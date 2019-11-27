بسبب 20 جنيهًا.. فران يقتل طفلًا في الشرقية

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

جثة- أرشيفية

أمرت النيابة العامة، بحبس فران 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل عمره 10 سنوات، بعد أن سدد له لكمات وضربات متلاحقة على الرأس، وذلك بسبب ثمن علبة سجائر ذهب المجني عليه لشرائها، إذ فقد الطفل ثمن العلبة وقدرها 20 جنيهًا، ولما عاد لإبلاغ الفران إنهال عليه ضربًا، حتى سقط الطفل مغشيًا عليه، وتم نقله إلى مستشفى صيدناوي بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق، وتبين أنه فى حالة خطيرة ويعاني من نزيف داخلي فى المخ وشروخ فى الجمجمة، وأجرى الأطباء محاولات لإسعافه لكن الطفل لقى مصرعه متأثرًا بإصاباته، بعد يومين من خضوعه للعلاج بالمستشفى.

التحريات الأمنية كشفت تفاصيل الجريمة البشعة، وتبين أن الفران المتهم "مختار.ر" 36 عامًا، طلب من نجله الذهاب لشراء علبة سجائر، لكن نجله رفض، بينما كان يلعب مع صديقه المجني عليه "ياسين.ي.أ" 10 سنوات، ومن تأدب الأخير استنكر ألا يسمع صديقه كلام أبيه وأبدى استعداده للذهاب إلى البقالة لشراء ما يريده الفران،

التحريات الأمنية كشفت تفاصيل الجريمة البشعة، وتبين أن الفران المتهم "مختار.ر" 36 عامًا، طلب من نجله الذهاب لشراء علبة سجائر، لكن نجله رفض، بينما كان يلعب مع صديقه المجني عليه "ياسين.ي.أ" 10 سنوات، ومن تأدب الأخير استنكر ألا يسمع صديقه كلام أبيه وأبدى استعداده للذهاب إلى البقالة لشراء ما يريده الفران، وأعطاه الأخير 20 جنيهًا لشراء علبة السجائر.



وخلال توجه الطفل المقيم بمركز مشتول السوق، لشراء السجائر فقد الـ20 جنيهًا، وعاد إلى الفران آسفًا يخبره بضياع الأموال منه، لكنه فوجىء بالمتهم ينهال عليه ضربًا ولكمًا وركلًا، حتى سقط الطفل أرضًا، وتدخل الأهالي لانتشاله من قبضة المتهم، وتم نقل الطفل للمستشفى وألقى الأمن القبض على الفران، واتهم والد الطفل المجني عليه الفران بقتل نجله عمدًا، إذ ضربه ضربًا عنيفًا لا يمكن أن يتحمله طفل صغير.



