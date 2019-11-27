انفجار بمصنع للكيماويات في ولاية «تكساس» الأمريكية

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

انفجار مصنع - أرشيفية

أعلن مسئولون أمريكيون وقوع انفجار في مصنع للكيماويات بولاية "تكساس" اليوم الأربعاء؛ ما تسبب في تكسير النوافذ واهتزاز المباني المجاورة. وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن الانفجار وقع في مدينة "بورت نيتشز" بالولاية، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط قتيلين و14 مصابًا، في حادث إطلاق نار بولاية تكساس، ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادث إرهابيًا أم له دوافع أخرى.

وكانت ولاية تكساس قد شهدت في 1 سبتمبر الماضي، وقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار. وأصيب 10 مراهقين على الأقل، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية.وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الضحايا تتراوح