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سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، والبنك العقاري المصري، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق، وبنك عودة نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان،
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الذهب (2)

الذهب ينخفض في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1458 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
نمو-اقتصاد

6 مؤشرات مهمة حققها الاقتصاد المصري في 3 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019 محققا نحو 5%، مقارنة بمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، كما حصلت مصر على المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند فى معدل النمو الاقتصادي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تسعى لتوفير فرص تعليمية للمرأة الإفريقية

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر القادم، والذي يستهدف تدريب 100 متدربة من الدول الأفريقية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة، فضلاً عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، مشيرة إلى حرص مصر علي دعم أشقائها من الدول الأفريقية، فضلًا عن إيمانها بضرورة دعم المرأة الأفريقية.
مصنع-ادوية (3)

الإحصاء: 40% زيادة بتكلفة صناعة الأدوية خلال سبتمبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2019. وأوضح جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 130.92 خلال شهر سبتمبر 2019 (أولي)، في مقابل نحو 132.09 خلال شهر أغسطس 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.89%. وبلغ الرقم القياسي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 141.92 خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019 حيث بلغ 129.36 بارتفاع قدره 9.71% وذلك بسبب زيادة أوامر التصدير.
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دولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
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