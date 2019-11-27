دي ليخت يعلق على ندمه لعدم الانتقال إلى برشلونة

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

ماتياس دي ليخت

حقق يوفنتوس الإيطالي انتصارا ثمينًا أمس الثلاثاء، على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب أليانز ستاديوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليضمن اليوفي بالتالي التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة، وعقب المباراة، وقال دي ليخت، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد تحسن الفريق أمام أتلتيكو، رغم وجود بعض الجوانب التي نحتاج إلى تطويرها، سواء كفريق أو بشكل فردي،لا نزال في نوفمبر فقط، ورغم ذلك نحقق تقدمًا، وأمامنا فرصة لتحسين أسلوبنا في إدارة المباريات".

وتابع: "الندم على الانتقال إلى يوفنتوس؟ عندما تصل إلى نادٍ بنفس أهمية اليوفي، يكون هناك ضغط.. لكني لم أكن لأنتقل إلى هنا، إذا لم تكن لدي القدرة على التعامل معه". وجاء ذلك ردًا على تصريحات النجم الهولندي السابق، باتريك كلويفرت، رئيس أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لبرشلونة، الذي قال إن دي ليخت ربما ندم