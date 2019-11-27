الإحصاء: 40% زيادة بتكلفة صناعة الأدوية خلال سبتمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

مصنع أدوية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2019. وأوضح جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 130.92 خلال شهر سبتمبر 2019 (أولي)، في مقابل نحو 132.09 خلال شهر أغسطس 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.89%. وبلغ الرقم القياسي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 141.92 خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019 حيث بلغ 129.36 بارتفاع قدره 9.71% وذلك بسبب زيادة أوامر التصدير.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بلغ 230.07خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019 حيث بلغ 164.80، بارتفاع قدره 39.61% وذلك بسبب زيادة إنتاج الأدوية الخاصة بفصل الشتاء.فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة