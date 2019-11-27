عمان تبدأ رحلة الدفاع عن لقبها بمواجهة البحرين

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

عمان

بمواجهة مثيرة أمام منافس يتسم بالحماس، يستهل المنتخب العماني لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه الخليجي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ4.30 مساءً، عندما يلتقي نظيره البحريني في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) بقطر. ويلتقي الفريقان على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، ورغم كونها المباراة الأولى لكليهما في المجموعة، يدرك كل فريق مدى أهميتها وضرورة الفوز فيها لا سيما أن كلا منهما سيواجه اختبارا صعبا في الجولتين التاليتين أمام الفريقين الآخرين بالمجموعة.

وتمثل المباراة مواجهة عربية خليجية بعقول أوروبية حيث يقود المنتخب العماني المدرب الهولندي إيرفن كومان بينما يقود المنتخب البحريني المدرب البرتغالي هيليو سوزا. وتتسم المواجهات بين الفريقين بالإثارة والتكافؤ في كثير من الأحوال كما يتميز لاعبو كليهما بالمهارات الفنية العالية التي تجعل من مواجهاتهما لوحة