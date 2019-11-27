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السعيد: مصر تسعى لتوفير فرص تعليمية للمرأة الإفريقية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر القادم، والذي يستهدف تدريب 100 متدربة من الدول الأفريقية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة، فضلاً عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، مشيرة إلى حرص مصر علي دعم أشقائها من الدول الأفريقية، فضلًا عن إيمانها بضرورة دعم المرأة الأفريقية.
وأوضحت السعيد، أن من أهم أهداف أجندة إفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين، لافته إلى إطلاق بعض البرامج والمبادرات
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الذهب (2)

الذهب ينخفض في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1458 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
نمو-اقتصاد

6 مؤشرات مهمة حققها الاقتصاد المصري في 3 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019 محققا نحو 5%، مقارنة بمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، كما حصلت مصر على المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند فى معدل النمو الاقتصادي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
مصنع-ادوية (3)

الإحصاء: 40% زيادة بتكلفة صناعة الأدوية خلال سبتمبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2019. وأوضح جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 130.92 خلال شهر سبتمبر 2019 (أولي)، في مقابل نحو 132.09 خلال شهر أغسطس 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.89%. وبلغ الرقم القياسي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 141.92 خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019 حيث بلغ 129.36 بارتفاع قدره 9.71% وذلك بسبب زيادة أوامر التصدير.
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

تحويل 5 شركات بمركز كبار الممولين للتهرب الضريبي

أعلن عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب اليوم، الأربعاء، أنه تم اكتشاف خمس شركات بمركز كبار الممولين تقدم إقرارات صفرية، في حين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية قد أثبتت أن لها تعاملات لم يتم إدراجها ضمن الإقرار الضريبي، وتم إحالتهم إلى مكافحة التهرب الضريبي (قيمة مضافة). وقال حسين، إنه سيتم استبعاد هذه الشركات من تبعية مركز كبار الممولين، ونقلهم إلى مأموريات الاختصاص التابعين لها، حيث أن أي شركة مسجلة بمركز كبار المموليين يثبت تهربها ضريبيا سيتم استبعادها من مركز كبار الممولين، وسيتم وضعها ضمن قائمة الشركات عالية المخاطر.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

10.2 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أننا نمر الآن بمرحلة فارقة في مسيرة العلاقات التجارية الإفريقية بعد دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في 30 مايو 2019، بوصفه أكبر تكتل تجارى من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة. وأضافت السعيد أننا أمام فرصة تاريخية علينا اغتنامها لتعزيز دور التجارة البينية الإفريقية كمحرك ومحفز لخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

إنشاء مرصد لتجارة إفريقيا بمشاركة الاتحاد الأوروبي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، إن استضافة مصر لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية وسعيها لتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية والإقليمية، موضحة أن الجهود الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، في إطار الأمم المتحدة، ارتكزت في الأساس على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكدت أن تحقيق التنمية المستدامة وما تتطلبه من برامج ومشروعات ومصادر متنوعة للتمويل، يستوجب تضافر مختلف الجهود.
أحمد كمالى نائب وزير التخطيط

تفاصيل إطلاق مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا، والمنعقد في الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر 2019 بمدينة أسوان. وتبدأ فعاليات اليوم الأول من الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال، وبرنامج العمل.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة 2019-2020 استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلى 27.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ21.8 مليار جنيه فى العام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تشكل منها 16.71 مليار جنيه بنسبة 60.7%، في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة 39.3% مع استحواذ الجهاز الحكومي على 87% من جملة الاستثمارات العامة. وأضافت "السعيد" أنه تمت الموافقة على دعم موازنة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة بمبلغ 25 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.
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