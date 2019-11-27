23 قتيلًا ومئات المصابين حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا

تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

زلزال

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا أمس الثلاثاء، وبلغت شدته 6.4درجة على مقياس ريختر، إلى 23 حالة وفاة على الأقل، إضافة إلى مئات المصابين. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن العشرات من التوابع الزلزالية ضربت المنطقة عقب الزلزال الذي يعد الأقوى منذ 40 عاما، مشيرة إلى أن العديد من الدول أرسلت متطوعين؛ من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث.

ووصلت بالفعل فرق إنقاذ قادمة من كوسوفو والجبل الأسود وإيطاليا؛ للمساعدة في البحث عن الناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال الذي وقع مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غرب العاصمة "تيرانا"، وعلى عمق 20 كيلومترا. كانت وزارة الدفاع الألبانية قد أعلنت أمس الثلاثاء أن الزلزال أدى إلى مصرع 14 شخصا وإصابة