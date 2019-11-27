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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1456 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 656 جنيهًا.عيار 24: 750 جنيهًا.عيار 18: 562 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5248 جنيها.سعر الأوقية: 1456 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل
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الذهب (2)

الذهب ينخفض في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1458 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
نمو-اقتصاد

6 مؤشرات مهمة حققها الاقتصاد المصري في 3 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019 محققا نحو 5%، مقارنة بمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، كما حصلت مصر على المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند فى معدل النمو الاقتصادي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تسعى لتوفير فرص تعليمية للمرأة الإفريقية

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر القادم، والذي يستهدف تدريب 100 متدربة من الدول الأفريقية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة، فضلاً عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، مشيرة إلى حرص مصر علي دعم أشقائها من الدول الأفريقية، فضلًا عن إيمانها بضرورة دعم المرأة الأفريقية.
مصنع-ادوية (3)

الإحصاء: 40% زيادة بتكلفة صناعة الأدوية خلال سبتمبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2019. وأوضح جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 130.92 خلال شهر سبتمبر 2019 (أولي)، في مقابل نحو 132.09 خلال شهر أغسطس 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.89%. وبلغ الرقم القياسي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 141.92 خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019 حيث بلغ 129.36 بارتفاع قدره 9.71% وذلك بسبب زيادة أوامر التصدير.
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سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1465 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1465 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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