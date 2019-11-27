اليوفي يسقط أتليتكو مدريد بصاروخ ديبالا

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

ديبالا

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا مهمًا على نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد أليانز ستاديوم أرينا، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، ليرفع السيدة العجوز رصيده من النقاط لـ13 نقطة، في صدارة المجموعة ويتأهل بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة الأوروبية، بينما تجمد رصيد الأتليتي عند النقطة السابعة في وصافة ترتيب المجموعة. المباراة بدأت بسيطرة من اليوفي على الكرة وكاد ديبالا أن يضع فريقه في المقدمة لولا براعة أوبلاك في الدقيقة التاسعة.

وجاء رد أتلتيكو مدريد عندما سدد ساؤول، تسديدة أرضية زاحفة من خارج المنطقة، تصدى لها تشيزني على مرتين. ونجح ديبالا في هز الشباك، وأحرز هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تسديدة ممتازة من ركلة حرة ثابتة من زاوية صعبة. مع بداية الشوط الثاني، أهدر أبناء

وجاء رد أتلتيكو مدريد عندما سدد ساؤول، تسديدة أرضية زاحفة من خارج المنطقة، تصدى لها تشيزني على مرتين.



ونجح ديبالا في هز الشباك، وأحرز هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تسديدة ممتازة من ركلة حرة ثابتة من زاوية صعبة.



مع بداية الشوط الثاني، أهدر أبناء سيميوني فرصة تعديل النتيجة، بعدما سنحت الفرصة أمام ساؤول بالدقيقة 50 بعد حصوله على الكرة إثر إبعاد خاطئ من مدافع يوفنتوس، ليسدد مباشرة في المرمى إلا أنه سددها في يد تشيزني.



وكاد أتلتيكو مدريد أن يقتل يوفنتوس في الوقت القاتل، بعدما أهدر موراتا فرصة محققة للتسجيل بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة رائعة من فيليكس إلى كوريا الذي سدد الكرة لتمر من بين أقدام موراتا الذي فشل في وضعها بالشباك، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس.