين (صور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل، وترددت أنباء عن احتجاز بعض العاملين ووقوع حالات اختناق.
جثة

«معاكسة وجثة».. مقتل طالب جامعي دافع عن شقيقته بالزاوية

لم يكن يتخيل الطالب الجامعي أن دفاعه عن شقيقته صاحبة الـ15 عاما الطالبة بالمرحلة الاعدادية، بعد أن قام جاره العاطل بمعاكستها أثناء سيرها في الشارع ورميها بكلمات خادشة للحياء سيكلفه حياته، إذ وصل للمستشفى جثة هامدة مصابا بجروح متفرقة بجسده. البداية كانت بتلقي قسم الزاوية الحمراء، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طالب جامعي 21 سنة، جثة هامدة ومصابا بجروح طعنية بالجسد. وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم جاره بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابة به أودت بحياته بتحريض من والده وشقيقه لقيام المتهم بمعاكسة شقيقته.
جثة-فى-شقة

مخدرات ودماء وصراخ طفلة.. ماذا حدث لـ«غادة» في عقار 28 بالهرم؟

بيوت قديمة، مطبات طرق، شوارع ضيقة، سيارات يغطي زجاجها التراب، ضجيج أناس يراقبون المارة من خلف فراغات ستائر معتمة، ثمة مشاهد ولكن خلف الأبواب المغلقة ثمة شيء ينذر بحدوث جريمة، بيت متواضع يشبه حال قاطنيه، حيطانه باتت تنطق من هول الظلم، امرأة ذاقت الذل وأكتوت بنار العوز وقلة الحيلة، التف حولها صغارها، باتت تبحث عن ما يسد رمق أفواههم الجائعة، بجوارها أشياء بالية لا تسمن ولا تغني عن جوع، دموع لا تفارق عيناها، وجسد نحيل لم يعد يقوى على العذاب، مالت برأسها للخلف واتكأت على جدار شاهد على سنوات الشقاء، تذكرت الكفاح والتعب ومصير صغارها وما تحمله الأيام، لم تفق من دهشتها إلا على صوت طرقات متتالية على الباب، انقبض قلبها وزادت دقاته، احتمت بجدران غرفتها التي لم تمنع عنها الموت.
المستشار- محمد- شرين- فهمى (2)

تأجيل محاكمة المتهمين بحرق «كنيسة كفر حكيم»

أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بــ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة لجلسة 3 ديسمبر، واستمعت المحكمة إلى 4 من شهود الإثبات التي تبين للمحكمة تضارب أقوالهم ووجهت لهم تهمة الشهادة الزور بعدما طالب ممثل النيابة هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على الشهود؛ لشهادتهم الزور فى القضية، وكانت المحكمة قد أمرت بإلقاء القبض عليهم داخل القاعة عقب سماع شهادتهم. وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين تطبيقًا لمواد القانون. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس.
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الحريق (32)

اندلاع حريق هائل في «جيم» شهير بالمهندسين (صور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل، وترددت أنباء عن احتجاز بعض العاملين ووقوع حالات اختناق.
مقر نادي الزمالك

كواليس حريق محل «كبابجي» في نادي الزمالك بالمهندسين

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الرابعة والربع مساء الجمعة، الأجواء مستقرة داخل أروقة نادي الزمالك وسط توافد عشرات الأعضاء رفقة عائلاتهم وذويهم لقضاء يوم العطلة الأسبوعية بين جنبات القلعة البيضاء الواقعة بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين التابعة لحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، لكن حدثا جديدا طرأ تبدلت معه حالة الهدوء، وحل بدلا منها الخوف والذعر لدى تصاعد أدخنة كثيفة، أسرع البعض لاكتشاف مصدرها وتبين أنه مطعم مشويات (كبابجي) مواجه لأحد حمامات السباحة.
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ارتفاع وفيات حادث خط البترول بإيتاي البارود إلى 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 15 شخصا ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود.
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (1)

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حريق «ترعة المواسير» بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين، بحروق بسبب اشتعال النيران بترعة عزبة المواسير في مركز إيتاي البارود بالبحيرة، بعد تسرب مواد بترولية من خط أنابيب شركة طنطا للبترول عقب تعرضه للكسر خلال عملية سرقة، مساء اليوم، ووصلت قوات الحماية المدنية للموقع لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها، وذلك بعد وصول إخطار من الأهالي إلى الحماية المدنية بالمحافظة، الذين سيطرت عليهم حالة رعب شديدة، حيث أدى الحريق إلى ارتفاع النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة، وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود كإجراء احترازي. ?
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