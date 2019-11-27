«اقتحام مسجد الفتح وقسم التبين» أبرز محاكمات الأربعاء
التحقيقات نسبت لـ46 متهمًا رتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر وإحراز الأسلحة
تحرير:سماح عوض الله
٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
محاكمة متهمين- ارشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، تتصدرها قوائم قضايا الإرهاب، إذ تنظر محكمة الجنايات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
وصفت النيابة العامة المتهمين بأنهم مفسدون فى الأرض، خانوا الوطن وأمانته وسعوا إلى خرابه، تحقيقًا لأغراض جماعة إرهابية، تدّعي امتلاك الدين لحكم أتباعها الذين عاثوا فى الأرض فسادًا وقتلًا وتخريبًا وحرقًا، دون أن يراعوا حرمة الوطن وأمنه.
كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن لـ47 متهمًا،
وصفت النيابة العامة المتهمين بأنهم مفسدون فى الأرض، خانوا الوطن وأمانته وسعوا إلى خرابه، تحقيقًا لأغراض جماعة إرهابية، تدّعي امتلاك الدين لحكم أتباعها الذين عاثوا فى الأرض فسادًا وقتلًا وتخريبًا وحرقًا، دون أن يراعوا حرمة الوطن وأمنه.
كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن لـ47 متهمًا، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة، يذكر أن محكمة جنايات القاهرة في 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بقيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
أحداث مسجد الفتح
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، كانت المحكمة أصدرت ضدهم أحكاما غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد، إلا أنه بعد القبض عليهم تقرر إعادة محاكمتهم من جديد أمام الدائرة التى أصدرت الحكم، لتمكينهم من حق الدفاع فى المحاكمة الحضورية.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
ونتج عن أحداث العنف التى ارتكبها المتهمون جرائم قتل واعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها، وهي الأحداث التى وقعت فى غضون شهر أغسطس من العام الماضى فى منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 44 قتيلاً، وأصيب فيها 59 آخرون من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.
حسم ولواء الثورة
تنظر المحكمة المختصة محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.
ونسبت التحقيقات للمتهمين تولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.
ورد بالتحقيقات أن المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة)، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة.
وأشارت التحريات بالقضية إلى وضع قادة جماعة الإخوان الهاربين بدولة تركيا مخططا إرهابيا لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة.