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دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمىالقاهرة 16 24شبين الكوم 16 24طنطا 15 23دمنهور 13 23الإسكندرية 12 23بلطيم 12 23مطروح 13 22 السلوم 12 22 سيوة 08 22بورسعيد 16 22دمياط 15 22الزقازيق 15 25الإسماعيلية
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فتح-تابوت

الآثار: الكشف عن 3 توابيت خشبية من الأسرة الـ18 بالقرنة

نجحت البعثة الأثرية الفرنسية، برئاسة الدكتور فريدريك كولان والتابعة لجامعة "ستراسبورج" والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والعاملة بمنطقة آثار العساسيف بالقرنة، في الكشف عن ثلاثة توابيت خشبية، وذلك بالفناء الخارجي للمقبرة رقم 33. وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريح اليوم الأربعاء، إلى أن التوابيت الثلاثة ترجع لعصر الأسرة الـ18، وهي في حالة جيدة من الحفظ، وعبارة عن صور عليها بعض الزخارف الملونة والكتابات الهيروغليفية.
قمر-صناعى

«الاستشعار عن بعد»: لولا «طيبة 1» لما تمكنا من تطبيق التأمين الشامل

كشف الدكتور مدحت مختار، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد الأسبق، أنه لولا القمر الصناعي "طيبة 1" لما تمكنا من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ولا تمكنا من تطبيق الحكومة الإلكترونية والشمول المالي. وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسعد المصريين بالأمس بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكان يلزم لتطبيق هذه المنظومة تغطية مصر بأكملها بشبكة اتصالات بما فيها المناطق النائية التي لا يوجد بها تغطية.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وجزر المالديف عميقة وقوية

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن العلاقات بين مصر وجزر المالديف عميقة وقوية، وكذلك التعاون بين دار الإفتاء ووزارة الشئون الدينية بجزر المالديف مستمر ويزداد عامًا بعد عام. وأضاف مفتي الجمهورية خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وزير الدولة المالديفي للتربية والتعليم أحمد رياض؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون بين دار الإفتاء وجزر المالديف، أن دار الإفتاء المصرية على أتم استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في جزر المالديف، كما أهدى فضيلتُه الوزيرَ مجموعةً من إصدارات دار الإفتاء المصرية المطبوعة والإلكترونية للاستفادة بها.
طقس (3)

دافئ شمالًا حار جنوبًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، اليوم الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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طقس (3)

دافئ شمالًا حار جنوبًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، اليوم الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (4)

حار نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره. وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية جنوبية شرقية
طقس-برد-الشتاء (1)

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط ، تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

برودة وسقوط أمطار.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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