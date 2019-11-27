رياضة

قمة مبكرة بين السعودية والكويت في خليجي 24

قدم كل من الفريقين صولات وجولات رائعة على مستوى البطولات الخليجية والآسيوية ما يجعل المواجهة بينهما من أكثر المواجهات إثارة دائما في منطقة الخليج والقارة الآسيوية
٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
السعودية
السعودية
يتطلع كل من المنتخبين السعودي والكويتي إلى استكشاف فرصه في المنافسة على لقب بطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) في قطر، عندما يلتقيان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، في قمة مبكرة بالنسخة الحالية من بطولات الخليج، والتي تستضيفها قطر، حتى الثامن من ديسمبر المقبل. ويصطدم الفريقان على استاد عبد الله بن خليفة في أولى مبارياتهما بالبطولة وذلك في المجموعة الثانية بالدور الأول، ويتطلع كل من المنتخبين إلى بداية قوية من خلال هذه المباراة التي قد تحدد بشكل كبير فرص كليهما في المنافسة على التأهل من هذا الدور إلى المربع الذهبي.
ويحظى كل من المنتخبين بتاريخ عريق في بطولات كأس الخليج وكذلك على الساحة الآسيوية بينما اختلفت استعدادات كليهما للبطولة الخليجية الحالية. ويستحوذ المنتخب الكويتي (الأزرق) على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد عشرة ألقاب مقابل ثلاثة ألقاب للمنتخب السعودي (الأخضر). كما قدم كل من الفريقين صولات
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إيمري (1)

إيمري: نبحث عن استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى

تحدث أوناي إميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن لقاء الجانرز القادم في الدوري الأوروبي، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق في المواجهة القادمة. وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمباراة: "نقدم مستوى متميزًا في الدوري الأوروبي، لكن يجب حسم المركز الأول من المجموعة، لاستعادة حب الجماهير مرة أخرى". وأكمل المدير الفني للجانرز: "أركز حاليًّا على إظهار قدراتنا واستعادة الجماهير غدًا، جماهير الجانرز تشعر بخيبة أمل، ونبحث عن استعادة ثقتهم مرة أخرى".
نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، الذي يقوده حسام حسن، بعد أن تعادلا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرتقي أبناء السيد البدوي إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، بعدما خاض 5 لقاءات، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى نفس النقاط في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في لقاء كان أمام إنبي وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.
روبرت-مورينو

لويس إنريكي: مساعدي السابق لم يكن وفيًا

اتهم لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، روبرت مورينو مساعده السابق ومدرب "لاروخا" السابق، بأنه "لم يكن وفيا" معه حين أراد الاستمرار في منصبه، وذلك خلال تقديمه كمدرب لمنتخب بلاده. وقال إنريكي الذي اضطر لمغادرة منصبه كمدرب بسبب مرض ابنته الراحلة بالسرطان إنه يشعر بـ"سعادة غامرة" و"متشوق للغاية" لخوض نهائيات أمم أوروبا العام المقبل، والتي تأهلت لها إسبانيا على يد مورينو. وأوضح إنريكي: "الخلاف حدث بيننا يوم 12 سبتمبر الماضي. اليوم الوحيد الذي التقينا فيه وكان في منزلي، أخبرني أنه يود الاستمرار في منصبه حتى نهاية الأمم الأوروبية وكان طموحًا".
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عمان 2019

عمان تبدأ رحلة الدفاع عن لقبها بمواجهة البحرين

بمواجهة مثيرة أمام منافس يتسم بالحماس، يستهل المنتخب العماني لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه الخليجي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ4.30 مساءً، عندما يلتقي نظيره البحريني في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) بقطر. ويلتقي الفريقان على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، ورغم كونها المباراة الأولى لكليهما في المجموعة، يدرك كل فريق مدى أهميتها وضرورة الفوز فيها لا سيما أن كلا منهما سيواجه اختبارا صعبا في الجولتين التاليتين أمام الفريقين الآخرين بالمجموعة.
منتخب العراق

العراق يفاجئ قطر في افتتاح خليجي 24

في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق المنتخب العراقي فوزًا مستحقا على نظيره القطري، بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مباريات بطولة خليجي 24، التي أقيمت على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة، ضمن مباريات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي. المباراة بدأت هادئة بين لاعبي المنتخبين، وسط محاولات من جانب الثنائي لهز الشباك، وفي الدقيقة 18 نجح محمد قاسم ماجد في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، واستمر منتخب العراق في الضغط الهجومي حتى عاد محمد قاسم وسجل ثاني أهداف المباراة في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين.
قطر‎

قمة ساخنة في افتتاح بطولة كأس الخليج

تنطلق بطولة كأس الخليج، اليوم الثلاثاء، بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على استاد خليفة الدولي، كما يستضيف ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المواجهة الثانية والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واليمن، علمًا بأن قطر تستضيف البطولة، خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث إنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، ومن الصعب توقع نتيجة مباراة الافتتاح بين قطر والعراق، حيث إن مباريات الافتتاح دائمًا ما تكون خارج التوقعات.
الإمارات‎ (1)

الإمارات تعلن مشاركتها في كأس الخليج بقطر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، عن مشاركة المنتخب الأول في النسخة رقم 24 من كأس الخليج لكرة القدم والذي ستستضيفه قطر، ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، فإن الموافقة على المشاركة في خليجي 24، جاءت بناء على تجديد الدعوة، التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الاتحاد الإماراتي، للمشاركة في البطولة الخليجية، وتقام خليجي 24، خلال الفترة من 24 نوفمبر الحالي، وحتى السادس من ديسمبر المقبل، في الدوحة، لتبحث الإمارات عن استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013.
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