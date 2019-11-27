رياضة

دي ليخت يعلق على ندمه لعدم الانتقال إلى برشلونة

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
حقق يوفنتوس الإيطالي انتصارا ثمينًا أمس الثلاثاء، على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب أليانز ستاديوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليضمن اليوفي بالتالي التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة، وعقب المباراة، وقال دي ليخت، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد تحسن الفريق أمام أتلتيكو، رغم وجود بعض الجوانب التي نحتاج إلى تطويرها، سواء كفريق أو بشكل فردي،لا نزال في نوفمبر فقط، ورغم ذلك نحقق تقدمًا، وأمامنا فرصة لتحسين أسلوبنا في إدارة المباريات".
وتابع: "الندم على الانتقال إلى يوفنتوس؟ عندما تصل إلى نادٍ بنفس أهمية اليوفي، يكون هناك ضغط.. لكني لم أكن لأنتقل إلى هنا، إذا لم تكن لدي القدرة على التعامل معه". وجاء ذلك ردًا على تصريحات النجم الهولندي السابق، باتريك كلويفرت، رئيس أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لبرشلونة، الذي قال إن دي ليخت ربما ندم
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إيمري (2)

آرسنال يتحرك للتعاقد مع مدرب وولفرهامبتون

بدأ آرسنال التحرك لإيجاد خليفة للمدرب الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمهما المدفعجية ، حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إيمري الذي يمر بفترة صعبة بعد تراجع نتائج الفريق، سيخضع لفترة مراقبة دقيقة للغاية من إدارة النادي حيث ستتعامل مع المدرب الإسباني كل مباراة على حدة، وهو ما يجعل موقفه بالغًا في الصعوبة، وتابعت أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال سانتو، لديه علاقة جيدة بالإسباني راؤول سانيلهي مدير الكرة بالنادي، مما يجعل الاتفاق بين الطرفين أكثر سهولة.
بيراميدز (1)

بيراميدز يسعى لدك حصون أسوان في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم محجوب، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى ورضا جبر، بينما سيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاهلى- وسموحة (9)

سموحة ضيفًا ثقيلآ على طنطا في الدوري

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019-2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية وأسامة السيد، بينما سيكون مصطفى الشهدى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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كريستيانو-رونالدو (8)

سيميوني يتغنى برونالدو قبل صدام يوفنتوس

تغنى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك قبل صدام يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأكد سيميوني على أهمية تحقيق الانتصار بأي صورة لضمان التأهل للدور التالي، وتحدث سيميوني خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث قال: "نعمل على أن تكون النتائج داعمة للنادي وللاعبين، والأهم هو تحقيق الفوز، لأن أي شيء سينسى سواء قمت بخمس تمريرات صحيحة أو 30".
ريال مدريد

ريال مدريد يصطدم بسان جيرمان في دوري الأبطال

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، وستكون قمة الجولة في المجموعة الأولى عندما يستقبل ريال مدريد الإسباني الثاني برصيد 7 نقاط، نظيره باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة والذي ضمن التأهل للدور التالي بالفعل، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، وفي نفس المجموعة يستقبل جالطة سراي التركي المتذيل برصيد نقطة واحدة، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين، على ملعب تيليكوم أرينا الساعة 7:55 دقيقة.
كريستيانو رونالدو

قلق في يوفنتوس بسبب إصابات كريستيانو رونالدو

لا يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله هذا الموسم رفقة فريقه يوفنتوس، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف لدى إدارة السيدة العجوز بسبب الحالة الجسدية للنجم البرتغالي، ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإنه بعيدًا عن الأمور الانضباطية وأزمة الدون الأخيرة في مباراة ميلان، فإن رونالدو يثير الكثير من المخاوف بسبب إصاباته هذا الموسم، وأشارت إلى أن هناك قلقا كبيرا حول ركبة كريستيانو وحالته البدنية، لأن ذلك يؤثر بشكل خطير على أداء المهاجم البرتغالي، بالإضافة إلى أن هذه المشكلات استمرت مع اللاعب لفترة ليست بالقصيرة.
دييجو-سيميوني (3)

سيميوني يغيب عن أتلتيكو مدريد في السوبر بالسعودية

يتغيب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن مباراة فريقه أتلتيكو مدريد، عند المشاركة في كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل والذي سيقام في السعودية، حيث ينتظر الروخيبلانكوس مواجهة برشلونة في نصف النهائي يوم 9 يناير، والتي ستقام يوم 8 يناير، على أن يواجه في المباراة النهائية إن تأهل إليها، الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيميوني لن يتواجد على مقاعد بدلاء الروخيبلانكوس ضد برشلونة، أو في المباراة النهائية حال تخطى الفريق الكتالوني.
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