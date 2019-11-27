قمة مبكرة بين السعودية والكويت في خليجي 24

قدم كل من الفريقين صولات وجولات رائعة على مستوى البطولات الخليجية والآسيوية ما يجعل المواجهة بينهما من أكثر المواجهات إثارة دائما في منطقة الخليج والقارة الآسيوية

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

السعودية

يتطلع كل من المنتخبين السعودي والكويتي إلى استكشاف فرصه في المنافسة على لقب بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) في قطر، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، في قمة مبكرة بالنسخة الحالية من بطولات الخليج، والتي تستضيفها قطر، حتى الثامن من ديسمبر المقبل. ويصطدم الفريقان على استاد عبد الله بن خليفة في أولى مبارياتهما بالبطولة وذلك في المجموعة الثانية بالدور الأول، ويتطلع كل من المنتخبين إلى بداية قوية من خلال هذه المباراة التي قد تحدد بشكل كبير فرص كليهما في المنافسة على التأهل من هذا الدور إلى المربع الذهبي.

ويحظى كل من المنتخبين بتاريخ عريق في بطولات كأس الخليج وكذلك على الساحة الآسيوية بينما اختلفت استعدادات كليهما للبطولة الخليجية الحالية. ويستحوذ المنتخب الكويتي (الأزرق) على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد عشرة ألقاب مقابل ثلاثة ألقاب للمنتخب السعودي (الأخضر). كما قدم كل من الفريقين صولات

ويحظى كل من المنتخبين بتاريخ عريق في بطولات كأس الخليج وكذلك على الساحة الآسيوية بينما اختلفت استعدادات كليهما للبطولة الخليجية الحالية.



ويستحوذ المنتخب الكويتي (الأزرق) على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد عشرة ألقاب مقابل ثلاثة ألقاب للمنتخب السعودي (الأخضر).



كما قدم كل من الفريقين صولات وجولات رائعة على مستوى البطولات الخليجية والآسيوية عبر عقود عديدة مما يجعل المواجهة بينهما من أكثر المواجهات إثارة دائما في منطقة الخليج والقارة الآسيوية.



ويضاعف من أهمية المباراة وإثارتها أن كلا من الفريقين يعتبرها ضربة البداية الأساسية نحو فرصة المنافسة على اللقب، علما بأن كلا منهما سيخوض البطولة بعد استعدادات تختلف في طبيعتها عن الآخر.



ويخوض المنتخب السعودي المباراة بعد أيام قليلة فقط من تأكد مشاركته في البطولة، وهو ما أثر بالطبع على استعدادات الفريق، لهذه المنافسة التي لم تكن في حسابات مديره الفني هيرفي ريناردد حتى قبل أيام قليلة.



كما تأثرت استعدادات الأخضر لخليجي 24 بغياب لاعبي الهلال السعودي نظرا لسفرهم برفقة فريقهم إلى العاصمة اليابانية طوكيو خلال الأيام الماضية للمشاركة في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال الآسيوي.



وينتظر ألا يعتمد رينارد على مجموعة لاعبي الهلال الدوليين بشكل كبير في المباراة نظرا لانضمامهم إلى المنتخب السعودي في وقت متأخر للغاية.



ولكن لاعبي الهلال قد يكونون مصدر تفاؤل ودفعة معنوية هائلة للمنتخب السعودي في هذه البطولة بعدما قادوا فريقهم للفوز بدوري أبطال آسيا بالتغلب على أوراوا ريد دياموندز 2 / 0 إيابا والفوز عليه 3 / 0 في مجموع المباراتين.



ويعاني المنتخب السعودي أيضا من غياب لاعبين مهمين هما محمد العويس ومحمد البريك للإصابة ولكن رينارد أكد أن اللاعبين الموجودين قادرون على تعويض هذه الغيابات رغم أهمية البريك والعويس بالنسبة للفريق.



وفي المقابل كانت استعدادات المنتخب الكويتي للبطولة الحالية أقوى كثيرا من منافسه حيث اعتمد الفريق على عدد من المعسكرات إضافة للمباريات التي خاضها في الفترة الماضية ليصبح جاهزا للمنافسة بقوة في هذه النسخة بعدما ودع البطولة مبكرا في النسخة الماضية.



وكان الأزرق قد خاض خليجي 23 على أرضه في نهاية عام 2017 بعد أيام قليلة من رفع الإيقاف عنه دوليا، وكان من الطبيعي ألا يقدم الفريق مستويات جيدة بعد سنوات من الإيقاف حيث خرج صفر اليدين من الدور الأول للبطولة، والآن استعاد الأزرق بعض اتزانه ويسعى بقيادة مديره الفني الوطني ثامر عناد إلى المنافسة بقوة في النسخة الحالية بقطر.



واعترف رينارد بأن استعدادات الفريق تأثرت بغياب لاعبي الهلال عن صفوف الفريق في الفترة الماضية بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتعرف على فرص الفريق في البطولة بعد مباراته أمام الكويت.



وقال رينارد: "سعداء بالمشاركة في هذه البطولة رغم أن الاستعدادات لم تكن قوية قبل البطولة خاصة مع وجود لاعبي الهلال في طوكيو خلال الفترة الماضية للمشاركة في نهائي دوري أبطال آسيا، ونعلم أننا سنواجه منتخبا قويا وعلينا الاستعداد جيدا للمباراة حتى وإن كان لدينا بعض المشكلات والغيابات. وبعدها سنرى ما سيحدث في باقي المباريات".



وعن استبعاد البريك والعويس، قال مدرب المنتخب السعودي: "لسوء الحظ أنهما تعرضا للإصابة ولكن كذلك هي كرة القدم وعلينا أن نتصرف وهذا من خيارات اللعب وعلينا أن نتعامل مع كل الاحتمالات والمواقف".



وفي المقابل، قال عناد إن الألقاب العشرة التي أحرزها الأزرق من قبل في بطولات كأس الخليج تضع الفريق تحت ضغط دائما في كل مشاركة له بالبطولة وهو ما ينطبق على مشاركته في خليجي 24 بقطر.



وأشار عناد إلى أن فريقه استعد لخليجي 24 بشكل جيد للغاية من خلال معسكرات داخلية وخارجية ومباريات قوية ولكن كأس الخليج ليس لها مقياس نظرا لقوة المنافسة فيها، مضيفًا: "هذه البطولة بدأت قبل انطلاقها. هكذا هي بطولة كأس الخليج".



وأردف: "البطولة صعبة جدا وقوية للغاية وفيها ضغط إعلامي وجماهيري كبير وهو إحساس رائع لي وهي بطولة تستحق أن نتعب فيها ومن أجل المنافسة فيها. هذه البطولة لها خصوصية. دائما يكون هناك ضغط نفسي على اللاعبين والمدربين لكنها بطولة تستحق أن يبذل المدرب واللاعبون جهدا كبيرا فيها".



وأضاف مدرب المنتخب الكويتي: "الكل يعرف الظروف التي مر بها المنتخب الكويتي والرياضة الكويتية بسبب فترة الإيقاف الطويلة ولا يمكن الفوز بكل البطولات بعد رفع الإيقاف ولكن المؤكد أن الفريق سيعود لدائرة المنافسة وإلى مصاف الدول التي تفوز بالبطولات".

