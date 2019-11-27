رياضة

مورينيو يقود توتنهام لريمونتادا أمام أوليمبياكوس

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019 والتي استضافها ملعب فريق ريد ستار ستاديوم في صربيا، حيث سجل سداسية الفريق الألماني بايرن مـيونخ الألماني ليون جوريتسكا في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول وسوبر هاتريك للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 53، 60، 64، 68، وكورينتين توليسو في الدقيقة 89.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ليتأهل رسميًا لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد سرفينا عند 3 نقاط في المركز الثالث. في مباراة أخرى بنفس الجولة والمجموعة تمكن توتنهام وفي أولى مباريات مورينيو الأوروبية من العودة إلى اللقاء والفوز على نظيره
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ديبالا - يوفينتوس

اليوفي يسقط أتليتكو مدريد بصاروخ ديبالا

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا مهمًا على نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد أليانز ستاديوم أرينا، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، ليرفع السيدة العجوز رصيده من النقاط لـ13 نقطة، في صدارة المجموعة ويتأهل بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة الأوروبية، بينما تجمد رصيد الأتليتي عند النقطة السابعة في وصافة ترتيب المجموعة. المباراة بدأت بسيطرة من اليوفي على الكرة وكاد ديبالا أن يضع فريقه في المقدمة لولا براعة أوبلاك في الدقيقة التاسعة.
ريال مدريد - باريس

باريس سان جيرمان يخطف تعادل مثير من ريال مدريد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب « سانتياجو برنابيو»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، سجل كريم بنزيما هدفي الملكي، في المقابل أحرز كيليان مبابي وبابلو سارابيا هدفي فريق العاصمة، ليحصد كل فريق نقطة، لكنها لم تغير شيئًا في ترتيب المجموعة، حيث ظل البي إس جي متصدرًا برصيد 13 نقطة، وريال مدريد في المركز الثاني برصيد ثمان نقاط.
مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل ويتأهل لدور الـ16

سقط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في فخ التعادل أمام شاختار دونيستك الأوكراني، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدف الستيزنز إيلكا جوندوجان في الدقيقة الـ56، بينما سجل هدف الفريق الأوكراني مانور سولومون في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة . وعلي الرغم من التعادل ينفرد السيتي بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة ويأتي بعده شاختار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط .
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جوزيه مورينيو (8)

كين يشيد بقرار تعيين مورينيو مدربا لتوتنهام

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، عن سعادته الكبيرة بتولي البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لفريق توتنهام، مؤكدًا أن مورينيو كان الحلقة التي يفتقدها السبيرز. وبعد توليه المهمة الفنية، بدأ الفريق اللندني التفكير في التتويج بالألقاب هذا الموسم، خاصة لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وقاد مورينيو، الذي حل بدلًا من المدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو، الأسبوع الماضي، توتنهام للفوز 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز على مستضيفه وست هام، في أول مباراة له في تدريب السبيرز.
جوزيه مورينيو (5)

يونايتد والبايرن.. مواجهات نارية فى انتظار مورينيو

أعلن نادى توتنهام، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسى ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتينى المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023. ويمتلك مورينو مهام صعبة مع السبيرز، حيث يبحث الأخير عن تعديل مركز توتنهام فى جدول الدورى الإنجليزى وذلك بعد وصول الفريق للندنى للمركز الرابع عشر من جدول البريمرليج فى المركز الـ14، جمعها من 12 مواجهة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر فى 4 مواجهات.
ماوريسيو-بوكيتينو (6)

توتنهام يحضر لحقبة ما بعد بوكيتينو

يبدو أن إدارة توتنهام بدأت التحرك من أجل التحضير لمرحلة ما بعد مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والذي أصبح قريبًا من ترك المهمة الفنية للفريق بنهاية الموسم الجاري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمها السبيرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن إدارة توتنهام وضعت عينها على جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج الألماني، لخلافة بوكيتينو في منصبه، ولا تخدم نتائج الفريق اللندني المدرب الأرجنتيني هذا الموسم، مما دفع الإدارة للتفكير في الإطاحة به والبحث عن مدرب جديد.
بايرن ميونخ

رئيس بايرن ميونخ يودع الأعضاء بالبكاء

دخل أولي هونيس رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني في نوبة من البكاء في اليوم الاخير به كرئيس للعملاق البافاري، أمام الجمعية العمومية التي انعقدت، عصر اليوم الجمعة، حيث أكد أولي هونيس في خطابه الوداعي أمام الجمعية العمومية للبافاري، قائلًا: "بالنسبة لي، ملعب أليانز أرينا لا يزال الملعب الأجمل في العـالم، وعندما أتذكر مباراتنا ضد بوروسيا دورتموند السبت الماضي، ونفاذ التذاكر وامتلاء المدرجات بالجماهير ولعب كرة ممتعة، فماذا نريد أكثر من ذلك؟".
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