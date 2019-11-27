جريمة

بسبب 20 جنيهًا.. فران يقتل طفلًا في الشرقية

تحرير:سماح عوض الله ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
أمرت النيابة العامة، بحبس فران 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل عمره 10 سنوات، بعد أن سدد له لكمات وضربات متلاحقة على الرأس، وذلك بسبب ثمن علبة سجائر ذهب المجني عليه لشرائها، إذ فقد الطفل ثمن العلبة وقدرها 20 جنيهًا، ولما عاد لإبلاغ الفران إنهال عليه ضربًا، حتى سقط الطفل مغشيًا عليه، وتم نقله إلى مستشفى صيدناوي بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق، وتبين أنه فى حالة خطيرة ويعاني من نزيف داخلي فى المخ وشروخ فى الجمجمة، وأجرى الأطباء محاولات لإسعافه لكن الطفل لقى مصرعه متأثرًا بإصاباته، بعد يومين من خضوعه للعلاج بالمستشفى.
التحريات الأمنية كشفت تفاصيل الجريمة البشعة، وتبين أن الفران المتهم "مختار.ر" 36 عامًا، طلب من نجله الذهاب لشراء علبة سجائر، لكن نجله رفض، بينما كان يلعب مع صديقه المجني عليه "ياسين.ي.أ" 10 سنوات، ومن تأدب الأخير استنكر ألا يسمع صديقه كلام أبيه وأبدى استعداده للذهاب إلى البقالة لشراء ما يريده الفران،
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محاكمة-هشام-عبد-الباسط

«اقتحام مسجد الفتح وقسم التبين» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، تتصدرها قوائم قضايا الإرهاب، إذ تنظر محكمة الجنايات إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، المنسوب للمتهمين فيها ارتكاب جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بديوان القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة إرهابية إجرامية أُسست على خلاف القانون، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة.
الحريق (25)

وفاة و4 مصابين في حريق «جيم» شهير بالمهندسين (فيديو وصور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل. أسفر الحريق عن وفاة "سلمى.م.ع" 19 عامًا، داخل مستشفى السلام، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وإصابة كل من "محمد.ر" 24 سنة، مصابًا باختناق، و"نبوية.ر.ج"، مصابة بحروق بكف اليد و"هالة.أ" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، و"رحمة.أ.ع" 18 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.
الحريق (32)

اندلاع حريق هائل في «جيم» شهير بالمهندسين (صور)

نشب حريق هائل في صالة "جيم" شهيرة كائنة بشارع دمشق في المهندسين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق. كما دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف، بعد تصاعد ألسنة اللهب من الداخل، وترددت أنباء عن احتجاز بعض العاملين ووقوع حالات اختناق.
جثة

«معاكسة وجثة».. مقتل طالب جامعي دافع عن شقيقته بالزاوية

لم يكن يتخيل الطالب الجامعي أن دفاعه عن شقيقته صاحبة الـ15 عاما الطالبة بالمرحلة الاعدادية، بعد أن قام جاره العاطل بمعاكستها أثناء سيرها في الشارع ورميها بكلمات خادشة للحياء سيكلفه حياته، إذ وصل للمستشفى جثة هامدة مصابا بجروح متفرقة بجسده. البداية كانت بتلقي قسم الزاوية الحمراء، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طالب جامعي 21 سنة، جثة هامدة ومصابا بجروح طعنية بالجسد. وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم جاره بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابة به أودت بحياته بتحريض من والده وشقيقه لقيام المتهم بمعاكسة شقيقته.
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محاكمة لجين

تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة في أحداث الموسكي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي" إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل للمرافعات.
جثة- المريوطية (1)

سر وعد زائف وعامين من الرذيلة في «جريمة المريوطية»

"هخلي ابنك يتكلم"، وعد زائف قطعه بائع أقمشة يمارس أعمال الدجل والشعوذة تحت مسمى "معالج روحاني"، إذ أوهم ربة منزل بقدرته على علاج علّة فلذة كبدها ابن السبع سنوات، وأنه يعاني من مس الجن ويجب علاجه بالقرآن الكريم، لكن جمال "رانيا" جذب أنظاره منذ جلسة العلاج الأولى التي منحها الطفل، فراح يغازلها بكلام معسول كان محل قبول السيدة الثلاثينية، فارتمت في أحضان "الشيخ عادل" طوال عامين يمارسان الرذيلة في غياب الزوج حتى طالبته بإنهاء علاقتهما فهددها بالفضيحة لتقرر وضع سيناريو بلون الدماء قادها خلف القضبان.
جثة- المريوطية (1)

«ذبح وجثة داخل كيس».. تفاصيل جريمة قتيل المريوطية

جريمة بشعة بدأت خيوطها تنكشف سريعا، كان أبطالها الأهالي، عندما تمكنوا من ضبط رجل وسيدة قبل التخلص من جثه، وإلقائها في ترعة المريوطة، وتحفظوا عليهما حتى حضرت قوات الشرطة،وألقت القبض على المتهمين، وذلك تحت إشراف العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إذ ظهر خلال التحقيقات مع المتهمة الرئيسية ملابسات الواقعة، عندما تبين أن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه الذي ادعى قدرته على علاج نجلها صاحب الـ7 سنوات، والذي كان يعاني من ضعف في النطق.
جثة-فتاة

جريمة الجنس والشعوذة| سر ذبح دجال وإلقاء جثته بالهرم

مفاجآت صادمة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات ضبط سيدة ورجل شرعا في التخلص من جثة قتيل بترعة المريوطية، صباح الأحد، وتبين أن الجثة لشخص نصاب يدعى إتقانه أعمال الدجل والشعوذة، وأن السيدة استعانت به لعلاج طفلها "7 سنوات" الذي يعاني من عدم القدرة على النطق منذ نعومة أظافره، إلا أن الأمر تطور وأخذ منعطفا مختلفا، حيث نشأت علاقة غير شرعية بين الأم والدجال، ووصل الأمر إلى تهديده إياها بالفضيحة حال عدم التزامها بطلباته التي بدأت تتزايد.
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