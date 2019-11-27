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23 قتيلًا ومئات المصابين حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص
زلزال
زلزال
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا أمس الثلاثاء، وبلغت شدته 6.4درجة على مقياس ريختر، إلى 23 حالة وفاة على الأقل، إضافة إلى مئات المصابين. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن العشرات من التوابع الزلزالية ضربت المنطقة عقب الزلزال الذي يعد الأقوى منذ 40 عاما، مشيرة إلى أن العديد من الدول أرسلت متطوعين؛ من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث.
ووصلت بالفعل فرق إنقاذ قادمة من كوسوفو والجبل الأسود وإيطاليا؛ للمساعدة في البحث عن الناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال الذي وقع مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غرب العاصمة "تيرانا"، وعلى عمق 20 كيلومترا. كانت وزارة الدفاع الألبانية قد أعلنت أمس الثلاثاء أن الزلزال أدى إلى مصرع 14 شخصا وإصابة
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شرب-سيجارة-مخدرات

الأوروبيون ينفقون 30 مليار يورو على المخدرات سنويًا

قال "المركز الأوروبي لرصد وإدمان المخدرات" إن الاتجار في المخدرات في الدول الأوروبية يشهدا تزايداً بسبب العولمة والتكنولوجيا وأن الأوروبيين ينفقون على الأقل 30 مليار يورو (حوالي 33 مليار دولار) على المخدرات سنويا. وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم اليوم الثلاثاء، أن هذه الإنفاق يشكل تزايداً منذ آخر تقرير توصل إليه المركز الأوروبي لرصد وإدمان المخدرات ووكالة تطبيق القانون الأوربية، يوروبول، والذي قال في عام 2016 إن الأوروبيين ينفقون 24 مليار يورو سنوياً على المخدرات. وقالت القناة إن ما يقرب من 39% من هذه الأموال تم صرفها على مخدر الحشيش، يليها 31 %على الكوكايين، و25% على الهيروين.
صاروخ

روسيا تكشف عن صاروخ جديد سرعته 5 أضعاف سرعة الصوت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كشف للولايات المتحدة عن منظومة صواريخ "أفنجارد"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء: "بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية نيوستارت، شهدت مجموعة تفتيش أمريكية منظومة صواريخ "أفنجارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت فوق الأراضي الروسية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري". وأفاد البيان أن روسيا كشفت عن أحدث أسلحتها للحفاظ على معاهدة نيوستارت سارية وفعالة.
الصين-وافريقيا-قمة-مصغرة-بحضور-السيسn

الصين: يجب زيادة تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن بلاده تدعم إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن، مع زيادة تمثيل وأصوات الدول الإفريقية، مضيفا: "في ظل الصعود الجماعي للبلدان النامية، تدعم الصين إصلاحا منطقيا وضروريا لمجلس الأمن تلبية لمقتضيات العصر.. ويتعين منح الأولوية لزيادة تمثيل وأصوات الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية"، جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الكامل الـ33 للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء.
حرب-أفغانستان

مقتل واعتقال 17 مسلحا من طالبان بأقاليم متفرقة بأفغانستان

أعلن مسؤولون في الشرطة المحلية بأفغانستان اليوم الأحد مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان على الأقل جراء الاشتباكات الجارية بإقليم قندوز الواقع شمالي البلاد على مدار الأربعة أيام الماضية، كما لقى 5 مسلحين من الحركة حتفهم، واُلقي القبض على 4 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في أقاليم فراه وهيرات وكابول. ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المسؤولين قولهم إن قوات الأمن الأفغانية أطلقت عملية التطهير من 3 جهات للاشتباك مع متمردي طالبان في ضواحي مدينة "قندوز" عاصمة الإقليم، مضيفين أن القوات الأفغانية مدعومة بدعم جوي يقوم باستهداف طالبان.
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غارات-إسرائيلية-على-سوريا

بينهم سوريين.. مقتل 11 شخصًا في غارة إسرائيلية على دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن 11 مقاتلا بينهم سبعة غير سوريين، قُتلوا في غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها، الليلة الماضية. وذكرت وسائل اعلام سورية، أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أصابت منزلا في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن تدمير المنزل. وكان الجيش الإسرائيلي اعلن استهداف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري فى محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وأسقاط معظمها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.
الحرب-في-ليبيا

مقتل 7 أشخاص وإصابة 35 أخرين في غارة جوية بطرابلس

أعلنت خدمات الطوارئ في طرابلس، مقتل سبعة عمال على الأقل، بينما أُصيب 35 آخرون في ضربة جوية أصابت مصنعا للبسكويت، مساء اليوم الإثنين بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، إذ قال أسامة علي المتحدث باسم هيئة الاسعاف والطوارئ في طرابلس، إن العمال الذين قتلوا في حي وادي الربيع، على بعد نحو 21 كيلو مترا من وسط المدينة، هم ليبيان وخمسة أجانب من بنجلادش ودول إفريقيا جنوب الصحراء.. وكان الجيش الوطني الليبي، قد شن في وقت سابق، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في مصراتة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة غربي البلاد.
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«10 شهداء و55 مصابا».. حصيلة غارات الاحتلال على غزة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 10 شهداء إلى جانب 55 مصابا. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى الأندونيسي جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال شمال غرب البلدة. من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب في قطاع غزة.
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مقتل وإصابة 13 شخصا جراء وقوع انفجار بأفغانستان

أكدت الشرطة المحلية في أفغانستان اليوم الأربعاء مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة 12 شخصا آخرين بجروح، وذلك في انفجار وقع في إقليم "كابيسا" شمال شرق البلاد. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المكتب الإعلامي لشرطة الإقليم قوله إن الحادث وقع في منطقة "ألاساي" إثر انفجار لغم داخل أحد الأسواق، مشيرا إلى أن الضحايا بين سيدات، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.
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