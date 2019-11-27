رياضة

اليوفي يسقط أتليتكو مدريد بصاروخ ديبالا

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص
ديبالا
ديبالا
حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا مهمًا على نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد أليانز ستاديوم أرينا، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، ليرفع السيدة العجوز رصيده من النقاط لـ13 نقطة، في صدارة المجموعة ويتأهل بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة الأوروبية، بينما تجمد رصيد الأتليتي عند النقطة السابعة في وصافة ترتيب المجموعة. المباراة بدأت بسيطرة من اليوفي على الكرة وكاد ديبالا أن يضع فريقه في المقدمة لولا براعة أوبلاك في الدقيقة التاسعة.
وجاء رد أتلتيكو مدريد عندما سدد ساؤول، تسديدة أرضية زاحفة من خارج المنطقة، تصدى لها تشيزني على مرتين. ونجح ديبالا في هز الشباك، وأحرز هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تسديدة ممتازة من ركلة حرة ثابتة من زاوية صعبة.  مع بداية الشوط الثاني، أهدر أبناء
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بايرن ميونخ

مورينيو يقود توتنهام لريمونتادا أمام أوليمبياكوس

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019 والتي استضافها ملعب فريق ريد ستار ستاديوم في صربيا، حيث سجل سداسية الفريق الألماني بايرن مـيونخ الألماني ليون جوريتسكا في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول وسوبر هاتريك للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 53، 60، 64، 68، وكورينتين توليسو في الدقيقة 89.
ريال مدريد - باريس

باريس سان جيرمان يخطف تعادل مثير من ريال مدريد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب « سانتياجو برنابيو»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل كريم بنزيما هدفي الملكي، في المقابل أحرز كيليان مبابي وبابلو سارابيا هدفي فريق العاصمة، ليحصد كل فريق نقطة، لكنها لم تغير شيئًا في ترتيب المجموعة، حيث ظل البي إس جي متصدرًا برصيد 13 نقطة، وريال مدريد في المركز الثاني برصيد ثمان نقاط.
مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل ويتأهل لدور الـ16

سقط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فخ التعادل أمام شاختار دونيستك الأوكراني، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدف الستيزنز إيلكا جوندوجان في الدقيقة الـ56، بينما سجل هدف الفريق الأوكراني مانور سولومون في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة . وعلي الرغم من التعادل ينفرد السيتي بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة ويأتي بعده شاختار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط .
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اتليتكو-يوفنتوس (2)

رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام اتليتكو مدريد

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه التي سيواجه بها أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام علي ملعب يوفنتوس . وشهدت تشكيلة البيانكونيري، عودة كريستيانو رونالدو لهجوم الفريق، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي. وجاءت تشكيلة البيناكونيري كالتالي.. حراسة المرمي: تشيزني خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، دي تشيليو خط الوسط: بنتانكور، بيانيتش، ماتويدي خط الهجوم: رامزي، رونالدو، ديبالا.
أتليتكو مدريد-ليفركوزن

ليفركوزن يسقط أتليتكو وتوتنهام يفوز على النجم الأحمر

سقط أتليتكو مدريد الإسبانى فى فخ الهزيمة أمام بايرن ليفركوزن الألمانى، بنتجية هدفين لهدف، فى مواجهات المجموعة الرابعة من دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب باى أرينا، وسجل أهداف ليفركوزن، توماس بارتى (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ41، وكيفن فولاند فى الدقيقة الـ55 من عمر المباراة بينما سجل هدف الروخى بلانكوس موراتا فى الدقيقة الـ94 ، وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب نديم أميرى لاعب ليفركوزن. وبهذا الفوز يصل أتليتكو مدريد للنقطة السابعة فى المركز الثانى خلف يوفنتوس، بينما يقع في المركز الاخيرليفركوزن برصيد 3 نقاط .
برشلونة‎

برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام سلافيا براج

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى فخ التعادل أمام نظيره سلافيا براج التشيكي، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، فى إطار الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا. وحاول برشلونة على مدار المباراة الوصول لهدف الفوز أمام الفريق التشيكي، وجاءت أخطر المحاولات بأقدام البرغوث الأرجنتيني الذى أسكن كرة فى القائم، وأحرز فيدال هدفًا لكنه ألغى، بعد تمريرة مساعدة من ميسي كانت من وضعية تسلل، ليرفع الحكم الراية ويلغى هدف المباراة الوحيد.
جريزمان‎ (1)

إصابة سواريز تجبر جريزمان على مركز جديد

كشفت الصحافة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أن إصابة لويس سواريز لاعب فريق برشلونة، ستجبر أرنستو فالفيردى المدير الفنى للفريق الكتالوني، على تشكيل جديد فى خط الهجوم البلوجرانا. ويخوض الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، تحديًا جديدًا خلال مواجهة سلافيا براج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وعلقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن إصابة لويس سواريز ستجبر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على تشكيل ثلاثي جديد في خط الهجوم.
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