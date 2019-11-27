6 مؤشرات مهمة حققها الاقتصاد المصري في 3 أشهر

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من المؤشرات المهمة والتي أدت إلى ارتفاع معدل النمو للبلاد، منها تراجع معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة
نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019 محققا نحو 5%، مقارنة بمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، كما حصلت مصر على المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند فى معدل النمو الاقتصادي.
وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
وانعكست إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى نفذتها الحكومة على أداء الاقتصاد الكلي، واتضح ذلك من خلال المؤشرات التالية:
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات ليسجل 49.5 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 49.4 نقطة خلال شهر أغسطس السابق عليه، ومقارنة بأدنى مستوى له في 5 سنوات عند 41.7
وانعكست إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى نفذتها الحكومة على أداء الاقتصاد الكلي، واتضح ذلك من خلال المؤشرات التالية:
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات ليسجل 49.5 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 49.4 نقطة خلال شهر أغسطس السابق عليه، ومقارنة بأدنى مستوى له في 5 سنوات عند 41.7 في يوليو 2013.
وهو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ويستند المؤشر إلى 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
مؤشر الإنتاج
ارتفع مؤشر الإنتاج بنسبة 7.04% خلال شهر يوليو الماضي، ليحقق 139.04 نقطة، مقارنة بنحو 129.89 نقطة خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019.
ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل نحو 45.12 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 44.97 مليار دولار خلال شهر أغسطس السابق عليه، ومقارنة بأدنى مستوى له عند 13.4 مليار دولار في نهاية مارس 2013.
ويرى الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجعت إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب إيرادات السياحة.
وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى مستوى 44.9 مليار دولار، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزا بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
مؤشرات البورصة المصرية
ارتفع رأس المال السوقي على أساس شهري بنحو 7.7%؟، محققا 770.2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس 2019، بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنحو 10.8% ليحقق نحو 14.835 نقطة خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بمستواه المحقق في الشهر السابق والذي بلغ نحو 13.392 نقطة.
كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 بنحو 6.4% مغلقا عند مستوى 553.3 نقطة خلال شهر أغسطس 2019، مقارنة بنحو 520.3 نقطة خلال شهر يوليو السابق عليه، بحسب بيانات وزارة المالية.
تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة
كشف تقرير صادر من وزارة المالية، عن تحقيق فائض أولي قدره 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي الجاري 2019-2020، مقارنة بفائض أولي بلغ نحو 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2018-2019.
ويرى الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، أن زيادة الإيرادات العامة للدولة وتقليل حجم المصروفات قد ساهما في تحقيق فائض أولي، وهو ما نجحت فى تحقيقه الحكومة خلال الفترة الماضية، من خلال القيام بتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة حصيلة الضرائب، إلى جانب تشجيع عمليات الاستثمار من خلال إقرار القانون الجديد.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة تبلغ نحو 124 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية.
ويعرف فائض الموازنة العامة، بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات عن بنود المصروفات، حيث تسعى الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا.
تراجع معدلات التضخم
أظهرت بيانات وزارة المالية، تباطؤ معدل التضخم السنوي ليحقق نحو 7.5% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 8.7% خلال شهر يوليو السابق عليه، وهو الأمر الذي يرجع إلى أثر فترة الأساس، بالإضافة إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي لعدد من البنود الرئيسية خلال شهر أغسطس الماضي، وعلى رأسها الطعام والشراب لتحقق 6.9%، في مقابل نحو 9% خلال شهر يوليو السابق عليه، إلى جانب المسكن والمياه والكهرباء ليحقق نحو 8.2% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 9.8% خلال شهر يوليو السابق عليه.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك، لتحقيق التوازن.
وتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، استمرار تراجع معدل التضخم حتى شهر ديسمبر المقبل، وذلك في ضوء انخفاض الاستهلاك وتلاشي الضغوط التضخمية تدريجيا.
بينما توقعت وحدة بحوث «برايم» القابضة، استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2%.