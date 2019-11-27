رياضة

القلق ينتاب ريال مدريد من إصابة هازارد

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
إيدين هازارد
إيدين هازارد
بدأ القلق يتسرب إلى ريال مدريد الإسباني، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد، أمس الثلاثاء، في تعادل الفريق الملكي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (2-2)، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان هازارد قد تعرض للإصابة في الدقيقة 61، بعد تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه، ظهير الفريق الباريسي، وهو ما أجبر مدربه زين الدين زيدان على إخراجه من الملعب، ووفقًا لصحيفة "ماركا" المدريدية، تم نقل هازارد إلى مستشفى عقب نهاية اللقاء، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
وأشارت إلى أن الدولي البلجيكي وصل المستشفى على عكازين، لكنه كان قادرًا على السير بدونهما، وجاءت نتائج الفحوصات التي أجراها إيجابية. وهذا بينما قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن إصابة هازارد ستحرمه من المشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس في الليجا، كما أن هناك شكوكا حول لحاقه بالكلاسيكو ضد برشلونة، يوم 18
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إيمري (2)

آرسنال يتحرك للتعاقد مع مدرب وولفرهامبتون

بدأ آرسنال التحرك لإيجاد خليفة للمدرب الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمهما المدفعجية ، حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إيمري الذي يمر بفترة صعبة بعد تراجع نتائج الفريق، سيخضع لفترة مراقبة دقيقة للغاية من إدارة النادي حيث ستتعامل مع المدرب الإسباني كل مباراة على حدة، وهو ما يجعل موقفه بالغًا في الصعوبة، وتابعت أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال سانتو، لديه علاقة جيدة بالإسباني راؤول سانيلهي مدير الكرة بالنادي، مما يجعل الاتفاق بين الطرفين أكثر سهولة.
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بيراميدز يسعى لدك حصون أسوان في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم محجوب، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى ورضا جبر، بينما سيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاهلى- وسموحة (9)

سموحة ضيفًا ثقيلآ على طنطا في الدوري

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019-2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية وأسامة السيد، بينما سيكون مصطفى الشهدى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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ريال مدريد

ريال مدريد يصطدم بسان جيرمان في دوري الأبطال

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، وستكون قمة الجولة في المجموعة الأولى عندما يستقبل ريال مدريد الإسباني الثاني برصيد 7 نقاط، نظيره باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 12 نقطة والذي ضمن التأهل للدور التالي بالفعل، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، وفي نفس المجموعة يستقبل جالطة سراي التركي المتذيل برصيد نقطة واحدة، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين، على ملعب تيليكوم أرينا الساعة 7:55 دقيقة.
هازارد

هازارد: رفضت سان جيرمان أكثر من مرة لهذا السبب

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن أنه رفض الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان في أكثر من مرة، وذلك حسبما أفاد لصحيفة لو باريزيان الفرنسية. وقال هازارد: "رفضت الانضمام إلى بي إس جي أكثر من مرة، لأنني لا أريد العودة إلى فرنسا، فأنا مرتبط بنادي ليل الذي بدأت مسيرتي معه، هذا لا يعني أنني لا أحب سان جيرمان، فهو نادٍ سوبر، وجماهيره ضمن الأفضل في العالم، لكنها خطوة لا تناسب خططي، وبالنظر إلى الأسماء الكبيرة الموجودة في بي إس جي، فهو أمر يؤكد أنه نادٍ جذاب، ومؤهل للفوز بالبطولات، فهو ليس بمقدوره التتويج بالألقاب في فرنسا فقط، بل دوري الأبطال".
نيمار‎ (1)

نيمار يزين قائمة سان جيرمان أمام ريال مدريد

حل النجم البرازيلي نيمار، على رأس قائمة فريق باريس سان جيرمان التي تستعد لمواجهة ريال مدريد غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وعاد نيمار للمشاركة مع الفريق الباريسي بعد غياب دام خمسة أسابيع بسبب إصابته مع المنتخب البرازيلي، وشارك خلال انتصار فريقه على ليل، وخرج من القائمة لأسباب مختلفة كل من أندير هيريرا وميتشل باكر ومارسين بولكا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وتيلو كيرير ولايفن كورزاوا ولويك إمبي سو.
هازارد

هازارد يكشف عن محاولات سان جيرمان لضمه

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد عن كثرة العروض التي انهالت عليه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل الانتقال، الصيف الماضي، إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي، بمقابل تخطى الـ100 مليون يورو، وقال إيدين هازارد، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حاول باريس سان جيرمان التوقيع معي عدة مرات، ولكني أخبرتهم دائمًا بأن إجابتي ستكون لا".
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