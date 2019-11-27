باريس سان جيرمان يخطف تعادل مثير من ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

ريال مدريد و باريس سان جيرمان

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب « سانتياجو برنابيو»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل كريم بنزيما هدفي الملكي، في المقابل أحرز كيليان مبابي وبابلو سارابيا هدفي فريق العاصمة، ليحصد كل فريق نقطة، لكنها لم تغير شيئًا في ترتيب المجموعة، حيث ظل البي إس جي متصدرًا برصيد 13 نقطة، وريال مدريد في المركز الثاني برصيد ثمان نقاط.

كريم بنزيما نجح في تسجيل هدف التقدم لفريق ريال مدريد، في الدقيقة 17، بعدما أطلق إيسكو كرة قوية اصطدمت في القائم، وتابعها المهاجم الفرنسي بتسديدة في الشباك، وفي الدقيقة 42 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق باريس بعد عرقلة من كورتوا، الذي حصل على البطاقة الحمراء، لكن تقنية الفيديو ألغت القرارات ومنحت ريال مدريد

كريم بنزيما نجح في تسجيل هدف التقدم لفريق ريال مدريد، في الدقيقة 17، بعدما أطلق إيسكو كرة قوية اصطدمت في القائم، وتابعها المهاجم الفرنسي بتسديدة في الشباك، وفي الدقيقة 42 احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق باريس بعد عرقلة من كورتوا، الذي حصل على البطاقة الحمراء، لكن تقنية الفيديو ألغت القرارات ومنحت ريال مدريد خطأ في منتصف الملعب لصالح مارسيلو.



وفي الدقيقة 79، أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني، بعدما استقبل عرضية مارسيلو برأسية في الشباك، وبعدها بلحظات رد باريس بهدف تقليص الفارق بعد خطأ بين فاران وكورتوا لتصل الكرة أمام مبابي، الذي سدد الكرة في الشباك الخالية.



وبعد مرور خمس دقائق، أدرك باريس سان جيرمان، بعد عرضية من نيمار قابلها بيرنات بتسديدة ارتدت من الدفاع، تابعها سارابيا بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.