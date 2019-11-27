دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمىالقاهرة 16 24شبين الكوم 16 24طنطا 15 23دمنهور 13 23الإسكندرية 12 23بلطيم 12 23مطروح 13 22 السلوم 12 22 سيوة 08 22بورسعيد 16 22دمياط 15 22الزقازيق 15 25الإسماعيلية