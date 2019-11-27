مورينيو يقود توتنهام لريمونتادا أمام أوليمبياكوس

تحرير:محمد حسن صيام ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص

بايرن ميونخ

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019 والتي استضافها ملعب فريق ريد ستار ستاديوم في صربيا، حيث سجل سداسية الفريق الألماني بايرن مـيونخ الألماني ليون جوريتسكا في الدقيقة 14 من زمن أحداث الشوط الأول وسوبر هاتريك للبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 53، 60، 64، 68، وكورينتين توليسو في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ليتأهل رسميًا لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد سرفينا عند 3 نقاط في المركز الثالث. في مباراة أخرى بنفس الجولة والمجموعة تمكن توتنهام وفي أولى مباريات مورينيو الأوروبية من العودة إلى اللقاء والفوز على نظيره

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ليتأهل رسميًا لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد سرفينا عند 3 نقاط في المركز الثالث.



في مباراة أخرى بنفس الجولة والمجموعة تمكن توتنهام وفي أولى مباريات مورينيو الأوروبية من العودة إلى اللقاء والفوز على نظيره أوليمبياكوس بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخرًا 2-0.





سجل أهداف توتنهام ديلي ألي الهدف في الدقيقة 46، هاري كين في الدقيقة 50، سيرج أورييه في الدقيقة 73 واختتم هاري كين في الدقيقة 77.





أما أهداف أوليمبياكوس سجل يوسف العربي في الدقيقة الـ 6 من زمن أحداث الشوط الأول، رويين سيميدو في الدقيقة 19، ليتجمد رصيد الفريق اليوناني عند نقطة في المركز الأخير بالمجموعة الثانية بينما أصبح رصيد توتنهام عند النقطة 10 وتأهخل بصحبة بايرن ميونخ.



