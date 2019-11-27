إصابة 26 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

قوات الاحتلال

أصيب 26 مواطنا فلسطينيا، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف الواقع بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،اليوم الأربعاء، بأن المصابين بينهم 15 حالة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و11 حالة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع .. مشيرة إلى أن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة خلال المواجهات في محيط المقام. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، في وقت متأخر من الليل، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف".

وأفاد شهود عيان بأن جيبات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف"، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للقبر الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع،