رياضة

باريس سان جيرمان يخطف تعادل مثير من ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص
ريال مدريد و باريس سان جيرمان
ريال مدريد و باريس سان جيرمان
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب « سانتياجو برنابيو»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل كريم بنزيما هدفي الملكي، في المقابل أحرز كيليان مبابي وبابلو سارابيا هدفي فريق العاصمة، ليحصد كل فريق نقطة، لكنها لم تغير شيئًا في ترتيب المجموعة، حيث ظل البي إس جي متصدرًا برصيد 13 نقطة، وريال مدريد في المركز الثاني برصيد ثمان نقاط.
كريم بنزيما نجح في تسجيل هدف التقدم لفريق ريال مدريد، في الدقيقة 17، بعدما أطلق إيسكو كرة قوية اصطدمت في القائم، وتابعها المهاجم الفرنسي بتسديدة في الشباك، وفي الدقيقة 42 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق باريس بعد عرقلة من كورتوا، الذي حصل على البطاقة الحمراء، لكن تقنية الفيديو ألغت القرارات ومنحت ريال مدريد
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بايرن ميونخ

مورينيو يقود توتنهام لريمونتادا أمام أوليمبياكوس

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019 والتي استضافها ملعب فريق ريد ستار ستاديوم في صربيا، حيث سجل سداسية الفريق الألماني بايرن مـيونخ الألماني ليون جوريتسكا في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول وسوبر هاتريك للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 53، 60، 64، 68، وكورينتين توليسو في الدقيقة 89.
ديبالا - يوفينتوس

اليوفي يسقط أتليتكو مدريد بصاروخ ديبالا

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا مهمًا على نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد أليانز ستاديوم أرينا، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، ليرفع السيدة العجوز رصيده من النقاط لـ13 نقطة، في صدارة المجموعة ويتأهل بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة الأوروبية، بينما تجمد رصيد الأتليتي عند النقطة السابعة في وصافة ترتيب المجموعة. المباراة بدأت بسيطرة من اليوفي على الكرة وكاد ديبالا أن يضع فريقه في المقدمة لولا براعة أوبلاك في الدقيقة التاسعة.
مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل ويتأهل لدور الـ16

سقط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فخ التعادل أمام شاختار دونيستك الأوكراني، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدف الستيزنز إيلكا جوندوجان في الدقيقة الـ56، بينما سجل هدف الفريق الأوكراني مانور سولومون في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة . وعلي الرغم من التعادل ينفرد السيتي بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة ويأتي بعده شاختار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط .
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ريال مدريد 1

رسميًا.. ريال مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ريال مدريد إلى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة جالاتا سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي، التي أقيمت على ملعب «تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأوربية، افتتح آدم بويوك التسجيل لأصحاب الأرض، وأدرك كريبين دياتا هدف التعادل للضيوف، ليرفع كلوب بروج رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع جالاتا سراي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.
هازارد

هازارد: رفضت سان جيرمان أكثر من مرة لهذا السبب

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن أنه رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان في أكثر من مرة، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "رفضت الانضمام إلى بي إس جي أكثر من مرة، لأنني لا أريد العودة إلى فرنسا، فأنا مرتبط بنادي ليل الذي بدأت مسيرتي معه، هذا لا يعني أنني لا أحب سان جيرمان، فهو نادٍ سوبر، وجماهيره ضمن الأفضل في العالم، لكنها خطوة لا تناسب خططي، وبالنظر إلى الأسماء الكبيرة الموجودة في بي إس جي، فهو أمر يؤكد أنه نادٍ جذاب، ومؤهل للفوز بالبطولات، فهو ليس بمقدوره التتويج بالألقاب في فرنسا فقط، بل دوري الأبطال".
نيمار‎ (1)

نيمار يزين قائمة سان جيرمان أمام ريال مدريد

حل النجم البرازيلي نيمار، على رأس قائمة فريق باريس سان جيرمان التي تستعد لمواجهة ريال مدريد غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وعاد نيمار للمشاركة مع الفريق الباريسي بعد غياب دام خمسة أسابيع بسبب إصابته مع المنتخب البرازيلي، وشارك خلال انتصار فريقه على ليل، وخرج من القائمة لأسباب مختلفة كل من أندير هيريرا وميتشل باكر ومارسين بولكا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وتيلو كيرير ولايفن كورزاوا ولويك إمبي سو.
باريس سان جيرمان - مبابي

أول رد من سان جيرمان على رغبة الريال في ضم مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لن تنتظر حتى ينتهي عقد مبابي ويرحل مجانا عن صفوف الفريق، حيث ذكرت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية فى تقرير لها أن مسؤولي النادي الباريسي يبحثون قطع الطريق على إدارة ريال مدريد الإسبانى، حتى لا تضم اللاعب فى الانتقالات الشتوية القادمة. وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أن إدارة باريس سان جيرمان، ستساوى مبابى بنيمار، حيث سيعرض على الأول 40 مليون يورو راتبا سنويا، وذلك لتمديد عقده حتى 2022.
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