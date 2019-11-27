رياضة

بيراميدز يسعى لدك حصون أسوان في الدوري

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
بيراميدز
بيراميدز
يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم محجوب، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى ورضا جبر، بينما سيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة نقاط، جمعهم من 3 انتصارات وتعادلين. وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.68 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.8 عام، ويمتلك الفريق 12 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات
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إيمري (2)

آرسنال يتحرك للتعاقد مع مدرب وولفرهامبتون

بدأ آرسنال التحرك لإيجاد خليفة للمدرب الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمهما المدفعجية ، حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إيمري الذي يمر بفترة صعبة بعد تراجع نتائج الفريق، سيخضع لفترة مراقبة دقيقة للغاية من إدارة النادي حيث ستتعامل مع المدرب الإسباني كل مباراة على حدة، وهو ما يجعل موقفه بالغًا في الصعوبة، وتابعت أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال سانتو، لديه علاقة جيدة بالإسباني راؤول سانيلهي مدير الكرة بالنادي، مما يجعل الاتفاق بين الطرفين أكثر سهولة.
الاهلى- وسموحة (9)

سموحة ضيفًا ثقيلآ على طنطا في الدوري

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019-2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية وأسامة السيد، بينما سيكون مصطفى الشهدى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
مورينيو

مورينيو يعتذر لداير بعد مباراة أولمبياكوس

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على توجهه بالاعتذار إلى متوسط ميدان توتنهام هوتسبير، إيريك داير، بعد استبداله في مباراة الأمس أمام أولمبياكوس اليوناني في الشوط الأول، في المواجهة التي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة 4-2، بعد تأخر الفريق اللنجني بهدفين دون رد في أول 20 دقيقة، ليقرر مورينيو مباشرة التدخل في الدقيقة 30 باخراج داير، والدفع بالدنماركي كريستيان إيريكسن، لتنقلب الأمور بعد ذلك التغيير.
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مصر للمقاصة (2)

مصر للمقاصة يسعى لعبور الحدود في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي عادل ماهر وأحمد الكيال، بينما سيكون سيد محمد أحمد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وادي دجلة‎

«إف سي مصر VS وادي دجلة».. صراع القاع في الدوري

يحتضن استاد الكلية الحربية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء إف سي مصر أمام وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وتامر سمير، بينما سيكون يحيى عبد الحميد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك -وانبى (5)

طولان: اتهامى بمواجهة الزمالك فقط بشكل مختلف «باطل»

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، عن سعادته بفوز فريقه في المباراة التي جمعته مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الإثنين على استاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه خاض فترة إعداد قوية خلال توقف المسابقة المحلية أمام العديد من فرق الدوري الممتاز. وأضاف طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه البعض يوجه له اتهامات بأنه يخوض مباريات الزمالك فقط بشكل مختلف عن بقية مبارياته في المسابقة، مشيرًا إلى أنه يحترم المكان الذي يعمل فيه ويعمل بجد واجتهاد.
مباراة الزمالك والمقاولون-26

تفوق كاسح لذئاب الجبل أمام أسوان في الدوري

يحل أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي، ضيفا على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على استاد عثمان أحمد عثمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في نسخته الـ61، وذلك بعد أن توقفت المسابقة شهرًا، لخوض المنتخب الوطني الأول تصفيات كأس الأمم 2021، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. ويدير المباراة الحكم هشام الفلال في أولى مبارياته هذا الموسم، والخامسة في الدوري، ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعدا أول، وأسامة عبد اللطيف مساعدا ثانيا، ومعهم أحمد حامد فهيم حكما رابعا.
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