رياضة

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل ويتأهل لدور الـ16

تحرير:محمد جمال ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
سقط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فخ التعادل أمام شاختار دونيستك الأوكراني، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدف الستيزنز إيلكا جوندوجان في الدقيقة الـ56، بينما سجل هدف الفريق الأوكراني مانور سولومون في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة . وعلي الرغم من التعادل ينفرد السيتي بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة ويأتي بعده شاختار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط .
على الجانب الأخر من نفس المجموعة بدوري الأبطال، نجح فريق أتلانتا الإيطالي في الخروج بفوز سهل أمام نظيره دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، علي ملعب سان سيرو، سجل أهداف الفريق الإيطالي لويس مورييل في الدقيقة الـ27 من ضربة جزاء، وأليخاندروا داريو جوميز في الدقيقة الـ47
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بايرن ميونخ

مورينيو يقود توتنهام لريمونتادا أمام أوليمبياكوس

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019 والتي استضافها ملعب فريق ريد ستار ستاديوم في صربيا، حيث سجل سداسية الفريق الألماني بايرن مـيونخ الألماني ليون جوريتسكا في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول وسوبر هاتريك للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 53، 60، 64، 68، وكورينتين توليسو في الدقيقة 89.
ديبالا - يوفينتوس

اليوفي يسقط أتليتكو مدريد بصاروخ ديبالا

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا مهمًا على نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد أليانز ستاديوم أرينا، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، ليرفع السيدة العجوز رصيده من النقاط لـ13 نقطة، في صدارة المجموعة ويتأهل بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة الأوروبية، بينما تجمد رصيد الأتليتي عند النقطة السابعة في وصافة ترتيب المجموعة. المباراة بدأت بسيطرة من اليوفي على الكرة وكاد ديبالا أن يضع فريقه في المقدمة لولا براعة أوبلاك في الدقيقة التاسعة.
ريال مدريد - باريس

باريس سان جيرمان يخطف تعادل مثير من ريال مدريد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب « سانتياجو برنابيو»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل كريم بنزيما هدفي الملكي، في المقابل أحرز كيليان مبابي وبابلو سارابيا هدفي فريق العاصمة، ليحصد كل فريق نقطة، لكنها لم تغير شيئًا في ترتيب المجموعة، حيث ظل البي إس جي متصدرًا برصيد 13 نقطة، وريال مدريد في المركز الثاني برصيد ثمان نقاط.
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مانشستر سيتي - أجويرو

السيتي يفلت من عقوبة الاستبعاد من دوري الأبطال

أفلت مانشستر سيتي من عقوبة قاسية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما كشف تقرير بريطاني صباح اليوم الجمعة. ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن مانشستر سيتي كان مهددًا بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بسبب اتهامه بالالتفاف حول قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأندية، وأشارت الصحيفة إلى أن المان سيتي نجا من العقوبة الكارثية، لكن النادي السماوي سيتعرض لغرامة مالية فقط من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
مانشستر-سيتي

نجم السيتي: تاريخنا الضعيف في أنفيلد لا يعني شيئا

ادعى البرازيلي فرناندنيو، لاعب مانشستر سيتي، أن السجل الضعيف لفريقه في ملعب أنفيلد لن يكن له أي أهمية، عندما يخرج السيتي لمواجهة ليفربول، غدًا الأحد، ضمن مواجهات البريميرليج. وعلى الرغم من الهيمنة المحلية الأخيرة لفريق سيتي، فإنهم لم يتمكنوا من كسر حظهم العاثر المستمر منذ فترة طويلة في ميرسيسايد، حيث فاز سيتي مرة واحدة فقط في ملعب أنفيلد منذ عام 1981، وكان ذلك منذ 16 عاما. ولم يحالف سيتي الحظ حتى بعد وصول بيب جوارديولا كمدير فني، حيث خاض الإسباني أربع رحلات إلى ليفربول، بينها خسارة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3-0 في عام 2018.
مانشستر سيتي

نجم مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد في الميركاتو

يرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه بقوة الفترة المقبلة، وذلك بسبب تذبذب مستوى الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وتعرضه للكثير من النتائج السلبية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الإنجليزي لفريق مانشستر سيتي رحيم سترلينج، مشيرة إلى أن عرض الفريق الملكي يتضمن رحيل جاريث بيل إلى الفريق السماوي، وينوي ريال مدريد، عرض خدمات بيل على مانشستر سيتي بجانب تقديم 81 مليون يورو، من أجل الحصول على رحيم سترلينج.
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (2)

صراع الصدارة والمركز الثالث يشعل لهيب البريميرليج

يتطلع ليفربول إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على فارق الـ6 نقاط التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من نوفمبر الحالي. ولن يكون أمام ليفربول سوى تحقيق الفوز على مضيفه أستون فيلا، غدا السبت، في المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "فيلا بارك". وسيكون الفوز بمنزلة الحافز المعنوي للريدز وكذلك بروفة جادة وقوية للفريق، قبل مباراتيه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.
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