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6 مؤشرات مهمة حققها الاقتصاد المصري في 3 أشهر

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من المؤشرات المهمة والتي أدت إلى ارتفاع معدل النمو للبلاد، منها تراجع معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
مؤشرات الاقتصاد
مؤشرات الاقتصاد
نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019 محققا نحو 5%، مقارنة بمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، كما حصلت مصر على المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند فى معدل النمو الاقتصادي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
وانعكست إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى نفذتها الحكومة على أداء الاقتصاد الكلي، واتضح ذلك من خلال المؤشرات التالية: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ارتفع مؤشر مديري المشتريات ليسجل 49.5 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 49.4 نقطة خلال شهر أغسطس السابق عليه، ومقارنة بأدنى مستوى له في 5 سنوات عند 41.7
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الذهب (2)

الذهب ينخفض في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 655 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1458 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تسعى لتوفير فرص تعليمية للمرأة الإفريقية

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة "برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية" في ديسمبر القادم، والذي يستهدف تدريب 100 متدربة من الدول الأفريقية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية كافة، فضلاً عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، مشيرة إلى حرص مصر علي دعم أشقائها من الدول الأفريقية، فضلًا عن إيمانها بضرورة دعم المرأة الأفريقية.
مصنع-ادوية (3)

الإحصاء: 40% زيادة بتكلفة صناعة الأدوية خلال سبتمبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2019. وأوضح جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 130.92 خلال شهر سبتمبر 2019 (أولي)، في مقابل نحو 132.09 خلال شهر أغسطس 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.89%. وبلغ الرقم القياسي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 141.92 خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019 حيث بلغ 129.36 بارتفاع قدره 9.71% وذلك بسبب زيادة أوامر التصدير.
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

تحويل 5 شركات بمركز كبار الممولين للتهرب الضريبي

أعلن عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب اليوم، الأربعاء، أنه تم اكتشاف خمس شركات بمركز كبار الممولين تقدم إقرارات صفرية، في حين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية قد أثبتت أن لها تعاملات لم يتم إدراجها ضمن الإقرار الضريبي، وتم إحالتهم إلى مكافحة التهرب الضريبي (قيمة مضافة). وقال حسين، إنه سيتم استبعاد هذه الشركات من تبعية مركز كبار الممولين، ونقلهم إلى مأموريات الاختصاص التابعين لها، حيث أن أي شركة مسجلة بمركز كبار المموليين يثبت تهربها ضريبيا سيتم استبعادها من مركز كبار الممولين، وسيتم وضعها ضمن قائمة الشركات عالية المخاطر.
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أسعار-الفائدة (2)

بعد خفض الفائدة.. عائد أدوات الدين يتراجع إلى 13%

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لتصل إلى أدنى مستوى لها، لينخفض سعر العائدة إلى 13% لأول مرة، في أول مزاد للبنك المركزي بعد قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وتعد هي المرة الرابعة لخفض الفائدة خلال العام الجاري 2019، لتتراجع بنحو 450 نقطة أساس منذ بداية هذا العام.
وزارة-المالية

منها ترشيد الإنفاق.. قواعد وأسس إعداد موازنة 2021

أكدت وزارة المالية أن البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، سوف يصدر في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019-2020، مشيرة إلى أنها أعلنت خلال الأيام الماضية بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي 2020-2021. وأوضحت المالية أن قواعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تتضمن الأسس والافتراضات والأولويات التى يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة، مع التركيز على أسس إعداد تقديرات كل من الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري غدا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري. وتوقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وأضاف البنك في تقرير له، أن هناك توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020.
وزير-الماليه

معيط: مصر ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص فى عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومى؛ بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأوضح الوزير، أن صندوق النقد الدولي توقع مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 6 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي.
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