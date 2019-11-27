القلق ينتاب ريال مدريد من إصابة هازارد

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

إيدين هازارد

بدأ القلق يتسرب إلى ريال مدريد الإسباني، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد، أمس الثلاثاء، في تعادل الفريق الملكي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (2-2)، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان هازارد قد تعرض للإصابة في الدقيقة 61، بعد تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه، ظهير الفريق الباريسي، وهو ما أجبر مدربه زين الدين زيدان على إخراجه من الملعب، ووفقًا لصحيفة "ماركا" المدريدية، تم نقل هازارد إلى مستشفى عقب نهاية اللقاء، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأشارت إلى أن الدولي البلجيكي وصل المستشفى على عكازين، لكنه كان قادرًا على السير بدونهما، وجاءت نتائج الفحوصات التي أجراها إيجابية. وهذا بينما قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن إصابة هازارد ستحرمه من المشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس في الليجا، كما أن هناك شكوكا حول لحاقه بالكلاسيكو ضد برشلونة، يوم 18

وأشارت إلى أن الدولي البلجيكي وصل المستشفى على عكازين، لكنه كان قادرًا على السير بدونهما، وجاءت نتائج الفحوصات التي أجراها إيجابية.



وهذا بينما قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن إصابة هازارد ستحرمه من المشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس في الليجا، كما أن هناك شكوكا حول لحاقه بالكلاسيكو ضد برشلونة، يوم 18 ديسمبر المقبل.



يذكر أن ريال مدريد، ضمن التأهل إلى دور الـ16 من قبل خوضه مباراة الأمس، وذلك بعد تعادل جالطة سراي التركي مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل فريق.



وبتعادل الأمس، رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط، بينما ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 13 نقطة، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 في صدارة ترتيب المجموعة.