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رئيس الوزراء: واثقون أننا نسير على الطريق الصحيح

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال لقاءٍ مع قناة "سي إن إن" الأمريكية أُذيع اليوم الثلاثاء، إننا واثقون للغاية من أننا نسير على الطريق الصحيح وهذا ما تؤكده جميع المؤشرات. وأضاف مدبولي، أن أهم شيء يجعلنا واثقين هو أننا عبرنا جميع القرارات الصعبة بالفعل، مشيرًا إلى أن مصر تركز خلال السنتين القادمتين على جعل المواطنين المصريين يشعرون بالنتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي. وحول التطورات الإقليمية والتوترات في المنطقة، قال مدبولي: "إننا نعيش في منطقة مضطربة للغاية بحيث تشهد احتجاجات وتوترات بسبب عدم رضاء (بعض شعوب المنطقة) عن أداء دولهم وعدم توفير حكومات هذه الدول للاحتياجات الأساسية لمواطنيهم".
وأوضح مدبولي، أن الوضع هنا في مصر أفضل بكثير من هذه الدول لأننا نجحنا بالفعل في التغلب على هذه العوائق وأنه أصبح من الواضح للغاية تحسن جودة المعيشة في مصر بشكل أفضل بكثير وهو ما انعكس جلياً على المواطنين.وأشار مدبولي إلى أن الطريق لا يزال طويلاً ونحن كحكومة نعترف بذلك، مضيفاً أن هناك الكثير من الجهود
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