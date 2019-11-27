آرسنال يتحرك للتعاقد مع مدرب وولفرهامبتون

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

أوناي إيمري

بدأ آرسنال التحرك لإيجاد خليفة للمدرب الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمهما المدفعجية ، حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إيمري الذي يمر بفترة صعبة بعد تراجع نتائج الفريق، سيخضع لفترة مراقبة دقيقة للغاية من إدارة النادي حيث ستتعامل مع المدرب الإسباني كل مباراة على حدة، وهو ما يجعل موقفه بالغًا في الصعوبة، وتابعت أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال سانتو، لديه علاقة جيدة بالإسباني راؤول سانيلهي مدير الكرة بالنادي، مما يجعل الاتفاق بين الطرفين أكثر سهولة.

وواصلت الصحيفة أن سانتو أثار إعجاب المسؤولين في آرسنال، عقب العمل الكبير الذي قام به مع وولفرهامبتون، حيث قاد الفريق إلى احتلال المركز السابع في بطولة الدوري بعد عام واحد فقط من صعوده للدوري الممتاز، ليتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي. وذكرت "ديلي ميل" أن العائق الوحيد أمام الصفقة، هو قلق إدارة آرسنال

وواصلت الصحيفة أن سانتو أثار إعجاب المسؤولين في آرسنال، عقب العمل الكبير الذي قام به مع وولفرهامبتون، حيث قاد الفريق إلى احتلال المركز السابع في بطولة الدوري بعد عام واحد فقط من صعوده للدوري الممتاز، ليتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.



وذكرت "ديلي ميل" أن العائق الوحيد أمام الصفقة، هو قلق إدارة آرسنال حيال قرار تعيين مدرب في منتصف الموسم، حيث من المتوقع أن يقوم السويدي فريدريك لوينبرج مدرب الفريق الأول بخلافة إيمري حال إقالته، بالاشتراك مع ستيف بولد مدير أكاديمية النادي.



يذكر أن آرسنال يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة، جمعها المدفعجية من خلال الفوز في 4 مباريات فقط والتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى.