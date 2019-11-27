السعيد: مصر تسعى لتوفير فرص تعليمية للمرأة الإفريقية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر القادم، والذي يستهدف تدريب 100 متدربة من الدول الأفريقية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة، فضلاً عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، مشيرة إلى حرص مصر علي دعم أشقائها من الدول الأفريقية، فضلًا عن إيمانها بضرورة دعم المرأة الأفريقية.

وأوضحت السعيد، أن من أهم أهداف أجندة إفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين، لافته إلى إطلاق بعض البرامج والمبادرات