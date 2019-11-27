رياضة

سموحة ضيفًا ثقيلآ على طنطا في الدوري

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
سموحة - حسام حسن
سموحة - حسام حسن
يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019-2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية وأسامة السيد، بينما سيكون مصطفى الشهدى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 5 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء. وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عامًا، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على
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إيمري (2)

آرسنال يتحرك للتعاقد مع مدرب وولفرهامبتون

بدأ آرسنال التحرك لإيجاد خليفة للمدرب الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمهما المدفعجية ، حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إيمري الذي يمر بفترة صعبة بعد تراجع نتائج الفريق، سيخضع لفترة مراقبة دقيقة للغاية من إدارة النادي حيث ستتعامل مع المدرب الإسباني كل مباراة على حدة، وهو ما يجعل موقفه بالغًا في الصعوبة، وتابعت أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال سانتو، لديه علاقة جيدة بالإسباني راؤول سانيلهي مدير الكرة بالنادي، مما يجعل الاتفاق بين الطرفين أكثر سهولة.
بيراميدز (1)

بيراميدز يسعى لدك حصون أسوان في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم محجوب، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى ورضا جبر، بينما سيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
مورينيو

مورينيو يعتذر لداير بعد مباراة أولمبياكوس

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على توجهه بالاعتذار إلى متوسط ميدان توتنهام هوتسبير، إيريك داير، بعد استبداله في مباراة الأمس أمام أولمبياكوس اليوناني في الشوط الأول، في المواجهة التي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة 4-2، بعد تأخر الفريق اللنجني بهدفين دون رد في أول 20 دقيقة، ليقرر مورينيو مباشرة التدخل في الدقيقة 30 باخراج داير، والدفع بالدنماركي كريستيان إيريكسن، لتنقلب الأمور بعد ذلك التغيير.
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الزمالك -وانبى (5)

طولان: اتهامى بمواجهة الزمالك فقط بشكل مختلف «باطل»

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن سعادته بفوز فريقه في المباراة التي جمعته مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه خاض فترة إعداد قوية خلال توقف المسابقة المحلية أمام العديد من فرق الدوري الممتاز. وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه البعض يوجه له اتهامات بأنه يخوض مباريات الزمالك فقط بشكل مختلف عن بقية مبارياته في المسابقة، مشيرًا إلى أنه يحترم المكان الذي يعمل فيه ويعمل بجد واجتهاد.
فريق- كرة -الطائرة- بالأهلي‎

طائرة الأهلى تحقق رقما قياسيا لأول مرة

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق سموحة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري، ليصل للفوز رقم 100 على التوالي، في مسيرته بمختلف المسابقات في رقم إعجازي غير مسبوق في تاريخ الكرة الطائرة، وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين قبل أن يحسمها الاهلي لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 23- 25، و25- 11، و25- 17، و25- 17.
عمر-السعيد-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.
حلمى-طولان

سجل متواضع لحلمي طولان أمام الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.
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