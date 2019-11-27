جريمة

«اقتحام مسجد الفتح وقسم التبين» أبرز محاكمات الأربعاء

التحقيقات نسبت لـ46 متهمًا رتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر وإحراز الأسلحة
تحرير:سماح عوض الله ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
محاكمة متهمين- ارشيفية
محاكمة متهمين- ارشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، تتصدرها قوائم قضايا الإرهاب، إذ تنظر محكمة الجنايات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
وصفت النيابة العامة المتهمين بأنهم مفسدون فى الأرض، خانوا الوطن وأمانته وسعوا إلى خرابه، تحقيقًا لأغراض جماعة إرهابية، تدّعي امتلاك الدين لحكم أتباعها الذين عاثوا فى الأرض فسادًا وقتلًا وتخريبًا وحرقًا، دون أن يراعوا حرمة الوطن وأمنه. كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن لـ47 متهمًا،
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جثة طفل

بسبب 20 جنيهًا.. فران يقتل طفلًا في الشرقية

أمرت النيابة العامة، بحبس فران 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل عمره 10 سنوات، بعد أن سدد له لكمات وضربات متلاحقة على الرأس، وذلك بسبب ثمن علبة سجائر ذهب المجني عليه لشرائها، إذ فقد الطفل ثمن العلبة وقدرها 20 جنيهًا، ولما عاد لإبلاغ الفران إنهال عليه ضربًا، حتى سقط الطفل مغشيًا عليه، وتم نقله إلى مستشفى صيدناوي بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق، وتبين أنه فى حالة خطيرة ويعاني من نزيف داخلي فى المخ وشروخ فى الجمجمة، وأجرى الأطباء محاولات لإسعافه لكن الطفل لقى مصرعه متأثرًا بإصاباته، بعد يومين من خضوعه للعلاج بالمستشفى.
الحريق (25)

وفاة و4 مصابين في حريق «جيم» شهير بالمهندسين (فيديو وصور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى.م.ع" 19 عامًا، داخل مستشفى السلام، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة كل من "محمد.ر" 24 سنة، مصابًا باختناق، و"نبوية.ر.ج"، مصابة بحروق بكف اليد و"هالة.أ" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، و"رحمة.أ.ع" 18 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.
الحريق (32)

اندلاع حريق هائل في «جيم» شهير بالمهندسين (صور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل، وترددت أنباء عن احتجاز بعض العاملين ووقوع حالات اختناق.
جثة

«معاكسة وجثة».. مقتل طالب جامعي دافع عن شقيقته بالزاوية

لم يكن يتخيل الطالب الجامعي أن دفاعه عن شقيقته صاحبة الـ15 عاما الطالبة بالمرحلة الاعدادية، بعد أن قام جاره العاطل بمعاكستها أثناء سيرها في الشارع ورميها بكلمات خادشة للحياء سيكلفه حياته، إذ وصل للمستشفى جثة هامدة مصابا بجروح متفرقة بجسده. البداية كانت بتلقي قسم الزاوية الحمراء، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طالب جامعي 21 سنة، جثة هامدة ومصابا بجروح طعنية بالجسد. وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم جاره بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابة به أودت بحياته بتحريض من والده وشقيقه لقيام المتهم بمعاكسة شقيقته.
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جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

مرافعة الدفاع تؤجل «اقتحام قسم التبين» إلى غدٍ

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، إلى جلسة غدٍ لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، فى اتهامات ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أسست على خلاف القانون. صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

تأجيل محاكمة 37 متهمًا بقضية «فض رابعة» لـ4 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 4 ديسمبر القادم، لاستكمال سماع الشهود، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
الحكم-في-قضية اقتحام-الحدود الشرقية-المستشار محمد-شرين-فهمى‎ (2)

تأجيل قضية اقتحام قسم التبين لـ23 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، إلى جلسة 23 نوفمبر، وهى القضية المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
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