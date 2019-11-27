«اقتحام مسجد الفتح وقسم التبين» أبرز محاكمات الأربعاء

التحقيقات نسبت لـ46 متهمًا رتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر وإحراز الأسلحة

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

محاكمة متهمين- ارشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، تتصدرها قوائم قضايا الإرهاب، إذ تنظر محكمة الجنايات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.

وصفت النيابة العامة المتهمين بأنهم مفسدون فى الأرض، خانوا الوطن وأمانته وسعوا إلى خرابه، تحقيقًا لأغراض جماعة إرهابية، تدّعي امتلاك الدين لحكم أتباعها الذين عاثوا فى الأرض فسادًا وقتلًا وتخريبًا وحرقًا، دون أن يراعوا حرمة الوطن وأمنه. كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن لـ47 متهمًا،