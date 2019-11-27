رياضة

آرسنال يتحرك للتعاقد مع مدرب وولفرهامبتون

٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
أوناي إيمري
أوناي إيمري
بدأ آرسنال التحرك لإيجاد خليفة للمدرب الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمهما المدفعجية ، حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع نونو سانتو، مدرب وولفرهامبتون، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إيمري الذي يمر بفترة صعبة بعد تراجع نتائج الفريق، سيخضع لفترة مراقبة دقيقة للغاية من إدارة النادي حيث ستتعامل مع المدرب الإسباني كل مباراة على حدة، وهو ما يجعل موقفه بالغًا في الصعوبة، وتابعت أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال سانتو، لديه علاقة جيدة بالإسباني راؤول سانيلهي مدير الكرة بالنادي، مما يجعل الاتفاق بين الطرفين أكثر سهولة.
وواصلت الصحيفة أن سانتو أثار إعجاب المسؤولين في آرسنال، عقب العمل الكبير الذي قام به مع وولفرهامبتون، حيث قاد الفريق إلى احتلال المركز السابع في بطولة الدوري بعد عام واحد فقط من صعوده للدوري الممتاز، ليتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي. وذكرت "ديلي ميل" أن العائق الوحيد أمام الصفقة، هو قلق إدارة آرسنال
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بيراميدز يسعى لدك حصون أسوان في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام أسوان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم محجوب، ويعاونه الثنائي ممدوح مصطفى ورضا جبر، بينما سيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019-2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية وأسامة السيد، بينما سيكون مصطفى الشهدى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على توجهه بالاعتذار إلى متوسط ميدان توتنهام هوتسبير، إيريك داير، بعد استبداله في مباراة الأمس أمام أولمبياكوس اليوناني في الشوط الأول، في المواجهة التي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة 4-2، بعد تأخر الفريق اللنجني بهدفين دون رد في أول 20 دقيقة، ليقرر مورينيو مباشرة التدخل في الدقيقة 30 باخراج داير، والدفع بالدنماركي كريستيان إيريكسن، لتنقلب الأمور بعد ذلك التغيير.
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ايمري

أرسنال يمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة للبقاء فى أرسنال

كشفت الصحافة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة أرسنال قررت منح الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز فرصة أخيرة حتى بداية العام المقبل، للبقاء في ملعب الإمارات. وجاء فى تقرير لصحيفة الـ"صن" أن إدارة الأرسنال تعتقد أن مباريات الفرق المقبلة فى الدوري الإنجليزي، فرصة ذهبية للمدير الفني الإسباني، لتعديل وضع أرسنال فى البريمرليج. كما أوضحت الصحيفة أن مواجهات الجانرز مع مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون لها عامل كبير فى تقييم إيمري، واتخاذ القرار إما بالرحيل أو البقاء.
إيمري (2)

آرسنال يجدد الثقة في إيمري.. ولكن بشرط

جددت إدارة آرسنال الثقة في مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، بشرط أن تتحسن نتائج الفريق، وأصبح مستقبل إيمري مثار شكوك بعدما حقق آرسنال انتصارين في مبارياته الـ10 الأخيرة بالدوري، وجاءت الانتكاسة الأخيرة حين خسر 2- 0 أمام ليستر سيتي المتألق يوم السبت، وبحسب بي.بي.سي فإن راؤول سانييهي مدير كرة القدم في النادي اللندني صاحب المركز السادس في الدوري وفيناي فنتكاتيشام مدير النادي لا يمتلكان أي خطط لتغيير المدرب، ونقلت الهيئة قولهما أمام أكثر من 200 موظف في النادي خلال اجتماع أمس الاثنين "نؤمن بشدة بأن أوناي هو الرجل المناسب للوظيفة".
إيمري (1)

إنريكي غير مهتم بخلافة إيمري في آرسنال

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التقارير في الصحف البريطانية التي تفيد بدء إدارة آرسنال في التفكير في خليفة مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، في ظل ضعف النتائج التي يقدمها الفريق اللندني هذا الموسم، حيث يحتل المدفعجية المركز السادس في الدوري الإنجليزي، بعد خسارته يوم السبت الماضي أمام ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، إلى جانب تعثره في الجولتين السابقتين على ملعبه الإمارات بالتعادل أمام كل من كريستال بالاس وولفر هامبتون.
إنريكي- وأبنته‎

إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.
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