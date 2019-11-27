مورينيو يعتذر لداير بعد مباراة أولمبياكوس

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

جوزيه مورينيو

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على توجهه بالاعتذار إلى متوسط ميدان توتنهام هوتسبير، إيريك داير، بعد استبداله في مباراة الأمس أمام أولمبياكوس اليوناني في الشوط الأول، في المواجهة التي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة 4-2، بعد تأخر الفريق اللنجني بهدفين دون رد في أول 20 دقيقة، ليقرر مورينيو مباشرة التدخل في الدقيقة 30 باخراج داير، والدفع بالدنماركي كريستيان إيريكسن، لتنقلب الأمور بعد ذلك التغيير.

وقال مورينيو بعد المباراة "أول ما أريد قوله، هو إنني اعتذرت لإريك داير في غرفة الملابس". وأضاف: "ليس أمرا سهلا أبدا للاعب ولا للجهاز الفني، كان شيئا فعلناه للفريق لأننا نحتاج لحل مختلف.. كان هو أو وينكس وكان قرارا صعبا، لقد تفهموا الأمر.. لكن في الواقع ليس من السهل توضيحه". وواصل: "كان علينا الدفاع

وقال مورينيو بعد المباراة "أول ما أريد قوله، هو إنني اعتذرت لإريك داير في غرفة الملابس".



وأضاف: "ليس أمرا سهلا أبدا للاعب ولا للجهاز الفني، كان شيئا فعلناه للفريق لأننا نحتاج لحل مختلف.. كان هو أو وينكس وكان قرارا صعبا، لقد تفهموا الأمر.. لكن في الواقع ليس من السهل توضيحه".



وواصل: "كان علينا الدفاع جيدا والضغط جيدا، أعتقد أن بعض اللاعبين كانوا مرهقين بسبب عطلة المنتخبات.. الآن صعدنا للدور الثاني، وهو الأمر المهم بالنسبة لنا.. يمكننا النظر إلى مباراة بايرن ميونخ بشكل آخر".



يذكر أن توتنهام، ضمن بفضل هذا الانتصار التأهل إلى دور الـ16 في وصافة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر بايرن ميونيخ، وذلك قبل واحدة من النهاية، ويستعد توتنهام لختام دور المجموعات بمواجهة البايرن على ملعب أليانز أرينا الشهر المقبل.