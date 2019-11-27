بيراميدز يسعى لدك حصون أسوان في الدوري

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

بيراميدز

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم محجوب، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى ورضا جبر، بينما سيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة نقاط، جمعهم من 3 انتصارات وتعادلين. وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.68 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.8 عام، ويمتلك الفريق 12 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات

ويحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة نقاط، جمعهم من 3 انتصارات وتعادلين.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.68 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.8 عام، ويمتلك الفريق 12 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



من جانبه يحتل أسوان بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في لقاء وخسر 3 مواجهات.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق أسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 عامًا، ويملك الفريق لاعبا دوليا وحيدا، كما يمتلك 3 لاعبين محترفين.

