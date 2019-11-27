6 مؤشرات مهمة حققها الاقتصاد المصري في 3 أشهر

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من المؤشرات المهمة والتي أدت إلى ارتفاع معدل النمو للبلاد، منها تراجع معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

مؤشرات الاقتصاد

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019 محققا نحو 5%، مقارنة بمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، كما حصلت مصر على المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند فى معدل النمو الاقتصادي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.

وانعكست إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى نفذتها الحكومة على أداء الاقتصاد الكلي، واتضح ذلك من خلال المؤشرات التالية: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ارتفع مؤشر مديري المشتريات ليسجل 49.5 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 49.4 نقطة خلال شهر أغسطس السابق عليه، ومقارنة بأدنى مستوى له في 5 سنوات عند 41.7