مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل ويتأهل لدور الـ16

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

مانشستر سيتي

سقط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فخ التعادل أمام شاختار دونيستك الأوكراني، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدف الستيزنز إيلكا جوندوجان في الدقيقة الـ56، بينما سجل هدف الفريق الأوكراني مانور سولومون في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة . وعلي الرغم من التعادل ينفرد السيتي بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة ويأتي بعده شاختار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط .

على الجانب الأخر من نفس المجموعة بدوري الأبطال، نجح فريق أتلانتا الإيطالي في الخروج بفوز سهل أمام نظيره دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، علي ملعب سان سيرو، سجل أهداف الفريق الإيطالي لويس مورييل في الدقيقة الـ27 من ضربة جزاء، وأليخاندروا داريو جوميز في الدقيقة الـ47





على الجانب الأخر من نفس المجموعة بدوري الأبطال، نجح فريق أتلانتا الإيطالي في الخروج بفوز سهل أمام نظيره دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، علي ملعب سان سيرو، سجل أهداف الفريق الإيطالي لويس مورييل في الدقيقة الـ27 من ضربة جزاء، وأليخاندروا داريو جوميز في الدقيقة الـ47 من عمر المباراة .



بهذا الفوز يحتل أتلانتا المركز الأخير من المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يقف رصيد دينامو زغرب عند 5 نقاط .



وبذلك الفوز يتأهل من المجموعة مانشستر سيتي، بينما ينتظر الجولة القادمة والأخيرة التي يواجه فيها اتلانتا، ليحسم التأهل الذى ينافسه عليه دينامو زغرب .