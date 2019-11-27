رياضة

مورينيو يعتذر لداير بعد مباراة أولمبياكوس

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على توجهه بالاعتذار إلى متوسط ميدان توتنهام هوتسبير، إيريك داير، بعد استبداله في مباراة الأمس أمام أولمبياكوس اليوناني في الشوط الأول، في المواجهة التي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة 4-2، بعد تأخر الفريق اللنجني بهدفين دون رد في أول 20 دقيقة، ليقرر مورينيو مباشرة التدخل في الدقيقة 30 باخراج داير، والدفع بالدنماركي كريستيان إيريكسن، لتنقلب الأمور بعد ذلك التغيير.
وقال مورينيو بعد المباراة "أول ما أريد قوله، هو إنني اعتذرت لإريك داير في غرفة الملابس". وأضاف: "ليس أمرا سهلا أبدا للاعب ولا للجهاز الفني، كان شيئا فعلناه للفريق لأننا نحتاج لحل مختلف.. كان هو أو وينكس وكان قرارا صعبا، لقد تفهموا الأمر.. لكن في الواقع ليس من السهل توضيحه". وواصل: "كان علينا الدفاع
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إيمري (2)

آرسنال يتحرك للتعاقد مع مدرب وولفرهامبتون

بدأ آرسنال التحرك لإيجاد خليفة للمدرب الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمهما المدفعجية ، حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إيمري الذي يمر بفترة صعبة بعد تراجع نتائج الفريق، سيخضع لفترة مراقبة دقيقة للغاية من إدارة النادي حيث ستتعامل مع المدرب الإسباني كل مباراة على حدة، وهو ما يجعل موقفه بالغًا في الصعوبة، وتابعت أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال سانتو، لديه علاقة جيدة بالإسباني راؤول سانيلهي مدير الكرة بالنادي، مما يجعل الاتفاق بين الطرفين أكثر سهولة.
بيراميدز (1)

بيراميدز يسعى لدك حصون أسوان في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم محجوب، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى ورضا جبر، بينما سيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاهلى- وسموحة (9)

سموحة ضيفًا ثقيلآ على طنطا في الدوري

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019-2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية وأسامة السيد، بينما سيكون مصطفى الشهدى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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جوزيه مورينيو (8)

كين يشيد بقرار تعيين مورينيو مدربا لتوتنهام

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، عن سعادته الكبيرة بتولي البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لفريق توتنهام، مؤكدًا أن مورينيو كان الحلقة التي يفتقدها السبيرز. وبعد توليه المهمة الفنية، بدأ الفريق اللندني التفكير في التتويج بالألقاب هذا الموسم، خاصة لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وقاد مورينيو، الذي حل بدلًا من المدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو، الأسبوع الماضي، توتنهام للفوز 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز على مستضيفه وست هام، في أول مباراة له في تدريب السبيرز.
هاري-كين (2)

الهداف التاريخي لإسبانيا: كين أفضل مهاجم في العالم

وصف النجم الإسباني ديفيد فيا، الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، بأنه أفضل مهاجم في العالم، كما يعتقد الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا أنه لا يمكن لأحد أن يلمس الكرة مثلما يفعل هاري كين قائد منتخب إنجلترا. كين في الوقت الحالي لديه 32 هدفًا في 45 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة، بعد الثلاثية التي سجلها في مرمى الجبل الأسود، وهدفه في كوسوفو، عندما وصلت إنجلترا إلى «يورو 2020» الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعود وايت هارت لين تحت إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
جوزيه-مورينيو

ألقاب وأرقام في مسيرة «سبيشيال وان»

«متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه تراث عظيم، وأن أعمل مع هؤلاء المشجعين المتحمسين، والجودة التي يتمتع بها هذا النادي تثيرني، سواء في الفريق الأول أو الأكاديمية، كما أن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو سر انجذابي إلى توتنهام»، بتلك الكلمات أدلى المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي، بأول تعليق بعد إعلان توليه رسميا القيادة الفنية لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء.
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كشف حساب ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بسبب تراجع النتائج، قبل أن يعين المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، مديرًا فنيا للفريق، اليوم الأربعاء. وسيقود "سبيشيال وان" السبيرز في مباراة السبت المقبل، أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، علمًا بأن جوزيه مورينيو صاحب الـ56 عامًا، يحلم بأن يصبح أول مدير فني يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما درب تشيلسي ومانشستر يونايتد.
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