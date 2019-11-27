سموحة ضيفًا ثقيلآ على طنطا في الدوري

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

سموحة - حسام حسن

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019-2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية وأسامة السيد، بينما سيكون مصطفى الشهدى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 5 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء. وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عامًا، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على

ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 5 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق طنطا 2.85 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عامًا، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



من جانبه، يحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 5 نقاط، جمعهم من 4 مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و7 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.